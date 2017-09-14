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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 січ, 2025 22:35
UA написав: stm написав: UA написав:
cazzo!! какие познания итальянского!
Это русизм, ЮА. Итальянский пока вам не даётся
Как и молодые итальянки.
ЮА это уже антиквариат.
Песок сыпется, но в ТЦК предлагали... С другой стороны, там профф отбор олигархата, тем кто не убий, не предлагают ) каждый день пугают Бетона, живодёры...
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Додано: Вів 07 січ, 2025 22:36
UA написав: fox767676 написав:stm
смотри какие хорошие стихи пишут хорошие русские
Это единственный хороший москаль.
Полностью поддерживаю его програму преобразования рф.
Герман да еще и Стерлингов ? Да это англосакс какой-то слабо замаскированный под хасида народ пытается баламутить. Но шансов у него не больше чем у кохов, грефов, фридманов, ройзманов и флайманов
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Додано: Вів 07 січ, 2025 22:48
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Додано: Вів 07 січ, 2025 22:52
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 07 січ, 2025 22:59, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 22:54
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 07 січ, 2025 22:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 22:55
Господар Вельзевула написав:
Трамп обещает шабаш в течении полугода.
Не 24 часа, но чего не сболтнешь в предвыборной гонке- потужный соврать не даст.
Полгода меня устраивает.Потерплю,больше ждали.
Кстати,полгода уже ближе к реальности. Инерционность масс,знаете ли.
На Пасху перестанут стрелять, на Конституцию 28.06 оформят рамочное соглашение и дорожную карту. Как я и закладывался 2й квартал 2025
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 07 січ, 2025 23:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 22:58
Wirująświatła написав:
Примут "стоп расширение" акты в Вашингтоне и Брюсселе, даже без упоминания Украины,просто зацементируют нынешние границы НАТО. А украинцы пусть хоть в аукус вступают
Ну и к лету незламность упадет до исторических минимумов, будет не до НАТО с репарациями
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Додано: Вів 07 січ, 2025 23:01
stm написав: UA написав:
Как и молодые итальянки.
ЮА это уже антиквариат.
Песок сыпется, но в ТЦК предлагали... С другой стороны, там профф отбор олигархата, тем кто не убий, не предлагают ) каждый день пугают Бетона, живодёры...
Профи в ТЦК не идут работать. Потому что профи.
Сборище аматоров. Халиф на час.
Бетон, с его оборотами, потянул бы купить себе непробиваемый 1 сорт и жить как белый человек.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 23:04
fox767676 написав:
На Пасху перестанут стрелять, на конституцию оформят рамочное соглашение и дорожную карту. Как я и закладывался 2й квартал 2025
Посмотрим. Тут хоть бы двигаться сюда перестали, уже хлеб.Можно еще перестать ракеты швырять.
Как говорится, радуйся малому-тогда и большое придет.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 23:06
Господар Вельзевула написав:
Как говорится, радуйся малому-тогда и большое придет.
а сами отставке трюдо порадоваться вы не захотели.
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