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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11745117461174711748>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 100
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
29%
29
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 22:35

  UA написав:
  stm написав:
  UA написав:cazzo!! какие познания итальянского!

Это русизм, ЮА. Итальянский пока вам не даётся :)

Как и молодые итальянки.
ЮА это уже антиквариат.

Песок сыпется, но в ТЦК предлагали... С другой стороны, там профф отбор олигархата, тем кто не убий, не предлагают ) каждый день пугают Бетона, живодёры...
stm
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 22:36

  UA написав:
  fox767676 написав:stm смотри какие хорошие стихи пишут хорошие русские

Это единственный хороший москаль.
Полностью поддерживаю его програму преобразования рф.


Герман да еще и Стерлингов ? Да это англосакс какой-то слабо замаскированный под хасида народ пытается баламутить. Но шансов у него не больше чем у кохов, грефов, фридманов, ройзманов и флайманов
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 22:48

https://t.me/sergiinaumovych/12801
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 22:52

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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 07 січ, 2025 22:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 22:54

Опрос: Большинство украинцев не откажутся от вступления в НАТО ради мира с РФ
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7174945/

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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 07 січ, 2025 22:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 22:55

  Господар Вельзевула написав:Трамп обещает шабаш в течении полугода.
Не 24 часа, но чего не сболтнешь в предвыборной гонке- потужный соврать не даст.
Полгода меня устраивает.Потерплю,больше ждали.
Кстати,полгода уже ближе к реальности. Инерционность масс,знаете ли.


На Пасху перестанут стрелять, на Конституцию 28.06 оформят рамочное соглашение и дорожную карту. Как я и закладывался 2й квартал 2025
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 07 січ, 2025 23:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 22:58

  Wirująświatła написав:
Опрос: Большинство украинцев не откажутся от вступления в НАТО ради мира с РФ
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7174945/


Примут "стоп расширение" акты в Вашингтоне и Брюсселе, даже без упоминания Украины,просто зацементируют нынешние границы НАТО. А украинцы пусть хоть в аукус вступают
Ну и к лету незламность упадет до исторических минимумов, будет не до НАТО с репарациями
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 23:01

  stm написав:
  UA написав:Как и молодые итальянки.
ЮА это уже антиквариат.

Песок сыпется, но в ТЦК предлагали... С другой стороны, там профф отбор олигархата, тем кто не убий, не предлагают ) каждый день пугают Бетона, живодёры...

Профи в ТЦК не идут работать. Потому что профи.
Сборище аматоров. Халиф на час.
Бетон, с его оборотами, потянул бы купить себе непробиваемый 1 сорт и жить как белый человек.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 23:04

  fox767676 написав:
На Пасху перестанут стрелять, на конституцию оформят рамочное соглашение и дорожную карту. Как я и закладывался 2й квартал 2025


Посмотрим. Тут хоть бы двигаться сюда перестали, уже хлеб.Можно еще перестать ракеты швырять.
Как говорится, радуйся малому-тогда и большое придет.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 23:06

  Господар Вельзевула написав:Как говорится, радуйся малому-тогда и большое придет.
а сами отставке трюдо порадоваться вы не захотели.
Wirująświatła
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