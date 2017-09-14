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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 січ, 2025 23:14
konstantin kirovograd написав:Wirująświatła
Эти все опросы шляпа.Где их проводят и кого спрашивают.Это телефонный обзвон и там 1 из 3 соглашаеться ответиить и потерять 10 минут жизни на не понятно что.Вот и получаеться что опрос состоит из ответов тех кто любитель языком почесать.Хрен его знает как точно правдивый процент узнать тем более в наших реалиях.
никто ж не говорил что опрос годный. какой есть... в такого рода опросах обычно желаемое выдают за действительное. Все хотят быть умными, богатыми, здоровыми и красивыми. Поэтому такие пункты следует исключать... Еще бы спросили "хотели бы вы чтобы закончилась война". Очень ценный ответ бы получили.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 23:35
про що не скажуть на порномарафоні
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Додано: Вів 07 січ, 2025 23:35
konstantin kirovograd написав:
Хрен его знает как точно правдивый процент узнать тем более в наших реалиях.
Это легко.
Откройте границы и ТЦК не закрывайте. Народ сам потянется куда ему нужно.
И наступит тишь и гладь, и никаких расприй.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 00:03
stm написав:Олигархов у нас не осталось кстати.
Ахмєтов тепер хто?
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Додано: Сер 08 січ, 2025 00:07
Faceless написав:
stm написав:Олигархов у нас не осталось кстати.
Ахмєтов тепер хто?
Нет медиа и подавляющего влияния на парламент. Маск - классический олигарх на сегодня. А Ахметов - нет...
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Додано: Сер 08 січ, 2025 00:22
stm написав:
Va bene, кто-то готов обосраться и вскрыть себе вены в ТЦК, а кто-то уставшим конем в 56 лет берет 8 орков в плен... Многогранность бытия...
за кого из защитников нашей родины получивших увечья и ставшими инвалидами вы готовы выйти замуж? или ваше восхищение это только на расстоянии?
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Додано: Сер 08 січ, 2025 00:22
stm написав: Faceless написав:
stm написав:Олигархов у нас не осталось кстати.
Ахмєтов тепер хто?
Нет медиа и подавляющего влияния на парламент. Маск - классический олигарх на сегодня. А Ахметов - нет...
опять генератор рандомных букв включился.
ещё и Маска приплели. гониво
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Додано: Сер 08 січ, 2025 00:24
stm написав: Faceless написав:
stm написав:Олигархов у нас не осталось кстати.
Ахмєтов тепер хто?
Нет медиа и подавляющего влияния на парламент. Маск - классический олигарх на сегодня. А Ахметов - нет...
Блаженные неведающие...
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Додано: Сер 08 січ, 2025 00:32
Сибарит написав: tester7336 написав:
интересно а новый год вы когда празднуете?
так как идеологически новый год идет после рождества иначе рушится смысл фразы "2025 лет от рождества христова".
Если пытаться пристегнуть к религии логику, из того факта, что летоисчисление мы ведем от рождества христова, должно следовать празднование рождества 1 января в 00:00
ну хотя бы с начала родился а потом начали считать. пусть и с задержкой.
а не заранее начали считать еще не зная родится или нет
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Додано: Сер 08 січ, 2025 00:34
stm написав: Faceless написав:
stm написав:Олигархов у нас не осталось кстати.
Ахмєтов тепер хто?
Нет медиа и подавляющего влияния на парламент. Маск - классический олигарх на сегодня. А Ахметов - нет...
пішли болотні наротіви, ждем про крах долара
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