RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11745117461174711748>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 100
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
29%
29
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 23:14

  konstantin kirovograd написав:Wirująświatła
Эти все опросы шляпа.Где их проводят и кого спрашивают.Это телефонный обзвон и там 1 из 3 соглашаеться ответиить и потерять 10 минут жизни на не понятно что.Вот и получаеться что опрос состоит из ответов тех кто любитель языком почесать.Хрен его знает как точно правдивый процент узнать тем более в наших реалиях.

никто ж не говорил что опрос годный. какой есть... в такого рода опросах обычно желаемое выдают за действительное. Все хотят быть умными, богатыми, здоровыми и красивыми. Поэтому такие пункты следует исключать... Еще бы спросили "хотели бы вы чтобы закончилась война". Очень ценный ответ бы получили.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26953
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 23:35

про що не скажуть на порномарафоні

greenozon
 
Повідомлень: 16829
З нами з: 01.06.14
Подякував: 506 раз.
Подякували: 1693 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 23:35

  konstantin kirovograd написав:Хрен его знает как точно правдивый процент узнать тем более в наших реалиях.


Это легко.
Откройте границы и ТЦК не закрывайте. Народ сам потянется куда ему нужно.
И наступит тишь и гладь, и никаких расприй.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 346
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 00:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

stm написав:Олигархов у нас не осталось кстати.

Ахмєтов тепер хто?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35871
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8113 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 00:07

  Faceless написав:
stm написав:Олигархов у нас не осталось кстати.

Ахмєтов тепер хто?

Нет медиа и подавляющего влияния на парламент. Маск - классический олигарх на сегодня. А Ахметов - нет...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5380
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 00:22

  stm написав:Va bene, кто-то готов обосраться и вскрыть себе вены в ТЦК, а кто-то уставшим конем в 56 лет берет 8 орков в плен... Многогранность бытия...


за кого из защитников нашей родины получивших увечья и ставшими инвалидами вы готовы выйти замуж? или ваше восхищение это только на расстоянии?
tester7336
 
Повідомлень: 857
З нами з: 30.06.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 00:22

  stm написав:
  Faceless написав:
stm написав:Олигархов у нас не осталось кстати.

Ахмєтов тепер хто?

Нет медиа и подавляющего влияния на парламент. Маск - классический олигарх на сегодня. А Ахметов - нет...

опять генератор рандомных букв включился.
ещё и Маска приплели. гониво
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4235
З нами з: 17.12.22
Подякував: 121 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 00:24

  stm написав:
  Faceless написав:
stm написав:Олигархов у нас не осталось кстати.

Ахмєтов тепер хто?

Нет медиа и подавляющего влияния на парламент. Маск - классический олигарх на сегодня. А Ахметов - нет...

Блаженные неведающие...
UA
 
Повідомлень: 9282
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 00:32

  Сибарит написав:
  tester7336 написав:интересно а новый год вы когда празднуете?
так как идеологически новый год идет после рождества иначе рушится смысл фразы "2025 лет от рождества христова".

Если пытаться пристегнуть к религии логику, из того факта, что летоисчисление мы ведем от рождества христова, должно следовать празднование рождества 1 января в 00:00 :D


ну хотя бы с начала родился а потом начали считать. пусть и с задержкой.
а не заранее начали считать еще не зная родится или нет :roll:
tester7336
 
Повідомлень: 857
З нами з: 30.06.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 00:34

  stm написав:
  Faceless написав:
stm написав:Олигархов у нас не осталось кстати.

Ахмєтов тепер хто?

Нет медиа и подавляющего влияния на парламент. Маск - классический олигарх на сегодня. А Ахметов - нет...

пішли болотні наротіви, ждем про крах долара
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37803
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 11745117461174711748>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676, Wirująświatła і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80586
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 254299
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 896510
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4525)
07.01.2025 22:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.