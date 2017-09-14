stm написав:Нет медиа и подавляющего влияния на парламент. Маск - классический олигарх на сегодня. А Ахметов - нет...
опять генератор рандомных букв включился. ещё и Маска приплели. гониво
А чего? У Маска СМИ есть - Твитер Своего президента поставил. Своя партия - республиканская Осталось отжать Боинг, что небудь крупное приватизировать за 20% реальной стоимости и ввести спецтариф на электричество для заводов Тесла.
Бетон написав:опять генератор рандомных букв включился. ещё и Маска приплели. гониво
Бетон, я всегда ценю интеллект. Поэтому ЮА не понимает почему Вы при деньгах и не 1 сорт, а я почему при тотальной корупции не выбран белый билет и прекращение каждодневных страданий. Для ЮА ответ не очевиден, для меня ответ очевиден.
Востаннє редагувалось stm в Сер 08 січ, 2025 00:41, всього редагувалось 1 раз.