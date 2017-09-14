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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1174611747117481174911750>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 100
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
29%
29
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 00:34

  stm написав:
  Faceless написав:
stm написав:Олигархов у нас не осталось кстати.

Ахмєтов тепер хто?

Нет медиа и подавляющего влияния на парламент. Маск - классический олигарх на сегодня. А Ахметов - нет...

пішли болотні наротіви, ждем про крах долара
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 00:35

  Бетон написав:
  stm написав:Нет медиа и подавляющего влияния на парламент. Маск - классический олигарх на сегодня. А Ахметов - нет...

опять генератор рандомных букв включился.
ещё и Маска приплели. гониво

А чего?
У Маска СМИ есть - Твитер
Своего президента поставил.
Своя партия - республиканская
Осталось отжать Боинг, что небудь крупное приватизировать за 20% реальной стоимости и ввести спецтариф на электричество для заводов Тесла.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 00:36

  UA написав:Блаженные неведающие...

В мережі навіть отаке є:
*Суспільство має зрозуміти, що Д. Шмигаль це Рінат Ахметов.*
https://i-ua.tv/news/79490-ukraintsi-ma ... t-akhmetov
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 00:37

  Бетон написав:опять генератор рандомных букв включился.
ещё и Маска приплели. гониво

Бетон, я всегда ценю интеллект. Поэтому ЮА не понимает почему Вы при деньгах и не 1 сорт, а я почему при тотальной корупции не выбран белый билет и прекращение каждодневных страданий. Для ЮА ответ не очевиден, для меня ответ очевиден.
Востаннє редагувалось stm в Сер 08 січ, 2025 00:41, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 00:40

  stm написав:Бетон, я всегда ценю интеллект
жаль что ОН вас не ценит. Поэтому приходится тереться на форуме среди престарелых мужчин, трусов и неудачников.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 00:45

  detroytred написав:
  UA написав:Блаженные неведающие...

В мережі навіть отаке є:
*Суспільство має зрозуміти, що Д. Шмигаль це Рінат Ахметов.*
https://i-ua.tv/news/79490-ukraintsi-ma ... t-akhmetov

Блл. ...Это на каком году премьерства Шмигаля? :mrgreen:
А дефективные менеджеры Зе не из структур Пинчука случайно?
Кроме меня, смотреть прошлое людей, никто такой привычки не имеет?
Востаннє редагувалось UA в Сер 08 січ, 2025 00:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 00:45

Молдова: va bene

flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 00:48

Stm ты как-то поменялась.
больше не будешь в белом венке сходить с небес и улыбаться ?
Я понял что Болгария это не модно, и уже согласен на Италию, но только на североовосточные коммуны Триест и Удин
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 08 січ, 2025 00:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 00:50

  tester7336 написав:
  Сибарит написав:
  tester7336 написав:интересно а новый год вы когда празднуете?
так как идеологически новый год идет после рождества иначе рушится смысл фразы "2025 лет от рождества христова".

Если пытаться пристегнуть к религии логику, из того факта, что летоисчисление мы ведем от рождества христова, должно следовать празднование рождества 1 января в 00:00 :D


ну хотя бы с начала родился а потом начали считать. пусть и с задержкой.
а не заранее начали считать еще не зная родится или нет :roll:

НР тоді на зимнє сонцестояння, а так рахують непойми откуда,
а по відам 7533
або менше 60 років до Трета Юга
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 01:03

flyman

по відам 7533
або менше 60 років до Трета Юга


Це куракалпактський календар?
Hotab
 
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  #<1 ... 1174611747117481174911750>
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