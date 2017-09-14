Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 січ, 2025 00:34
stm написав: Faceless написав: stm написав:Олигархов у нас не осталось кстати.
Ахмєтов тепер хто?
Нет медиа и подавляющего влияния на парламент. Маск - классический олигарх на сегодня. А Ахметов - нет...
пішли болотні наротіви, ждем про крах долара
flyman
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Додано: Сер 08 січ, 2025 00:35
Бетон написав: stm написав:
Нет медиа и подавляющего влияния на парламент. Маск - классический олигарх на сегодня. А Ахметов - нет...
опять генератор рандомных букв включился.
ещё и Маска приплели. гониво
А чего?
У Маска СМИ есть - Твитер
Своего президента поставил.
Своя партия - республиканская
Осталось отжать Боинг, что небудь крупное приватизировать за 20% реальной стоимости и ввести спецтариф на электричество для заводов Тесла.
UA
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Додано: Сер 08 січ, 2025 00:36
UA написав:
Блаженные неведающие...
В мережі навіть отаке є:
*Суспільство має зрозуміти, що Д. Шмигаль це Рінат Ахметов.*
https://i-ua.tv/news/79490-ukraintsi-ma ... t-akhmetov
detroytred
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Додано: Сер 08 січ, 2025 00:37
Бетон написав:
опять генератор рандомных букв включился.
ещё и Маска приплели. гониво
Бетон, я всегда ценю интеллект. Поэтому ЮА не понимает почему Вы при деньгах и не 1 сорт, а я почему при тотальной корупции не выбран белый билет и прекращение каждодневных страданий. Для ЮА ответ не очевиден, для меня ответ очевиден.
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stm
в Сер 08 січ, 2025 00:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 00:40
stm написав:
Бетон, я всегда ценю интеллект
жаль что ОН вас не ценит. Поэтому приходится тереться на форуме среди престарелых мужчин, трусов и неудачников.
Wirująświatła
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Додано: Сер 08 січ, 2025 00:45
Блл. ...Это на каком году премьерства Шмигаля?
А дефективные менеджеры Зе не из структур Пинчука случайно?
Кроме меня, смотреть прошлое людей, никто такой привычки не имеет?
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UA
в Сер 08 січ, 2025 00:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 00:45
flyman
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Додано: Сер 08 січ, 2025 00:48
Stm ты как-то поменялась.
больше не будешь в белом венке сходить с небес и улыбаться ? Я понял что Болгария это не модно, и уже согласен на Италию, но только на североовосточные коммуны Триест и Удин
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fox767676
в Сер 08 січ, 2025 00:59, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
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Додано: Сер 08 січ, 2025 00:50
tester7336 написав: Сибарит написав: tester7336 написав:
интересно а новый год вы когда празднуете?
так как идеологически новый год идет после рождества иначе рушится смысл фразы "2025 лет от рождества христова".
Если пытаться пристегнуть к религии логику, из того факта, что летоисчисление мы ведем от рождества христова, должно следовать празднование рождества 1 января в 00:00
ну хотя бы с начала родился а потом начали считать. пусть и с задержкой.
а не заранее начали считать еще не зная родится или нет
НР тоді на зимнє сонцестояння, а так рахують непойми откуда,
а по відам 7533
або менше 60 років до Трета Юга
flyman
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Додано: Сер 08 січ, 2025 01:03
flyman по відам 7533 або менше 60 років до Трета Юга
Це куракалпактський календар?
Hotab
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