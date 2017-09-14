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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 січ, 2025 01:03
fox767676 написав:
Stm ты как-то поменялась.
больше не будешь в белом венке сходить с небес и улыбаться ?
Я понял что Болгария это не модно, и уже согласен на Италию, но только на североовосточные коммуны Триест и Удин
В Триесте непринято громко скандалить и бить посуду об пол?
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Додано: Сер 08 січ, 2025 01:04
fox767676 написав:
Stm ты как-то поменялась.
больше не будешь в белом венке сходить с небес и улыбаться ?
Я понял что Болгария это не модно, и уже согласен на Италию, но только на сквероовосточеые коммуны Триест и Удин
Просто когда сходишь с тяжёлой наркоты все люди как-то меняются сразу. Ещё время пройдёт и мир вокруг поменяется, обещаю. Хладно там и шапка-ушанка не в моде... О ценах вообще промолчим, но если есть что продать ЮА расскажет как действовать дальше.
PS: Лучики добра, Вами тоже Николай заинтересовался сегодня. Арестович и Вы в противовес неплохому списку )))
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Додано: Сер 08 січ, 2025 01:13
Смысл в этой картинке сегодня?
Данные опроса за 2023 год.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 01:17
stm написав:
Просто когда сходишь с тяжёлой наркоты все люди как-то меняются сразу. Ещё время пройдёт и мир вокруг поменяется, обещаю. Хладно там и шапка-ушанка не в моде
... О ценах вообще промолчим, но если есть что продать ЮА расскажет как действовать дальше.
PS: Лучики добра, Вами тоже Николай заинтересовался сегодня. Арестович и Вы в противовес неплохому списку )))
В Сплите прошлой зимой один день было минус 5 утром.
Ввели режим чрезвычайной ситуации. Все было закрыто.
Без телогрейки не обойтись.
Рекомендую Риеку. Уникальное место, там почти каждый день идет дождь
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Додано: Сер 08 січ, 2025 01:24
stm
Забудь Арестовича , он - индуктивный осел вчерашнего дня.
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 08 січ, 2025 01:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 01:26
fox767676 написав:stm
Забудь Арестовича , он - индуктивный осел.
Ты вообще не поняла какой исторический момент сейчас переживаешь , завтра будет поздно
Прошу вибачення що влажу третім.
Давно череп Флаймана переміряли? Хто він в поточному році? Мені важливо
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Додано: Сер 08 січ, 2025 01:29
fox767676 написав:stm
Забудь Арестовича , он - индуктивный осел вчерашнего дня.
Не-не-не, давай про момент!
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Додано: Сер 08 січ, 2025 01:31
Hotab написав: fox767676 написав:stm
Забудь Арестовича , он - индуктивный осел.
Ты вообще не поняла какой исторический момент сейчас переживаешь , завтра будет поздно
Прошу вибачення що влажу третім.
Давно череп Флаймана переміряли? Хто він в поточному році? Мені важливо
Там ще хозарську гіпотезу треба пропрацювати, вчора перегляд Алекса Фрідмана навів на думку. Фрідман-Флайман , не з проста, ох не з проста.. Обидва блогери, айтівці - фенотип !
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Додано: Сер 08 січ, 2025 01:37
stm написав: fox767676 написав:stm
Забудь Арестовича , он - индуктивный осел вчерашнего дня.
Не-не-не, давай про момент!
Вы сегодня писали то ли о приднестровских, то ли о молдавских повстанцах. Я что-то пропустил?
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Додано: Сер 08 січ, 2025 01:42
stm написав: fox767676 написав:stm
Забудь Арестовича , он - индуктивный осел вчерашнего дня.
Не-не-не, давай про момент!
Не буду торопить события, каждый плод должен созреть
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