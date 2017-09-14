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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11747117481174911750>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 100
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
29%
29
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 01:03

  fox767676 написав:Stm ты как-то поменялась.
больше не будешь в белом венке сходить с небес и улыбаться ?
Я понял что Болгария это не модно, и уже согласен на Италию, но только на североовосточные коммуны Триест и Удин

В Триесте непринято громко скандалить и бить посуду об пол?
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 01:04

  fox767676 написав:Stm ты как-то поменялась.
больше не будешь в белом венке сходить с небес и улыбаться ?
Я понял что Болгария это не модно, и уже согласен на Италию, но только на сквероовосточеые коммуны Триест и Удин

Просто когда сходишь с тяжёлой наркоты все люди как-то меняются сразу. Ещё время пройдёт и мир вокруг поменяется, обещаю. Хладно там и шапка-ушанка не в моде... О ценах вообще промолчим, но если есть что продать ЮА расскажет как действовать дальше.
PS: Лучики добра, Вами тоже Николай заинтересовался сегодня. Арестович и Вы в противовес неплохому списку )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 01:13

  Wirująświatła написав:
Опрос: Большинство украинцев не откажутся от вступления в НАТО ради мира с РФ
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7174945/

[img]https://i.ibb.co/ZLtWqDs/B9d72e8-1-original.png[/i..]
Смысл в этой картинке сегодня?
Данные опроса за 2023 год.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 01:17

  stm написав:Просто когда сходишь с тяжёлой наркоты все люди как-то меняются сразу. Ещё время пройдёт и мир вокруг поменяется, обещаю. Хладно там и шапка-ушанка не в моде... О ценах вообще промолчим, но если есть что продать ЮА расскажет как действовать дальше.
PS: Лучики добра, Вами тоже Николай заинтересовался сегодня. Арестович и Вы в противовес неплохому списку )))

В Сплите прошлой зимой один день было минус 5 утром.
Ввели режим чрезвычайной ситуации. Все было закрыто.
Без телогрейки не обойтись.
Рекомендую Риеку. Уникальное место, там почти каждый день идет дождь :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 01:24

stm
Забудь Арестовича , он - индуктивный осел вчерашнего дня.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 08 січ, 2025 01:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 01:26

  fox767676 написав:stm
Забудь Арестовича , он - индуктивный осел.
Ты вообще не поняла какой исторический момент сейчас переживаешь , завтра будет поздно

Прошу вибачення що влажу третім.
Давно череп Флаймана переміряли? Хто він в поточному році? Мені важливо :oops:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 01:29

  fox767676 написав:stm
Забудь Арестовича , он - индуктивный осел вчерашнего дня.

Не-не-не, давай про момент!
stm
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 01:31

  Hotab написав:
  fox767676 написав:stm
Забудь Арестовича , он - индуктивный осел.
Ты вообще не поняла какой исторический момент сейчас переживаешь , завтра будет поздно

Прошу вибачення що влажу третім.
Давно череп Флаймана переміряли? Хто він в поточному році? Мені важливо :oops:

Там ще хозарську гіпотезу треба пропрацювати, вчора перегляд Алекса Фрідмана навів на думку. Фрідман-Флайман , не з проста, ох не з проста.. Обидва блогери, айтівці - фенотип !
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 01:37

  stm написав:
  fox767676 написав:stm
Забудь Арестовича , он - индуктивный осел вчерашнего дня.

Не-не-не, давай про момент!
Вы сегодня писали то ли о приднестровских, то ли о молдавских повстанцах. Я что-то пропустил?
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 01:42

  stm написав:
  fox767676 написав:stm
Забудь Арестовича , он - индуктивный осел вчерашнего дня.

Не-не-не, давай про момент!

Не буду торопить события, каждый плод должен созреть
fox767676
 
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