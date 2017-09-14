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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11747117481174911750

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 100
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
29%
29
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 01:44

  fox767676 написав:
  stm написав:
  fox767676 написав:stm
Забудь Арестовича , он - индуктивный осел вчерашнего дня.

Не-не-не, давай про момент!

Не буду торопить события, каждый плод должен созреть

Завтра ж будет поздно, насколько я поняла )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 01:48

stm
Надо поупражняться в стратегической неопределенности, если мы хотим достичь чего то большего чем двушка в Триесте
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 01:51

  холява написав:
  барабашов написав:
А ну расскажите ка нам как это произошло, это пленение, и что там делал уставший конь.
Этот вообще ни разу не больной 56ти летний доброволец Боло Йенг или Дольф Лундгрен?



Цей форум має назву "напад росії і білорусії на Україну ".
..уважно читаючи дописи й фантазії втомлених від суцільного самозахоплення і деяких аненцефалів
робиш висновки що до необхідності як можно скорішого призива вас всіх до лав ЗСУ .

...то що ви тут намагаєтесь довести є намагання приниження ЗСУ ...
... наче пишаєтесь ,що ви скопіювали якусь ссилку про дії ТЦК , яку написав таке ж перелякане як всі ви .
Нажаль що ви ховаєтесь за моніторами ....

Если всех кроме мусоров, тцкунов и забронированных взяточников призовут - кто ж вам пенсию то платить будет(налоги то с чего снимут, как в 92-94г.г. стотриллиярдов гриши напечатают?)???
И зарплату вы сами НЕ зарабатываете пока стоять хоть после препаратов можете, бюджетник вы, будет как и при Макарыче картоху с морковкой выращивать и постные супы варить.
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 02:01

  fox767676 написав:stm
Надо поупражняться в стратегической неопределенности, если мы хотим достичь чего то большего чем двушка в Триесте

Ладно, ролевая игра "Буданов", будем упражняться ) не только ж ему "кава в Крыму" сиквел "Фокс и больше чем двушка в Триесте" )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 02:06

  tester7336 написав:
  stm написав:Va bene, кто-то готов обосраться и вскрыть себе вены в ТЦК, а кто-то уставшим конем в 56 лет берет 8 орков в плен... Многогранность бытия...


за кого из защитников нашей родины получивших увечья и ставшими инвалидами вы готовы выйти замуж? или ваше восхищение это только на расстоянии?

Почитать бы вообще за этот подвиг и не является ли он галлюцинацией после совместного с семинаристом пронюхивания свежепротухших вкусняшек?
А так конечно неплохо б было бы ОЛЮ/юа-стм заставить принудительно после окончания войны поухаживать за десятком ветеранов-самоваров без возможности отказа и при совместном проживании в одном изолированном пространстве.
Ну чтоб патриотично не сдёрнула на адриатику
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 02:11

  stm написав:PS: Лучики добра, Вами тоже Николай заинтересовался сегодня. Арестович и Вы в противовес неплохому списку )))
должны же быть хоть кто то кто вами не интересуется... как и Аристовичем еслишо .
  барабашов написав:неплохо б было бы ОЛЮ/юа-стм заставить принудительно после окончания войны поухаживать за десятком ветеранов-самоваров без возможности отказа и при совместном проживании в одном изолированном пространстве.
она привыкла что наоборот инвалиды ухаживают за ней.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 08 січ, 2025 02:19, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 02:15

  stm написав:
  fox767676 написав:stm
Надо поупражняться в стратегической неопределенности, если мы хотим достичь чего то большего чем двушка в Триесте

Ладно, ролевая игра "Буданов", будем упражняться ) не только ж ему "кава в Крыму" сиквел "Фокс и больше чем двушка в Триесте" )))

Вот теперь узнаю старую-добрую СТМ
Обожаю когда ты улыбаешься
fox767676
 
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