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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 січ, 2025 01:44
fox767676 написав: stm написав: fox767676 написав:stm
Забудь Арестовича , он - индуктивный осел вчерашнего дня.
Не-не-не, давай про момент!
Не буду торопить события, каждый плод должен созреть
Завтра ж будет поздно, насколько я поняла )))
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Додано: Сер 08 січ, 2025 01:48
stm
Надо поупражняться в стратегической неопределенности, если мы хотим достичь чего то большего чем двушка в Триесте
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fox767676
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Додано: Сер 08 січ, 2025 01:51
холява написав: барабашов написав:
А ну расскажите ка нам как это произошло, это пленение, и что там делал уставший конь.
Этот вообще ни разу не больной 56ти летний доброволец Боло Йенг или Дольф Лундгрен?
Цей форум має назву "напад росії і білорусії на Україну ".
..уважно читаючи дописи й фантазії втомлених від суцільного самозахоплення і деяких аненцефалів
робиш висновки що до необхідності як можно скорішого призива вас всіх до лав ЗСУ .
...то що ви тут намагаєтесь довести є намагання приниження ЗСУ ...
... наче пишаєтесь ,що ви скопіювали якусь ссилку про дії ТЦК , яку написав таке ж перелякане як всі ви .
Нажаль що ви ховаєтесь за моніторами ....
Если всех кроме мусоров, тцкунов и забронированных взяточников призовут - кто ж вам пенсию то платить будет(налоги то с чего снимут, как в 92-94г.г. стотриллиярдов гриши напечатают?)???
И зарплату вы сами НЕ зарабатываете пока стоять хоть после препаратов можете, бюджетник вы, будет как и при Макарыче картоху с морковкой выращивать и постные супы варить.
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барабашов
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Додано: Сер 08 січ, 2025 02:01
fox767676 написав:stm
Надо поупражняться в стратегической неопределенности, если мы хотим достичь чего то большего чем двушка в Триесте
Ладно, ролевая игра "Буданов", будем упражняться ) не только ж ему "кава в Крыму" сиквел "Фокс и больше чем двушка в Триесте" )))
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stm
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Додано: Сер 08 січ, 2025 02:06
tester7336 написав: stm написав:
Va bene, кто-то готов обосраться и вскрыть себе вены в ТЦК, а кто-то уставшим конем в 56 лет берет 8 орков в плен... Многогранность бытия...
за кого из защитников нашей родины получивших увечья и ставшими инвалидами вы готовы выйти замуж? или ваше восхищение это только на расстоянии?
Почитать бы вообще за этот подвиг и не является ли он галлюцинацией после совместного с семинаристом пронюхивания свежепротухших вкусняшек?
А так конечно неплохо б было бы ОЛЮ/юа-стм заставить принудительно после окончания войны поухаживать за десятком ветеранов-самоваров без возможности отказа и при совместном проживании в одном изолированном пространстве.
Ну чтоб патриотично не сдёрнула на адриатику
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Додано: Сер 08 січ, 2025 02:11
stm написав:
PS: Лучики добра, Вами тоже Николай заинтересовался сегодня. Арестович и Вы в противовес неплохому списку )))
должны же быть хоть кто то кто вами не интересуется... как и Аристовичем еслишо .
барабашов написав:
неплохо б было бы ОЛЮ/юа-стм заставить принудительно после окончания войны поухаживать за десятком ветеранов-самоваров без возможности отказа и при совместном проживании в одном изолированном пространстве.
она привыкла что наоборот инвалиды ухаживают за ней.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 08 січ, 2025 02:19, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 02:15
stm написав: fox767676 написав:stm
Надо поупражняться в стратегической неопределенности, если мы хотим достичь чего то большего чем двушка в Триесте
Ладно, ролевая игра "Буданов", будем упражняться ) не только ж ему "кава в Крыму" сиквел "Фокс и больше чем двушка в Триесте" )))
Вот теперь узнаю старую-добрую СТМ
Обожаю когда ты улыбаешься
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