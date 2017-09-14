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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11748117491175011751>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 100
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
29%
29
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 01:44

  fox767676 написав:
  stm написав:
  fox767676 написав:stm
Забудь Арестовича , он - индуктивный осел вчерашнего дня.

Не-не-не, давай про момент!

Не буду торопить события, каждый плод должен созреть

Завтра ж будет поздно, насколько я поняла )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 01:48

stm
Надо поупражняться в стратегической неопределенности, если мы хотим достичь чего то большего чем двушка в Триесте
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 01:51

  холява написав:
  барабашов написав:
А ну расскажите ка нам как это произошло, это пленение, и что там делал уставший конь.
Этот вообще ни разу не больной 56ти летний доброволец Боло Йенг или Дольф Лундгрен?



Цей форум має назву "напад росії і білорусії на Україну ".
..уважно читаючи дописи й фантазії втомлених від суцільного самозахоплення і деяких аненцефалів
робиш висновки що до необхідності як можно скорішого призива вас всіх до лав ЗСУ .

...то що ви тут намагаєтесь довести є намагання приниження ЗСУ ...
... наче пишаєтесь ,що ви скопіювали якусь ссилку про дії ТЦК , яку написав таке ж перелякане як всі ви .
Нажаль що ви ховаєтесь за моніторами ....

Если всех кроме мусоров, тцкунов и забронированных взяточников призовут - кто ж вам пенсию то платить будет(налоги то с чего снимут, как в 92-94г.г. стотриллиярдов гриши напечатают?)???
И зарплату вы сами НЕ зарабатываете пока стоять хоть после препаратов можете, бюджетник вы, будет как и при Макарыче картоху с морковкой выращивать и постные супы варить.
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 02:01

  fox767676 написав:stm
Надо поупражняться в стратегической неопределенности, если мы хотим достичь чего то большего чем двушка в Триесте

Ладно, ролевая игра "Буданов", будем упражняться ) не только ж ему "кава в Крыму" сиквел "Фокс и больше чем двушка в Триесте" )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 02:06

  tester7336 написав:
  stm написав:Va bene, кто-то готов обосраться и вскрыть себе вены в ТЦК, а кто-то уставшим конем в 56 лет берет 8 орков в плен... Многогранность бытия...


за кого из защитников нашей родины получивших увечья и ставшими инвалидами вы готовы выйти замуж? или ваше восхищение это только на расстоянии?

Почитать бы вообще за этот подвиг и не является ли он галлюцинацией после совместного с семинаристом пронюхивания свежепротухших вкусняшек?
А так конечно неплохо б было бы ОЛЮ/юа-стм заставить принудительно после окончания войны поухаживать за десятком ветеранов-самоваров без возможности отказа и при совместном проживании в одном изолированном пространстве.
Ну чтоб патриотично не сдёрнула на адриатику
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 02:11

  барабашов написав:неплохо б было бы ОЛЮ заставить принудительно после окончания войны поухаживать за десятком ветеранов-самоваров без возможности отказа и при совместном проживании в одном изолированном пространстве.
она привыкла что наоборот инвалиды ухаживают за ней. Чем больше инвалидов, тем больше ухажёров.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 08 січ, 2025 02:27, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 02:15

  stm написав:
  fox767676 написав:stm
Надо поупражняться в стратегической неопределенности, если мы хотим достичь чего то большего чем двушка в Триесте

Ладно, ролевая игра "Буданов", будем упражняться ) не только ж ему "кава в Крыму" сиквел "Фокс и больше чем двушка в Триесте" )))

Вот теперь узнаю старую-добрую СТМ
Обожаю когда ты улыбаешься
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 02:29

Трамп, скорее всего, откажется предоставить Украине гарантии безопасности от США, — The New York Times.
По данным издания, избранный американский лидер "стремится не только закончить войну, не давая никаких обещаний защитить Украину, но и сократить обязательства Америки по безопасности в Европе в целом".

🔥 Трамп, скорее всего, откажется предоставить Украине гарантии безопасности от США – The New York Times.

Трамп "стремится не только закончить войну, не давая никаких обещаний защитить Украину, но и сократить обязательства Америки по безопасности в Европе в целом".

США будут постепенно переключать внимание с Европы на Азиатско-Тихоокеанский регион для противодействия Китаю. Поэтому Европе придется нести большую часть бремени по своей обороне, и, возможно, даже основную ответственность за защиту Украины.

"Наиболее достижимым" итогом войны может стать "вооруженный нейтралитет" Украины: РФ пообещает больше не нападать на Украину, а Украина откажется от членства в НАТО и размещения иностранных войск и вооружений на своей территории. При этом Киев, как считает автор, должен будет отклонить на переговорах требование Москвы по ограничению размера ВСУ.


Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 02:36

Численность армии скорей всего отстоят
Главное чтобы с этим отстояли полноту номенклатуры вооружений включая ракеты, и его производство .
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 02:55

⚡️В найближчі години світ стане свідком надзвичайних подій та їх розвитку — Іранські канали

Wirująświatła
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  #<1 ... 11748117491175011751>
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