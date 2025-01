Трамп, скорее всего, откажется предоставить Украине гарантии безопасности от США, — The New York Times.

По данным издания, избранный американский лидер "стремится не только закончить войну, не давая никаких обещаний защитить Украину, но и сократить обязательства Америки по безопасности в Европе в целом".



🔥 Трамп, скорее всего, откажется предоставить Украине гарантии безопасности от США – The New York Times.



Трамп "стремится не только закончить войну, не давая никаких обещаний защитить Украину, но и сократить обязательства Америки по безопасности в Европе в целом".



США будут постепенно переключать внимание с Европы на Азиатско-Тихоокеанский регион для противодействия Китаю. Поэтому Европе придется нести большую часть бремени по своей обороне, и, возможно, даже основную ответственность за защиту Украины.



"Наиболее достижимым" итогом войны может стать "вооруженный нейтралитет" Украины: РФ пообещает больше не нападать на Украину, а Украина откажется от членства в НАТО и размещения иностранных войск и вооружений на своей территории. При этом Киев, как считает автор, должен будет отклонить на переговорах требование Москвы по ограничению размера ВСУ.