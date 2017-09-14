Вторая пресс-конференция Трампа в Мар-а-Лаго после его избрания президентом.



главные цитаты,



▪️[Чтобы иметь рычаг при взаимодействии с Путиным, дадите ли вы обязательство украинцам, что продолжите поддерживать их во время переговоров?] Я бы не сообщил вам, если бы это имело место.



▪️[Обеспечите ли вы украинцам гарантии безопасности, если они пойдут на прекращение огня?] Большой проблемой для России на протяжении многих лет было то, о чём говорил Путин: вы не можете вовлекать НАТО в Украину. Это было написано на камне. А Байден сказал: нет, они должны вступить в НАТО. У России теперь будет кто-то под дверью, я могу понять их чувства.



▪️[Можете ли вы сказать, что Украина никогда не вступит в НАТО?] Я считаю, что это всегда подразумевалось. Я думаю, что у них была сделка, а затем Байден её сломал. У них сделка, которая удовлетворяла Украину и всех остальных, но Байден сказал: нет, нужно, чтобы вы могли вступить в НАТО.



▪️Я сказал президенту Зеленскому: Европа [тратила на оборону] лишь крохотную часть денег по сравнению с нами. Нравится тебе или нет, на Европу это влияет намного больше, чем на США. Между нами есть такая штука, называется "океан". Почему мы тратим на миллиарды и миллиарды долларов больше, чем Европа? НАТО должно тратить 5% [от ВВП на оборону]. Чтобы содержать регулярную армию вам нужно 4%. А они в опасности, им нужно 5%.



▪️Когда я сказал Европе, что если вы не будете тратить 2% на оборону, я не буду вас защищать, то в НАТО потекли деньги. Меня тогда жёстко вздёрнули в медиа. Но генсек НАТО [Марк Рютте] во время переговоров сказал, что это самая невероятная вещь, которую он когда-либо видел. Если бы я сказал, что мы будем защищать вас, если вы не будете платить - так это не работает.



▪️[Когда вы собираетесь встретиться с Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Украине?] Я не могу вам этого сказать, но я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это приемлемо, что я не могу встретиться до 20 января, и меня это бесит, потому что каждый день столько молодых людей умирает.



▪️Я надеюсь [урегулировать войну] за 6 месяцев. Мне бы хотелось намного раньше. Смотрите, Россия теряет много молодых людей. И точно так же Украина. Это война, которая не должна была начаться... [и т.д.]



Панама, Гренландия, Канада.



▪️Мы отдали [Панамский канал] за доллар, теперь они берут с наших кораблей больше, чем с кораблей других стран. Мы ведём переговоры с ними [властями Панамы]. Они нарушили все аспекты соглашений, и моральные тоже. Он [Панамский канал] "течёт" и в плохом состоянии. Они хотят, чтобы мы дали $3 млрд на его ремонт. Я сказал им: почему бы вам не попросить деньги у Китая, потому что Китай фактически контролирует его.



▪️[Можете ли вы заверить, что в ваших попытках взять под контроль Гренландию и Панамский канал вы не задействуете военное и экономическое принуждение?] Нет. Я не могу вас заверить. Это касается обоих. Нам нужны они для экономической безопасности. Панамский канал был построен для армии. Я не могу давать таких обязательств. Может быть так, что придётся что-то сделать. <...> Мы отдали Панамский канал Панаме, они отдали его Китаю.



▪️Гренландия нам нужна для национальной безопасности. Там живёт 45 тысяч человек. Они даже не знают, есть ли у Дании законное право на [Гренландию]. Но если есть, она должны его отдать. Это для свободного мира, я говорю о защите свободного мира. Вам даже не нужен бинокль, чтобы увидеть китайские корабли вокруг, российские... Мы не дадим этому произойти.



▪️[Рассматриваете ли вы военную силу, чтобы аннексировать Канаду?] Нет. Экономическая сила. Потому что Канада и США - это было бы нечто, избавиться от искусственно нарисованных линий и посмотреть, что бы получилось; это было бы лучше и для национальной безопасности. Не забывайте, фактически, мы защищаем Канаду. Мы тратим сотни миллионов на защиту Канады.