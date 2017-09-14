Один из журналистов спросил Трампа о поддержке Украины. Он ответил, что Европа должна делать для этого больше. "Одна из проблем, и я говорил об этом открыто, и президенту (Владимиру. - Ред.) Зеленскому, что на Европу приходится лишь крошечный кусочек от тех денег, которые идут на эту войну сейчас. Нравится вам это или нет, но Европа гораздо больше задета, чем США. Мы отделены от них океаном. Почему мы платим за них на миллиарды и миллиарды долларов больше, чем Европа?" - сказал республиканец.
"Большой частью проблемы было то, что Россия, задолго до того, как это сказал (президент РФ Владимир. - Ред.) Путин, говорила, что не должно быть НАТО в Украине. Это было, так сказать, высечено в камне. И в какой-то момент (действующий президент США Джозеф. - Ред.) Байден сказал: нет, они вступят в НАТО. И у России на пороге кто-то появился. Я могу понять их чувства об этом. В этих переговорах сделано много ошибок", - добавил Трамп. По его словам, "у них была сделка, но Байден разрушил ее". "И эта война может расшириться и стать гораздо хуже, чем сейчас", - отметил он. ........... По словам экс-главы Белого дома, до его требований "21 из 28 стран НАТО не платила по счетам", а ему удалось "собрать более 680 млрд долларов". "Тогда это было 2%. Но это должно быть 5%", - добавил он.
Журналисты попросили его уточнить это требование. "Некоторые не платили достаточно, некоторые - вообще ничего. В том числе Германия, она платила лишь 1%, - ответил Трамп. - Я думаю, в НАТО должно быть 5%. Они могут это сделать".
"Если у вас в стране есть регулярная армия, у вас - 4%. А у них опасная территория. Они могут позволить себе это. У них должно быть 5%, а не 2%" - резюмировал республиканец.
Вторая пресс-конференция Трампа в Мар-а-Лаго после его избрания президентом.
главные цитаты,
▪️[Чтобы иметь рычаг при взаимодействии с Путиным, дадите ли вы обязательство украинцам, что продолжите поддерживать их во время переговоров?] Я бы не сообщил вам, если бы это имело место.
▪️[Обеспечите ли вы украинцам гарантии безопасности, если они пойдут на прекращение огня?] Большой проблемой для России на протяжении многих лет было то, о чём говорил Путин: вы не можете вовлекать НАТО в Украину. Это было написано на камне. А Байден сказал: нет, они должны вступить в НАТО. У России теперь будет кто-то под дверью, я могу понять их чувства.
▪️[Можете ли вы сказать, что Украина никогда не вступит в НАТО?] Я считаю, что это всегда подразумевалось. Я думаю, что у них была сделка, а затем Байден её сломал. У них сделка, которая удовлетворяла Украину и всех остальных, но Байден сказал: нет, нужно, чтобы вы могли вступить в НАТО.
▪️Я сказал президенту Зеленскому: Европа [тратила на оборону] лишь крохотную часть денег по сравнению с нами. Нравится тебе или нет, на Европу это влияет намного больше, чем на США. Между нами есть такая штука, называется "океан". Почему мы тратим на миллиарды и миллиарды долларов больше, чем Европа? НАТО должно тратить 5% [от ВВП на оборону]. Чтобы содержать регулярную армию вам нужно 4%. А они в опасности, им нужно 5%.
▪️Когда я сказал Европе, что если вы не будете тратить 2% на оборону, я не буду вас защищать, то в НАТО потекли деньги. Меня тогда жёстко вздёрнули в медиа. Но генсек НАТО [Марк Рютте] во время переговоров сказал, что это самая невероятная вещь, которую он когда-либо видел. Если бы я сказал, что мы будем защищать вас, если вы не будете платить - так это не работает.
▪️[Когда вы собираетесь встретиться с Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Украине?] Я не могу вам этого сказать, но я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это приемлемо, что я не могу встретиться до 20 января, и меня это бесит, потому что каждый день столько молодых людей умирает.
▪️Я надеюсь [урегулировать войну] за 6 месяцев. Мне бы хотелось намного раньше. Смотрите, Россия теряет много молодых людей. И точно так же Украина. Это война, которая не должна была начаться... [и т.д.]
Панама, Гренландия, Канада.
▪️Мы отдали [Панамский канал] за доллар, теперь они берут с наших кораблей больше, чем с кораблей других стран. Мы ведём переговоры с ними [властями Панамы]. Они нарушили все аспекты соглашений, и моральные тоже. Он [Панамский канал] "течёт" и в плохом состоянии. Они хотят, чтобы мы дали $3 млрд на его ремонт. Я сказал им: почему бы вам не попросить деньги у Китая, потому что Китай фактически контролирует его.
▪️[Можете ли вы заверить, что в ваших попытках взять под контроль Гренландию и Панамский канал вы не задействуете военное и экономическое принуждение?] Нет. Я не могу вас заверить. Это касается обоих. Нам нужны они для экономической безопасности. Панамский канал был построен для армии. Я не могу давать таких обязательств. Может быть так, что придётся что-то сделать. <...> Мы отдали Панамский канал Панаме, они отдали его Китаю.
▪️Гренландия нам нужна для национальной безопасности. Там живёт 45 тысяч человек. Они даже не знают, есть ли у Дании законное право на [Гренландию]. Но если есть, она должны его отдать. Это для свободного мира, я говорю о защите свободного мира. Вам даже не нужен бинокль, чтобы увидеть китайские корабли вокруг, российские... Мы не дадим этому произойти.
▪️[Рассматриваете ли вы военную силу, чтобы аннексировать Канаду?] Нет. Экономическая сила. Потому что Канада и США - это было бы нечто, избавиться от искусственно нарисованных линий и посмотреть, что бы получилось; это было бы лучше и для национальной безопасности. Не забывайте, фактически, мы защищаем Канаду. Мы тратим сотни миллионов на защиту Канады.
Защита Канады... От кого, от диких зверей? Трамп не в себе. еще один подарок путину. Бюджет НАТО возможно порежет, ничего другого из перечисленного не случится, мир устроен сложнее, Байден в НАТО Украину не звал, причина войны другая.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 08 січ, 2025 03:32, всього редагувалось 2 разів.
tester7336 написав:интересно а новый год вы когда празднуете? так как идеологически новый год идет после рождества иначе рушится смысл фразы "2025 лет от рождества христова".
Если пытаться пристегнуть к религии логику, из того факта, что летоисчисление мы ведем от рождества христова, должно следовать празднование рождества 1 января в 00:00
) не надо смущати людей) взагалі забавна ця вся історія, люди яких можно назвати членами церкви з великою натяжкою. біснуються, що я з ними не хочу святкувати. Якби сказав я не святкую, чи святкую хануку то питань б не було. возмущєніє понятне, весь християнський світ жде санта клауса на оленях і грузовик з кокаколою а я з ними не хочу
tester7336 написав:интересно а новый год вы когда празднуете? так как идеологически новый год идет после рождества иначе рушится смысл фразы "2025 лет от рождества христова".
Если пытаться пристегнуть к религии логику, из того факта, что летоисчисление мы ведем от рождества христова, должно следовать празднование рождества 1 января в 00:00
) не надо смущати людей) взагалі забавна ця вся історія, люди яких можно назвати членами церкви з великою натяжкою. біснуються, що я з ними не хочу святкувати. Якби сказав я не святкую, чи святкую хануку то питань б не було. возмущєніє понятне, весь християнський світ жде санта клауса на оленях і грузовик з кокаколою а я з ними не хочу
Да как вы смеете отказываться от Санты! А тем боле от кока-колы.
Вторая пресс-конференция Трампа в Мар-а-Лаго после его избрания президентом.
главные цитаты, ...........
Защита Канады... От кого, от диких зверей? Трамп не в себе. еще один подарок путину. Бюджет НАТО возможно порежет, ничего другого из перечисленного не случится, мир устроен сложнее, Байден в НАТО Украину не звал, причина войны другая.
Заявив, что «никаких новых ветряных мельниц» не будет построено в Соединенных Штатах, когда он вступит в должность, г-н Трамп возобновил свое несогласие с источником энергии, который он назвал «мусором». Но его планы могут удивить лидеров некоторых штатов — включая возглавляемые республиканцами Вайоминг, Айову и Техас — где ветровая энергия теперь составляет значительную долю вырабатываемой электроэнергии. Читать далее ›
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 08 січ, 2025 04:21, всього редагувалось 1 раз.