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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 січ, 2025 04:12
Banderlog написав: ЛАД написав:
Да как вы смеете отказываться от Санты!
А тем боле от кока-колы.
Та я не проти) діло смаку.
Воно якось не моє, розбавляти добру витриману коняку колою.
Понятно шо якщо там якась сивуха то без коли пити нізя.
Так пейте колу без коньяка.
Или бурбон с колой.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 04:43
Banderlog написав:
взагалі забавна ця вся історія, люди яких можно назвати членами церкви з великою натяжкою. біснуються, що я з ними не хочу святкувати.
Якби сказав я не святкую, чи святкую хануку то питань б не було.
возмущєніє понятне, весь християнський світ жде санта клауса на оленях і грузовик з кокаколою а я з ними не хочу
А мені ще важче: вже рік майже не ходжу до церкви, адже слухати той бред, що несе православний піп нема жодного бажання, а святкувати в один день з мадярами - то зрадити своїх предків
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