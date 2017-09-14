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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11749117501175111752

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 100
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
29%
29
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 04:12

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Да как вы смеете отказываться от Санты!
А тем боле от кока-колы.


Та я не проти) діло смаку.
Воно якось не моє, розбавляти добру витриману коняку колою. :lol:
Понятно шо якщо там якась сивуха то без коли пити нізя.

Так пейте колу без коньяка.
Или бурбон с колой. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 04:43

  Banderlog написав: взагалі забавна ця вся історія, люди яких можно назвати членами церкви з великою натяжкою. біснуються, що я з ними не хочу святкувати.
Якби сказав я не святкую, чи святкую хануку то питань б не було.
возмущєніє понятне, весь християнський світ жде санта клауса на оленях і грузовик з кокаколою а я з ними не хочу :lol:

А мені ще важче: вже рік майже не ходжу до церкви, адже слухати той бред, що несе православний піп нема жодного бажання, а святкувати в один день з мадярами - то зрадити своїх предків
Дюрі-бачі
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