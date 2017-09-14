Так пейте колу без коньяка.
Или бурбон с колой.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 04:12
Додано: Сер 08 січ, 2025 04:43
А мені ще важче: вже рік майже не ходжу до церкви, адже слухати той бред, що несе православний піп нема жодного бажання, а святкувати в один день з мадярами - то зрадити своїх предків
Додано: Сер 08 січ, 2025 05:38
извиняться не за что, не я, птамуш что такое доктрина Монро не знаю и гуглить лень, тем более она накрылась.
Трамп либо на наркотиках, либо специально говорит скандальные вещи, чтобы привлечь к себе внимание (А-ля Жириновский), либо чтобы сделать обещание закончить войну маленьким и несущественным, по сравнению с планами аннексии Канады и Гренландии.
Чтобы его попрекали Гренландией, а не Путиным. Это не так унизительно. Когда вникнул что закончить войну он не в состоянии ни за 24 часа ни за 6 месяцев. Ценник мира ему не по зубам и цена войны для бюджета США высокая... Макрон с Шольцем пытались . Пусть спросит что вышло. Байден если б мог 5 раз бы это сделал.
вы ж вроде из Ужгорода, неужели там нет ГКЦ?
Додано: Сер 08 січ, 2025 06:01
Какой коньяк посоветуете(шоб неразбавленный да без закуси кроме шакаладки рошен) для отмечания торжества? Ранее был неплох Тиса 10-12летний, в Сильпо по тыще стоял, но пропал.
Шабо пробовали? 10-12летний катанка или норм?
Армянские пока не дегустировал но Арамэ вроде норм.
Ахтамара не видел с 99года, да и тогда он стоил литр среднюю зрп на заводе(ЮжМаше)
Додано: Сер 08 січ, 2025 06:02
не хочу.
Не те що люте не прийняття. Но якось... я краще мінералки.
В чому тут справа? Дехто хоче пити бренді з колою.
Странне бажання, но хай собі пють. Проблема в чім? В них нема того бренді
І вони намагаються одібрати мій коняк і влити його в колу
Або, одійдем не надовго од пропаганди алкоголізму.
Горить ватра, тут якісь розумники рішають її перенести на інше місце.
В принципі мають право.
Переносять свої дрова, а вони чомусь гаснуть.
Секрет в тім, що їх дрова сирі і без мого полінця і полінців таких як я горіти не будуть.)
Вони ж тільки свято переносять а час початку посту якось не хотять. Бо не постять взагалі.
Християни...
Главне кажуть, мати бога в серці.
А почім воно видно шо у вас в серцях Бог? Що богоугодне ви робите?
Таке саме і з патріотизмом.
Главне день вишиванки забабахать. Вишиванка,любі мої читачики, то святковий одяг, а в будній день патріоти носять робу або піксельний камуфляж, якщо воюють.
Додано: Сер 08 січ, 2025 06:43
шабо виноградна горілка з заводу нормальна ) на коняк добрий не попадав. Дорогого шабо не пробував.
З наших я Карпати пив. До війни купляв грецьку метаксу в чернівцях)
Но якщо чесно, я б краще зара хряпнув прям на дежурстві ,грам 70, Zwack Unicum)))
Мерзько тут в підвалі
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