Додано: Сер 08 січ, 2025 05:38

ЛАД написав: али, что доктрина Монро давно покрылась нафталином али, что доктрина Монро давно покрылась нафталином

Дюрі-бачі написав: А мені ще важче: вже рік майже не ходжу до церкви, адже слухати той бред, що несе православний піп нема жодного бажання А мені ще важче: вже рік майже не ходжу до церкви, адже слухати той бред, що несе православний піп нема жодного бажання

извиняться не за что, не я, птамуш что такое доктрина Монро не знаю и гуглить лень, тем более она накрылась.Трамп либо на наркотиках, либо специально говорит скандальные вещи, чтобы привлечь к себе внимание (А-ля Жириновский), либо чтобы сделать обещание закончить войну маленьким и несущественным, по сравнению с планами аннексии Канады и Гренландии.Чтобы его попрекали Гренландией, а не Путиным. Это не так унизительно. Когда вникнул что закончить войну он не в состоянии ни за 24 часа ни за 6 месяцев. Ценник мира ему не по зубам и цена войны для бюджета США высокая... Макрон с Шольцем пытались . Пусть спросит что вышло. Байден если б мог 5 раз бы это сделал.вы ж вроде из Ужгорода, неужели там нет ГКЦ?