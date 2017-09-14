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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11750117511175211753>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 100
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
29%
29
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 04:12

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Да как вы смеете отказываться от Санты!
А тем боле от кока-колы.


Та я не проти) діло смаку.
Воно якось не моє, розбавляти добру витриману коняку колою. :lol:
Понятно шо якщо там якась сивуха то без коли пити нізя.

Так пейте колу без коньяка.
Или бурбон с колой. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 04:43

  Banderlog написав: взагалі забавна ця вся історія, люди яких можно назвати членами церкви з великою натяжкою. біснуються, що я з ними не хочу святкувати.
Якби сказав я не святкую, чи святкую хануку то питань б не було.
возмущєніє понятне, весь християнський світ жде санта клауса на оленях і грузовик з кокаколою а я з ними не хочу :lol:

А мені ще важче: вже рік майже не ходжу до церкви, адже слухати той бред, що несе православний піп нема жодного бажання, а святкувати в один день з мадярами - то зрадити своїх предків
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 05:38

  ЛАД написав:али, что доктрина Монро давно покрылась нафталином
извиняться не за что, не я, птамуш что такое доктрина Монро не знаю и гуглить лень, тем более она накрылась.

Трамп либо на наркотиках, либо специально говорит скандальные вещи, чтобы привлечь к себе внимание (А-ля Жириновский), либо чтобы сделать обещание закончить войну маленьким и несущественным, по сравнению с планами аннексии Канады и Гренландии.

Чтобы его попрекали Гренландией, а не Путиным. Это не так унизительно. Когда вникнул что закончить войну он не в состоянии ни за 24 часа ни за 6 месяцев. Ценник мира ему не по зубам и цена войны для бюджета США высокая... Макрон с Шольцем пытались . Пусть спросит что вышло. Байден если б мог 5 раз бы это сделал.
  Дюрі-бачі написав:А мені ще важче: вже рік майже не ходжу до церкви, адже слухати той бред, що несе православний піп нема жодного бажання
вы ж вроде из Ужгорода, неужели там нет ГКЦ?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 06:01

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Да как вы смеете отказываться от Санты!
А тем боле от кока-колы.


Та я не проти) діло смаку.
Воно якось не моє, розбавляти добру витриману коняку колою. :lol:
Понятно шо якщо там якась сивуха то без коли пити нізя.

Какой коньяк посоветуете(шоб неразбавленный да без закуси кроме шакаладки рошен) для отмечания торжества? Ранее был неплох Тиса 10-12летний, в Сильпо по тыще стоял, но пропал.
Шабо пробовали? 10-12летний катанка или норм?
Армянские пока не дегустировал но Арамэ вроде норм.
Ахтамара не видел с 99года, да и тогда он стоил литр среднюю зрп на заводе(ЮжМаше)
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 06:02

  ЛАД написав:

Так пейте колу без коньяка.
Или бурбон с колой. :)

не хочу.
Не те що люте не прийняття. Но якось... я краще мінералки.
В чому тут справа? Дехто хоче пити бренді з колою.
Странне бажання, но хай собі пють. Проблема в чім? В них нема того бренді
І вони намагаються одібрати мій коняк і влити його в колу :wink:
Або, одійдем не надовго од пропаганди алкоголізму.
Горить ватра, тут якісь розумники рішають її перенести на інше місце.
В принципі мають право.
Переносять свої дрова, а вони чомусь гаснуть.
Секрет в тім, що їх дрова сирі і без мого полінця і полінців таких як я горіти не будуть.)
Вони ж тільки свято переносять а час початку посту якось не хотять. Бо не постять взагалі.
Християни...
Главне кажуть, мати бога в серці. :lol:
А почім воно видно шо у вас в серцях Бог? Що богоугодне ви робите?
Таке саме і з патріотизмом.
Главне день вишиванки забабахать. Вишиванка,любі мої читачики, то святковий одяг, а в будній день патріоти носять робу або піксельний камуфляж, якщо воюють.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 06:43

  барабашов написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Да как вы смеете отказываться от Санты!
А тем боле от кока-колы.


Та я не проти) діло смаку.
Воно якось не моє, розбавляти добру витриману коняку колою. :lol:
Понятно шо якщо там якась сивуха то без коли пити нізя.

Какой коньяк посоветуете(шоб неразбавленный да без закуси кроме шакаладки рошен) для отмечания торжества? Ранее был неплох Тиса 10-12летний, в Сильпо по тыще стоял, но пропал.
Шабо пробовали? 10-12летний катанка или норм?
Армянские пока не дегустировал но Арамэ вроде норм.
Ахтамара не видел с 99года, да и тогда он стоил литр среднюю зрп на заводе(ЮжМаше)
шабо виноградна горілка з заводу нормальна ) на коняк добрий не попадав. Дорогого шабо не пробував.
З наших я Карпати пив. До війни купляв грецьку метаксу в чернівцях)
Но якщо чесно, я б краще зара хряпнув прям на дежурстві ,грам 70, Zwack Unicum)))
Мерзько тут в підвалі
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 08:15

  Banderlog написав:Мерзько тут в підвалі
гирлянду повесьте

💥Дрони атакували російський Енгельс Саратовської області, палає нафтобаза.

Місцеві жителі кажуть про щонайменше 25 вибухів. Губернатор підтвердив атаку й заявив, що уламки дронів впали на промисловий об'єкт. За даними медіа, мова про нафтобазу, де почалась пожежа.
https://t.me/c/1458790505/62728
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 08:23

🤔Біограф Ілона Маска вважає , що мільярдер божеволіє і небезпечний для Сполучених Штатів

На думку Абрамсона, через стрес, психічні захворювання та вживання бізнесменом наркотиків, а також його вплив на Трампа, адміністрація, що йде, за 2 тижні "має вжити екстрених заходів".

Він закликає розірвати всі контракти з Маском , заблокувати його ініціативу з департаментом з досягнення держефективності та розпочати розслідування про загрозу нацбезпеці .
https://www.thedailybeast.com/elon-musk ... going-mad/
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 08:26

⚡️ Український пілот винищувача F-16 збив шість кацапських крилатих ракет за один бойовий виліт у грудні 2024, — Ігнат.

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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 08:31

По данным ISW, российская армия начала экономить технику из-за исчерпания советских запасов

В 2024 году ВСУ уничтожили или повредили более 3000 танков и почти 9000 единиц бронетехники, которые Россия не сможет компенсировать в ближайшее время из-за ограниченной производительности военных заводов.

Плачевную ситуацию с техникой подтверждает и группа осинтеров Jompy, Highmarsed и Covert Cabal, которые изучают количество техники на российских базах хранения под открытым небом по спутниковым снимкам.

Запасы танков на открытых базах хранения по их подсчетам:

▪️До войны: 7342
▪️Конец 2022: 6870
▪️Конец 2023: 4666
▪️Конец 2024: 3517

В 2023 году с хранения сняли около 2200 танков, а в 2024 – лишь 1150, поскольку на базах осталось мало техники в хорошем состоянии.

❗️Данные не учитывают технику в ангарах и на закрытых базах.

Состояние танков на базах:

▪️Хорошее: 279
▪️Плохое: 2001 (подлежат восстановлению с затратами времени и ресурсов)
▪️Ужасное: 1262 (годны только для разборки).

Известно, что Россия производит всего 250 новых танков в год.

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