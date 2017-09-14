По данным ISW, российская армия начала экономить технику из-за исчерпания советских запасов



В 2024 году ВСУ уничтожили или повредили более 3000 танков и почти 9000 единиц бронетехники, которые Россия не сможет компенсировать в ближайшее время из-за ограниченной производительности военных заводов.



Плачевную ситуацию с техникой подтверждает и группа осинтеров Jompy, Highmarsed и Covert Cabal, которые изучают количество техники на российских базах хранения под открытым небом по спутниковым снимкам.



Запасы танков на открытых базах хранения по их подсчетам:



▪️До войны: 7342

▪️Конец 2022: 6870

▪️Конец 2023: 4666

▪️Конец 2024: 3517



В 2023 году с хранения сняли около 2200 танков, а в 2024 – лишь 1150, поскольку на базах осталось мало техники в хорошем состоянии.



❗️Данные не учитывают технику в ангарах и на закрытых базах.



Состояние танков на базах:



▪️Хорошее: 279

▪️Плохое: 2001 (подлежат восстановлению с затратами времени и ресурсов)

▪️Ужасное: 1262 (годны только для разборки).



Известно, что Россия производит всего 250 новых танков в год.



