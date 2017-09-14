ЛАД написав: Да как вы смеете отказываться от Санты! А тем боле от кока-колы.
Та я не проти) діло смаку. Воно якось не моє, розбавляти добру витриману коняку колою. Понятно шо якщо там якась сивуха то без коли пити нізя.
Какой коньяк посоветуете(шоб неразбавленный да без закуси кроме шакаладки рошен) для отмечания торжества? Ранее был неплох Тиса 10-12летний, в Сильпо по тыще стоял, но пропал. Шабо пробовали? 10-12летний катанка или норм? Армянские пока не дегустировал но Арамэ вроде норм. Ахтамара не видел с 99года, да и тогда он стоил литр среднюю зрп на заводе(ЮжМаше)
не хочу. Не те що люте не прийняття. Но якось... я краще мінералки. В чому тут справа? Дехто хоче пити бренді з колою. Странне бажання, но хай собі пють. Проблема в чім? В них нема того бренді І вони намагаються одібрати мій коняк і влити його в колу Або, одійдем не надовго од пропаганди алкоголізму. Горить ватра, тут якісь розумники рішають її перенести на інше місце. В принципі мають право. Переносять свої дрова, а вони чомусь гаснуть. Секрет в тім, що їх дрова сирі і без мого полінця і полінців таких як я горіти не будуть.) Вони ж тільки свято переносять а час початку посту якось не хотять. Бо не постять взагалі. Християни... Главне кажуть, мати бога в серці. А почім воно видно шо у вас в серцях Бог? Що богоугодне ви робите? Таке саме і з патріотизмом. Главне день вишиванки забабахать. Вишиванка,любі мої читачики, то святковий одяг, а в будній день патріоти носять робу або піксельний камуфляж, якщо воюють.
ЛАД написав: Да как вы смеете отказываться от Санты! А тем боле от кока-колы.
Та я не проти) діло смаку. Воно якось не моє, розбавляти добру витриману коняку колою. Понятно шо якщо там якась сивуха то без коли пити нізя.
Какой коньяк посоветуете(шоб неразбавленный да без закуси кроме шакаладки рошен) для отмечания торжества? Ранее был неплох Тиса 10-12летний, в Сильпо по тыще стоял, но пропал. Шабо пробовали? 10-12летний катанка или норм? Армянские пока не дегустировал но Арамэ вроде норм. Ахтамара не видел с 99года, да и тогда он стоил литр среднюю зрп на заводе(ЮжМаше)
шабо виноградна горілка з заводу нормальна ) на коняк добрий не попадав. Дорогого шабо не пробував. З наших я Карпати пив. До війни купляв грецьку метаксу в чернівцях) Но якщо чесно, я б краще зара хряпнув прям на дежурстві ,грам 70, Zwack Unicum))) Мерзько тут в підвалі
💥Дрони атакували російський Енгельс Саратовської області, палає нафтобаза.
Місцеві жителі кажуть про щонайменше 25 вибухів. Губернатор підтвердив атаку й заявив, що уламки дронів впали на промисловий об'єкт. За даними медіа, мова про нафтобазу, де почалась пожежа. https://t.me/c/1458790505/62728
По данным ISW, российская армия начала экономить технику из-за исчерпания советских запасов
В 2024 году ВСУ уничтожили или повредили более 3000 танков и почти 9000 единиц бронетехники, которые Россия не сможет компенсировать в ближайшее время из-за ограниченной производительности военных заводов.
Плачевную ситуацию с техникой подтверждает и группа осинтеров Jompy, Highmarsed и Covert Cabal, которые изучают количество техники на российских базах хранения под открытым небом по спутниковым снимкам.
Запасы танков на открытых базах хранения по их подсчетам: