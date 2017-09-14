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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1175111752117531175411755>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 10:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Это было не редкостью, но далеко не "майже всі".


спитаю прямо, ви хрещений?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 10:14

  холява написав:Добрий ранок .
Гарного дня і ЗДОРОВ'Я .
и вам тоже всего хорошего.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 10:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:   Дюрі-бачі написав:
А мені ще важче: вже рік майже не ходжу до церкви, адже слухати той бред, що несе православний піп нема жодного бажання
вы ж вроде из Ужгорода, неужели там нет ГКЦ?

звісно є ГКЦ, головний собор греко-католицької церкви знаходиться саме в Ужгороді хоча сама обласна єпархія називається "Мукачівська" (по історичним причинам)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:А мені ще важче: вже рік майже не ходжу до церкви, адже слухати той бред, що несе православний піп нема жодного бажання, а святкувати в один день з мадярами - то зрадити своїх предків

ви не думайте про мадяр, святкуйте в один день з чехами, німцями, канадцями)).
До речі православні попи бувають різні, в тому ж Хусті більшість попів та монахів полюбому завербовані або як мінімум під патронажем фсб. А от в невеликих громадах є більш самостійні священники. Знаю одного з МП, який постійно проводить збори на військові потреби своїх воюючих односельчан (тепловізори та ін)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 10:23

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:али, что доктрина Монро давно покрылась нафталином
извиняться не за что, не я, птамуш что такое доктрина Монро не знаю и гуглить лень, тем более она накрылась.

Трамп либо на наркотиках, либо специально говорит скандальные вещи, чтобы привлечь к себе внимание (А-ля Жириновский), либо чтобы сделать обещание закончить войну маленьким и несущественным, по сравнению с планами аннексии Канады и Гренландии.


Це як на чорне казати біле.
Трамп фактично возводить оту доктрину Монро на п'єдестал, щоб навіть сліпий побачив. Заявляє про наміри, про які оті нафталинні доктринщики навіть і мріяти не могли.
Тобто з косвенного контролю до фактично прямого підпорядкування.
Одних цих заяв цілком достатньо для констатації -- доктрина не те що продовжує існувати, вона отримала поштовх до нового якісного кроку.
А ви кажете -- накрилась.

*"Дональд Трамп-младший и мои представители от Республиканской партии приземлились в Гренландии. Приём был великолепным. Им и всему Свободному миру нужны безопасность, защита, сила и мир! Эта сделка должна состояться. MAGA. Сделаем Гренландию великой снова!" – написал Трамп...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 10:23

  UA написав:
  fox767676 написав:Stm ты как-то поменялась.
больше не будешь в белом венке сходить с небес и улыбаться ?
Я понял что Болгария это не модно, и уже согласен на Италию, но только на североовосточные коммуны Триест и Удин

В Триесте непринято громко скандалить и бить посуду об пол?


в Італії часто спорять, кого можна відносити до італьянців
Триест довгі роки належав Габсбургам , мешканці розмовляють італійською,словенскою і "триестською".
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 10:25

Що наближається

Израиль должен готовиться к возможной войне с Турцией, заявляет правительственный израильский комитет Нагеля, передает The Jerusalem Post.

Трамп: "Эрдоган очень умён. Сирия - это его рук дело. Россия была ослаблена, Иран был ослаблен. Эрдоган послал в Сирию своих людей в разных формах и местах, и они взяли власть. Мне нравится Эрдоган. Он мой друг"...

Президент Азербайджана Алієв назвав Вірменію фашистською державою і пригрозив знищити цей фашизм...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 08 січ, 2025 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 10:25

кстати о церкви, кому нужен экзорцист в Ивано-франковске парочка есть
Щодня в монастир Покрови Пресвятої Богородицi в селi Закерничному, що на Iвано-Франкiвщинi, приїжджають десятки людей.


Екзорцизм вiн практикує вже 25 рокiв. I за цей час допомiг тисячам людей -молитвою, добрим словом i... копiєм -двосiчним ножем iз коротким трикутним лезом. Незвичне заняття отець Iван-Василь опанував, аби допомогти друговi.
https://www.firtka.if.ua/blog/view/na-f ... orih127393


"Не біжіть до ворожки, а зверніться до священника", – отець-екзорцист Володимир Лось

“Священник-екзорцист може визначити, що хвороба має неприродній характер і тут є втручання злого духа. Тоді отець здійснює оливопомазання та починає молитись, таким чином беручи ситуацію під контроль. Та хворий у міру своїх можливостей повинен співпрацювати зі священником, впустивши Бога у своє життя.
https://kurs.if.ua/society/ne-bizhit-do ... dymyr-los/


Banderlog вас на какую дату записать?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 08 січ, 2025 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 10:36

  fox767676 написав:
  Wirująświatła написав:
Опрос: Большинство украинцев не откажутся от вступления в НАТО ради мира с РФ
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7174945/


Примут "стоп расширение" акты в Вашингтоне и Брюсселе, даже без упоминания Украины,просто зацементируют нынешние границы НАТО. А украинцы пусть хоть в аукус вступают
Ну и к лету незламность упадет до исторических минимумов, будет не до НАТО с репарациями

це опитування, особливо пункти про НАТО та репарації, аналогічне опитуванню доярок Хацапетівки на тему "чи згодні ви відмовитись від сексу з Бредлі Купером заради одруження з Райаном Гослінгом". Реалістичність така сама, і відповіді будуть подібної незламності.
Це звісно якщо не брати до уваги що опитування мяко кажучи сфальшоване
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 10:37

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
⚡️В найближчі години світ стане свідком надзвичайних подій та їх розвитку — Іранські канали


можна спойлер, вже 9а ранку, та що там мало бути/було?

https://t.me/memephil/4273
Wirująświatła
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