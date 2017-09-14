Wirująświatła написав: Дюрі-бачі написав: А мені ще важче: вже рік майже не ходжу до церкви, адже слухати той бред, що несе православний піп нема жодного бажання вы ж вроде из Ужгорода, неужели там нет ГКЦ?
звісно є ГКЦ, головний собор греко-католицької церкви знаходиться саме в Ужгороді хоча сама обласна єпархія називається "Мукачівська" (по історичним причинам)
Дюрі-бачі написав:А мені ще важче: вже рік майже не ходжу до церкви, адже слухати той бред, що несе православний піп нема жодного бажання, а святкувати в один день з мадярами - то зрадити своїх предків
ви не думайте про мадяр, святкуйте в один день з чехами, німцями, канадцями)). До речі православні попи бувають різні, в тому ж Хусті більшість попів та монахів полюбому завербовані або як мінімум під патронажем фсб. А от в невеликих громадах є більш самостійні священники. Знаю одного з МП, який постійно проводить збори на військові потреби своїх воюючих односельчан (тепловізори та ін)
ЛАД написав:али, что доктрина Монро давно покрылась нафталином
извиняться не за что, не я, птамуш что такое доктрина Монро не знаю и гуглить лень, тем более она накрылась.
Трамп либо на наркотиках, либо специально говорит скандальные вещи, чтобы привлечь к себе внимание (А-ля Жириновский), либо чтобы сделать обещание закончить войну маленьким и несущественным, по сравнению с планами аннексии Канады и Гренландии.
Це як на чорне казати біле. Трамп фактично возводить оту доктрину Монро на п'єдестал, щоб навіть сліпий побачив. Заявляє про наміри, про які оті нафталинні доктринщики навіть і мріяти не могли. Тобто з косвенного контролю до фактично прямого підпорядкування. Одних цих заяв цілком достатньо для констатації -- доктрина не те що продовжує існувати, вона отримала поштовх до нового якісного кроку. А ви кажете -- накрилась.
*"Дональд Трамп-младший и мои представители от Республиканской партии приземлились в Гренландии. Приём был великолепным. Им и всему Свободному миру нужны безопасность, защита, сила и мир! Эта сделка должна состояться. MAGA. Сделаем Гренландию великой снова!" – написал Трамп...
fox767676 написав:Stm ты как-то поменялась. больше не будешь в белом венке сходить с небес и улыбаться ? Я понял что Болгария это не модно, и уже согласен на Италию, но только на североовосточные коммуны Триест и Удин
В Триесте непринято громко скандалить и бить посуду об пол?
в Італії часто спорять, кого можна відносити до італьянців Триест довгі роки належав Габсбургам , мешканці розмовляють італійською,словенскою і "триестською".
Израиль должен готовиться к возможной войне с Турцией, заявляет правительственный израильский комитет Нагеля, передает The Jerusalem Post.
Трамп: "Эрдоган очень умён. Сирия - это его рук дело. Россия была ослаблена, Иран был ослаблен. Эрдоган послал в Сирию своих людей в разных формах и местах, и они взяли власть. Мне нравится Эрдоган. Он мой друг"...
Президент Азербайджана Алієв назвав Вірменію фашистською державою і пригрозив знищити цей фашизм...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 08 січ, 2025 10:27, всього редагувалось 1 раз.
кстати о церкви, кому нужен экзорцист в Ивано-франковске парочка есть
Щодня в монастир Покрови Пресвятої Богородицi в селi Закерничному, що на Iвано-Франкiвщинi, приїжджають десятки людей.
Екзорцизм вiн практикує вже 25 рокiв. I за цей час допомiг тисячам людей -молитвою, добрим словом i... копiєм -двосiчним ножем iз коротким трикутним лезом. Незвичне заняття отець Iван-Василь опанував, аби допомогти друговi. https://www.firtka.if.ua/blog/view/na-f ... orih127393
"Не біжіть до ворожки, а зверніться до священника", – отець-екзорцист Володимир Лось
“Священник-екзорцист може визначити, що хвороба має неприродній характер і тут є втручання злого духа. Тоді отець здійснює оливопомазання та починає молитись, таким чином беручи ситуацію під контроль. Та хворий у міру своїх можливостей повинен співпрацювати зі священником, впустивши Бога у своє життя. https://kurs.if.ua/society/ne-bizhit-do ... dymyr-los/
Banderlog вас на какую дату записать?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 08 січ, 2025 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Примут "стоп расширение" акты в Вашингтоне и Брюсселе, даже без упоминания Украины,просто зацементируют нынешние границы НАТО. А украинцы пусть хоть в аукус вступают Ну и к лету незламность упадет до исторических минимумов, будет не до НАТО с репарациями
це опитування, особливо пункти про НАТО та репарації, аналогічне опитуванню доярок Хацапетівки на тему "чи згодні ви відмовитись від сексу з Бредлі Купером заради одруження з Райаном Гослінгом". Реалістичність така сама, і відповіді будуть подібної незламності. Це звісно якщо не брати до уваги що опитування мяко кажучи сфальшоване