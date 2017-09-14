Letusrock написав:звісно є ГКЦ, головний собор греко-католицької церкви знаходиться саме в Ужгороді хоча сама обласна єпархія називається "Мукачівська" (по історичним причинам)
34 роки ходив в ГКЦ, але вони, нажаль, перейшли на Григоріанський календар.
Letusrock написав:А от в невеликих громадах є більш самостійні священники. Знаю одного з МП, який постійно проводить збори на військові потреби своїх воюючих односельчан (тепловізори та ін
Був в двох церквах в Ужгороді і в обох попи несли бред про те, що всі ми братья і повинні жити в мирі, а якщо нас вбивають - то це Бог послав випробування і треба їх смиренно прийняти. І не хочуть ховати героїв із ЗСУ
Дюрі-бачі написав:А мені ще важче: вже рік майже не ходжу до церкви, адже слухати той бред, що несе православний піп нема жодного бажання, а святкувати в один день з мадярами - то зрадити своїх предків
ви не думайте про мадяр, святкуйте в один день з чехами, німцями, канадцями)).
Звучит почти как "не думайте про москалей -- говорите на том языке, на котором вам удобнее"
ну, якщо рос.мова для рф це один з стовпів так званого "русского мира" і тут можна довго дискутувати чи вплинула "російськомовність" українців на рішення про початок війни (або на скільки відсотків вплинула), то у випадку мадяр і Різдва це смішно. Різдво святкує вся західний світ, а мадяри це понаїхавші азіати які примазались до європейської цивілізації. Це як казати "я не користуюсь вилками бо ними користується племя канібалів з Гвінеї, тому їм руками"
Дюрі-бачі написав:Був в двох церквах в Ужгороді і в обох попи несли бред про те, що всі ми братья і повинні жити в мирі, а якщо нас вбивають - то це Бог послав випробування і треба їх смиренно прийняти. І не хочуть ховати героїв із ЗСУ
Banderlog написав:Странне бажання, но хай собі пють. Проблема в чім? В них нема того бренді І вони намагаються одібрати мій коняк і влити його в колу
Нормальний у них тепер бренді, з ліцензією та акцизом. Ваш палений, тому пити його треба в тій губернії, де папірці виписали...ой так у вас навіть папірців немає, а, церква поза державою їй папірці не потрібні... Тоді як справжні христіяни - майно повернули, арендовані за гривню лаври покинули, лексуси на зсу (чи на СВєО) а самі у катакомби
Востаннє редагувалось d44 в Сер 08 січ, 2025 11:08, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła написав:а соседи в какие церкви ходят?
Раніше 90% ходили до ГКЦ (Уніатську), 10% в УПЦ, зараз 40% продовжує ходити в ГКЦ, 20% перейшло до УПЦ і ще 40% в пошуку...
Letusrock написав:у випадку мадяр і Різдва це смішно. Різдво святкує вся західний світ, а мадяри це понаїхавші азіати які примазались до європейської цивілізації.
Ну Вам смішно, а мене із самого дитинства вчили, що є ми (правильні люди, українці), а є мадяри (неправильні люди, які все неправильно святкують, в них навіть Різдво перед Новим роком...) Те, що виховали із дитинства - вже не змінити ніколи.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 08 січ, 2025 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:а соседи в какие церкви ходят?
Раніше 90% ходили до ГКЦ (Уніатську), 10% в УПЦ, зараз 40% продовжує ходити в ГКЦ, 20% перейшло до УПЦ і ще 40% в пошуку...
моим соседям пофигу куда ходить, я ходил на службу к о.Захарию пока его не выгнали
У Києво-Печерській лаврі відсторонили від богослужінь отця Захарія, на літургії якого звучала пісня із прославленням Росії. Він - відома особистість і має славу "цілителя", "чудотворця" та "допомагаючого елітам".
Про це у Facebook написала журналістка Соня Кошкіна.
За її словами, отець Захарія – місцева Лаврська цікавинка. Це дуже розумна, досвідчена в спілкуванні людина, хороший психолог. Він задовольняє запит громадськості на релігійний містицизм.
"Насправді, завжди за всіх часів хтось вірить у масонів, хтось – в інопланетян, хтось – у релігійний містицизм. Захарія задовольняє останній запит", - пише журналістка.
Захарія, за її словами, спить у труні та відрізняється іншими "яскравими" вчинками.
"Колись він порадив їй (російській співачці Аллі Пугачовій, - "Апостроф") шапку Марка Гробокопателя - священної реліквії Лаври, яка очищує від негативу, знімає пристріт і псування і зцілює. Шапка є головним убором з шипами, які тиснуть на голову і доставляють масу неприємних фізичних відчуттів. Але від болю. , що одягнув її, зцілюється і духовно очищується. Алла Борисівна одягала шапку в Лаврі кілька разів", - наводить подробиці Кошкіна.
Крім того, за її словами, свого часу Захарія був дуже популярний у біло-блакитній тусовці (Партія Регіонів) і двічі передрік людям курс долара (десь у 2010-2012).
"Був випадок: один із його фанатиків із ПР подарував йому дуже дорогий броньований автомобіль. Дорожче і новіше, ніж у самого Павла-Мерседеса. Павло цього не стерпів. Був дикий скандал... Захарію мало не піддали анафемі. Але за фактом за Захарію заступилися дуже впливові люди і Паша змушений був відступити", - пише журналістка.
про автомобиль вранье полнейшее, это очень скромный человек. к нему на службу приходило сотни людей, в конце выстраивалась длинная очередь и для каждого он находил доброе слово. Был в полсотни других церквей разный парафий, но подобного нигде не видел.
Дюрі-бачі написав:Був в двох церквах в Ужгороді і в обох попи несли бред про те, що всі ми братья і повинні жити в мирі, а якщо нас вбивають - то це Бог послав випробування і треба їх смиренно прийняти. І не хочуть ховати героїв із ЗСУ
Дивно що громаду це влаштовує. Мені кум розповідав (його батьки в МП ходили) що їх громада з початком війни зразу з священником навела порядок типу "ще раз згадаєш кирила чи скажеш щось проти України - вилетиш звідси в той же день" для мене не проблема новий календар, тим більше по роботі більш підходить, бо всі замовники європейські і тепер наші свята співпадають повністю.