У Києво-Печерській лаврі відсторонили від богослужінь отця Захарія, на літургії якого звучала пісня із прославленням Росії. Він - відома особистість і має славу "цілителя", "чудотворця" та "допомагаючого елітам".



Про це у Facebook написала журналістка Соня Кошкіна.



За її словами, отець Захарія – місцева Лаврська цікавинка. Це дуже розумна, досвідчена в спілкуванні людина, хороший психолог. Він задовольняє запит громадськості на релігійний містицизм.



"Насправді, завжди за всіх часів хтось вірить у масонів, хтось – в інопланетян, хтось – у релігійний містицизм. Захарія задовольняє останній запит", - пише журналістка.



Захарія, за її словами, спить у труні та відрізняється іншими "яскравими" вчинками.



"Колись він порадив їй (російській співачці Аллі Пугачовій, - "Апостроф") шапку Марка Гробокопателя - священної реліквії Лаври, яка очищує від негативу, знімає пристріт і псування і зцілює. Шапка є головним убором з шипами, які тиснуть на голову і доставляють масу неприємних фізичних відчуттів. Але від болю. , що одягнув її, зцілюється і духовно очищується. Алла Борисівна одягала шапку в Лаврі кілька разів", - наводить подробиці Кошкіна.





Крім того, за її словами, свого часу Захарія був дуже популярний у біло-блакитній тусовці (Партія Регіонів) і двічі передрік людям курс долара (десь у 2010-2012).



"Був випадок: один із його фанатиків із ПР подарував йому дуже дорогий броньований автомобіль. Дорожче і новіше, ніж у самого Павла-Мерседеса. Павло цього не стерпів. Був дикий скандал... Захарію мало не піддали анафемі. Але за фактом за Захарію заступилися дуже впливові люди і Паша змушений був відступити", - пише журналістка.