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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11752117531175411755>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 10:38

  fox767676 написав:Численность армии скорей всего отстоят
Главное чтобы с этим отстояли полноту номенклатуры вооружений включая ракеты, и его производство .


фортеця коштом України?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:звісно є ГКЦ, головний собор греко-католицької церкви знаходиться саме в Ужгороді хоча сама обласна єпархія називається "Мукачівська" (по історичним причинам)

34 роки ходив в ГКЦ, але вони, нажаль, перейшли на Григоріанський календар.
  Letusrock написав:А от в невеликих громадах є більш самостійні священники. Знаю одного з МП, який постійно проводить збори на військові потреби своїх воюючих односельчан (тепловізори та ін

Був в двох церквах в Ужгороді і в обох попи несли бред про те, що всі ми братья і повинні жити в мирі, а якщо нас вбивають - то це Бог послав випробування і треба їх смиренно прийняти. І не хочуть ховати героїв із ЗСУ
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 11:01

  _hunter написав:
  Letusrock написав:
  Дюрі-бачі написав:А мені ще важче: вже рік майже не ходжу до церкви, адже слухати той бред, що несе православний піп нема жодного бажання, а святкувати в один день з мадярами - то зрадити своїх предків

ви не думайте про мадяр, святкуйте в один день з чехами, німцями, канадцями)).

Звучит почти как "не думайте про москалей -- говорите на том языке, на котором вам удобнее" :wink:

ну, якщо рос.мова для рф це один з стовпів так званого "русского мира" і тут можна довго дискутувати чи вплинула "російськомовність" українців на рішення про початок війни (або на скільки відсотків вплинула), то у випадку мадяр і Різдва це смішно. Різдво святкує вся західний світ, а мадяри це понаїхавші азіати які примазались до європейської цивілізації.
Це як казати "я не користуюсь вилками бо ними користується племя канібалів з Гвінеї, тому їм руками"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 11:01

  Дюрі-бачі написав:Був в двох церквах в Ужгороді і в обох попи несли бред про те, що всі ми братья і повинні жити в мирі, а якщо нас вбивають - то це Бог послав випробування і треба їх смиренно прийняти. І не хочуть ховати героїв із ЗСУ

а соседи в какие церкви ходят?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Странне бажання, но хай собі пють. Проблема в чім? В них нема того бренді
І вони намагаються одібрати мій коняк і влити його в колу
Нормальний у них тепер бренді, з ліцензією та акцизом. Ваш палений, тому пити його треба в тій губернії, де папірці виписали...ой так у вас навіть папірців немає, а, церква поза державою їй папірці не потрібні... Тоді як справжні христіяни - майно повернули, арендовані за гривню лаври покинули, лексуси на зсу (чи на СВєО) а самі у катакомби :mrgreen:
Востаннє редагувалось d44 в Сер 08 січ, 2025 11:08, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:а соседи в какие церкви ходят?

Раніше 90% ходили до ГКЦ (Уніатську), 10% в УПЦ, зараз 40% продовжує ходити в ГКЦ, 20% перейшло до УПЦ і ще 40% в пошуку...
  Letusrock написав:у випадку мадяр і Різдва це смішно. Різдво святкує вся західний світ, а мадяри це понаїхавші азіати які примазались до європейської цивілізації.

Ну Вам смішно, а мене із самого дитинства вчили, що є ми (правильні люди, українці), а є мадяри (неправильні люди, які все неправильно святкують, в них навіть Різдво перед Новим роком...) Те, що виховали із дитинства - вже не змінити ніколи.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 08 січ, 2025 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 11:08

  Banderlog написав:
  tester7336 написав:
  Banderlog написав:я не більшість. Коли мої діди святкували тоді і я буду. А католики най святкуют свою хануку коли їм хочеться)


интересно а новый год вы когда празднуете?
так как идеологически новый год идет после рождества иначе рушится смысл фразы "2025 лет от рождества христова".

Ніяк. Нр не церковне свято. Раньше на нр постив.


головна суть в тому що починати літочислення до свята народження трохи не той во.
і в церкві також є це літочислення - у них 1 січня коли настає?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 11:08

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:а соседи в какие церкви ходят?

Раніше 90% ходили до ГКЦ (Уніатську), 10% в УПЦ, зараз 40% продовжує ходити в ГКЦ, 20% перейшло до УПЦ і ще 40% в пошуку...

моим соседям пофигу куда ходить, я ходил на службу к о.Захарию пока его не выгнали
У Києво-Печерській лаврі відсторонили від богослужінь отця Захарія, на літургії якого звучала пісня із прославленням Росії. Він - відома особистість і має славу "цілителя", "чудотворця" та "допомагаючого елітам".

Про це у Facebook написала журналістка Соня Кошкіна.

За її словами, отець Захарія – місцева Лаврська цікавинка. Це дуже розумна, досвідчена в спілкуванні людина, хороший психолог. Він задовольняє запит громадськості на релігійний містицизм.

"Насправді, завжди за всіх часів хтось вірить у масонів, хтось – в інопланетян, хтось – у релігійний містицизм. Захарія задовольняє останній запит", - пише журналістка.

Захарія, за її словами, спить у труні та відрізняється іншими "яскравими" вчинками.

"Колись він порадив їй (російській співачці Аллі Пугачовій, - "Апостроф") шапку Марка Гробокопателя - священної реліквії Лаври, яка очищує від негативу, знімає пристріт і псування і зцілює. Шапка є головним убором з шипами, які тиснуть на голову і доставляють масу неприємних фізичних відчуттів. Але від болю. , що одягнув її, зцілюється і духовно очищується. Алла Борисівна одягала шапку в Лаврі кілька разів", - наводить подробиці Кошкіна.


Крім того, за її словами, свого часу Захарія був дуже популярний у біло-блакитній тусовці (Партія Регіонів) і двічі передрік людям курс долара (десь у 2010-2012).

"Був випадок: один із його фанатиків із ПР подарував йому дуже дорогий броньований автомобіль. Дорожче і новіше, ніж у самого Павла-Мерседеса. Павло цього не стерпів. Був дикий скандал... Захарію мало не піддали анафемі. Але за фактом за Захарію заступилися дуже впливові люди і Паша змушений був відступити", - пише журналістка.

про автомобиль вранье полнейшее, это очень скромный человек. к нему на службу приходило сотни людей, в конце выстраивалась длинная очередь и для каждого он находил доброе слово. Был в полсотни других церквей разный парафий, но подобного нигде не видел.

https://apostrophe.ua/ua/news/society/2 ... vre/283932
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 08 січ, 2025 11:16, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 11:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Був в двох церквах в Ужгороді і в обох попи несли бред про те, що всі ми братья і повинні жити в мирі, а якщо нас вбивають - то це Бог послав випробування і треба їх смиренно прийняти. І не хочуть ховати героїв із ЗСУ

Дивно що громаду це влаштовує. Мені кум розповідав (його батьки в МП ходили) що їх громада з початком війни зразу з священником навела порядок типу "ще раз згадаєш кирила чи скажеш щось проти України - вилетиш звідси в той же день"
для мене не проблема новий календар, тим більше по роботі більш підходить, бо всі замовники європейські і тепер наші свята співпадають повністю.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 11:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Дивно що громаду це влаштовує.

В мене таке враження, що основна паства там бабусі 70+ з руським миром в голові.
Особисто мені це не подобається, тому скоротив кількість походів до церкви з 30-50 в рік до 3...
Дюрі-бачі
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