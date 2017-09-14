Wirująświatła написав:кстати о церкви, кому нужен экзорцист в Ивано-франковске парочка есть
Щодня в монастир Покрови Пресвятої Богородицi в селi Закерничному, що на Iвано-Франкiвщинi, приїжджають десятки людей.
Екзорцизм вiн практикує вже 25 рокiв. I за цей час допомiг тисячам людей -молитвою, добрим словом i... копiєм -двосiчним ножем iз коротким трикутним лезом. Незвичне заняття отець Iван-Василь опанував, аби допомогти друговi. https://www.firtka.if.ua/blog/view/na-f ... orih127393
"Не біжіть до ворожки, а зверніться до священника", – отець-екзорцист Володимир Лось
“Священник-екзорцист може визначити, що хвороба має неприродній характер і тут є втручання злого духа. Тоді отець здійснює оливопомазання та починає молитись, таким чином беручи ситуацію під контроль. Та хворий у міру своїх можливостей повинен співпрацювати зі священником, впустивши Бога у своє життя. https://kurs.if.ua/society/ne-bizhit-do ... dymyr-los/
Banderlog вас на какую дату записать?
та я хоть вже. Посплю вже в поїзді) Шо вас вас взбудоражило з екзоцизмом?
Banderlog написав:) не надо смущати людей) взагалі забавна ця вся історія, люди яких можно назвати членами церкви з великою натяжкою. біснуються, що я з ними не хочу святкувати. Якби сказав я не святкую, чи святкую хануку то питань б не було. возмущєніє понятне, весь християнський світ жде санта клауса на оленях і грузовик з кокаколою а я з ними не хочу
та як завгодно можете святкувати. цікаво як пишуть дати у вашій церкві - по григорианському чи по юліанському стилю?
tester7336 написав:интересно а новый год вы когда празднуете? так как идеологически новый год идет после рождества иначе рушится смысл фразы "2025 лет от рождества христова".
Ніяк. Нр не церковне свято. Раньше на нр постив.
головна суть в тому що починати літочислення до свята народження трохи не той во. і в церкві також є це літочислення - у них 1 січня коли настає?
Вже давно доведено що там не те що з днем, там з роком різдва помилилися, тож літочислення це просто формальність, заснована на помилково визначеному році. Але нащо через те влаштовувати кіпіш і міняти роки
ЛАД написав:али, что доктрина Монро давно покрылась нафталином
извиняться не за что, не я, птамуш что такое доктрина Монро не знаю и гуглить лень, тем более она накрылась.
Трамп либо на наркотиках, либо специально говорит скандальные вещи, чтобы привлечь к себе внимание (А-ля Жириновский), либо чтобы сделать обещание закончить войну маленьким и несущественным, по сравнению с планами аннексии Канады и Гренландии.
Це як на чорне казати біле. Трамп фактично возводить оту доктрину Монро на п'єдестал, щоб навіть сліпий побачив. Заявляє про наміри, про які оті нафталинні доктринщики навіть і мріяти не могли. Тобто з косвенного контролю до фактично прямого підпорядкування. Одних цих заяв цілком достатньо для констатації -- доктрина не те що продовжує існувати, вона отримала поштовх до нового якісного кроку. А ви кажете -- накрилась.
*"Дональд Трамп-младший и мои представители от Республиканской партии приземлились в Гренландии. Приём был великолепным. Им и всему Свободному миру нужны безопасность, защита, сила и мир! Эта сделка должна состояться. MAGA. Сделаем Гренландию великой снова!" – написал Трамп...
мімікруючи під Чаплигу: "Священную вайну за Арктіку абьявляю аткрьітой. І пусть усопшіє удобрят грунт для падснєжніков каторьіх будут нюхать оставшієся увідєть зільоную трафку"
fox767676 написав:Численность армии скорей всего отстоят Главное чтобы с этим отстояли полноту номенклатуры вооружений включая ракеты, и его производство .
фортеця коштом України?
Чому коштом України ? Но буде локалізація впк, тому ще це дешевше ніж праця золотих громадян ЄС. А щодо НАТО , то десь 5-10 країн на чолі з США відкрито проти. Фортеця не фортеця, головне питання чи можна буде організувати все так щоб не лячно було відкрити кордони для чоловіків . Бо закриті кордони як результат євроінтеграційних змагань це вибухівка під суспільство
Faceless написав:Вже давно доведено що там не те що з днем, там з роком різдва помилилися, тож літочислення іе просто формальність, заснована на помилково визначеному році. Але нащо через те влаштовувати кіпіш і міняти роки
під час народження Ісуса пастухи пасли овець на полі (Лука 2:8-12) - а це явно не зима, а скоріш осінь.
d44 написав:Що, так прям довели що не тільки "народився", а і "конкретно" ?
Перепис бу в десь в 7 році до н.е., Ірод помер в 4 році до н.е. ...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 08 січ, 2025 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Вже давно доведено що там не те що з днем, там з роком різдва помилилися, тож літочислення іе просто формальність, заснована на помилково визначеному році. Але нащо через те влаштовувати кіпіш і міняти роки
під час народження Ісуса пастухи пасли овець на полі (Лука 2:8-12) - а це явно не зима
В Толковой Библии преемников Лопухина годом рождения Иисуса Христа назван 5 год до н. э. (749 год от основания Рима)