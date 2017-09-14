Banderlog написав:Странне бажання, но хай собі пють. Проблема в чім? В них нема того бренді І вони намагаються одібрати мій коняк і влити його в колу
Нормальний у них тепер бренді, з ліцензією та акцизом. Ваш палений, тому пити його треба
нормальне то нормальне. Пийте на здоровя. На чужі лексуси заритись не треба, не за ваші гроші вони куплені. Купляйте своїм пастирям шо хочете. хоть лексус а хоть і український автопром) Шо там у вас за акцизи? Український патріархат?)))) Чи турецький? Втомили ви мене чутка з отою вашою ханукою... і єдиною церквою імені томосу з акцизом. Нате вам, трохи почитайте щось крім марафону , київський патріархат поки не визнає томоського митрополита і тримає правильний календар https://www.cerkva.info/
fox767676 написав:Численность армии скорей всего отстоят Главное чтобы с этим отстояли полноту номенклатуры вооружений включая ракеты, и его производство .
фортеця коштом України?
Чому коштом України ? Но буде локалізація впк, тому ще це дешевше ніж праця золотих громадян ЄС. А щодо НАТО , то десь 5-10 країн на чолі з США відкрито проти. Фортеця не фортеця, головне питання чи можна буде організувати все так щоб не лячно було відкрити кордони для чоловіків . Бо закриті кордони як результат євроінтеграційних змагань це вибухівка під суспільство
Зе декілька разів підкреслив, що прийняття України до НАТО є також гарантією для рфії. Гарантією, що в майбутньому озброєна потужна Україна не піде на рашку за справедливим покаранням і поверненням свого у всіх виглядах військовим шляхом.
Це як? Тіпа НАТО має можливість стримувати своїх членів? Так вродь ні.
Як на мене, чому перемовини доречні самі по собі, нехай і заздалегідь абсолютно безрезультатні --- бо в ході перемовин хоч якось проявляться дійсні позиції-наміри сторін, а не голі пусті заяви... Які потоками лл'ються від усіх сторін. В тому числі і партнерів.
detroytred написав:що прийняття України до НАТО є також гарантією для рфії. Гарантією, що в майбутньому озброєна потужна Україна не піде на рашку за справедливим покаранням і поверненням свого у всіх виглядах військовим шляхом.