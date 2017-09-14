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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1175411755117561175711758>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 11:36

  d44 написав:
  Banderlog написав:Странне бажання, но хай собі пють. Проблема в чім? В них нема того бренді
І вони намагаються одібрати мій коняк і влити його в колу
Нормальний у них тепер бренді, з ліцензією та акцизом. Ваш палений, тому пити його треба
нормальне то нормальне. Пийте на здоровя.
На чужі лексуси заритись не треба, не за ваші гроші вони куплені. Купляйте своїм пастирям шо хочете. хоть лексус а хоть і український автопром)
Шо там у вас за акцизи? Український патріархат?)))) Чи турецький?
Втомили ви мене чутка з отою вашою ханукою... і єдиною церквою імені томосу з акцизом.
Нате вам, трохи почитайте щось крім марафону , київський патріархат поки не визнає томоського митрополита і тримає правильний календар https://www.cerkva.info/
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 11:37

  d44 написав:
  Faceless написав:Вже давно доведено що там не те що з днем, там з роком різдва помилилися,
Що, так прям довели що не тільки "народився", а і "конкретно" :D ?

Ісус Христос галичанин, це факт
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 11:39

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:можна спойлер, вже 9а ранку, та що там мало бути/було?

https://t.me/memephil/4273

абидна

Той випадок, коли 3$ закінчились, а день ще ні.

Ісус Христос галичанин, це факт


Фокс краще знає.. 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 11:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:під час народження Ісуса пастухи пасли овець на полі (Лука 2:8-12) - а це явно не зима, а скоріш осінь.

Он же не в Киеве родился :)
В тех местах дожди бывают только зимой - самое время пасти овец на поле.
Снегом там поля не засыпает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 11:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:В Толковой Библии преемников Лопухина годом рождения Иисуса Христа назван 5 год до н. э. (749 год от основания Рима)

Ну вот...
Теперь до хрипоты будем спорить о годе основания Рима :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 11:44

  fox767676 написав:
  tester7336 написав:
  fox767676 написав:Численность армии скорей всего отстоят
Главное чтобы с этим отстояли полноту номенклатуры вооружений включая ракеты, и его производство .


фортеця коштом України?


Чому коштом України ? Но буде локалізація впк, тому ще це дешевше ніж праця золотих громадян ЄС. А щодо НАТО , то десь 5-10 країн на чолі з США відкрито проти. Фортеця не фортеця, головне питання чи можна буде організувати все так щоб не лячно було відкрити кордони для чоловіків . Бо закриті кордони як результат євроінтеграційних змагань це вибухівка під суспільство

Зе декілька разів підкреслив, що прийняття України до НАТО є також гарантією для рфії.
Гарантією, що в майбутньому озброєна потужна Україна не піде на рашку за справедливим покаранням і поверненням свого у всіх виглядах військовим шляхом.

Це як?
Тіпа НАТО має можливість стримувати своїх членів?
Так вродь ні.

Як на мене, чому перемовини доречні самі по собі, нехай і заздалегідь абсолютно безрезультатні --- бо в ході перемовин хоч якось проявляться дійсні позиції-наміри сторін, а не голі пусті заяви...
Які потоками лл'ються від усіх сторін. В тому числі і партнерів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 11:46

  Сибарит написав:Теперь до хрипоты будем спорить о годе основания Рима
это ж не Киев, было бы о чем спорить...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 11:46

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:В Толковой Библии преемников Лопухина годом рождения Иисуса Христа назван 5 год до н. э. (749 год от основания Рима)

Ну вот...
Теперь до хрипоты будем спорить о годе основания Рима :)

Tolkien ще й Біблію написав?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 11:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:що прийняття України до НАТО є також гарантією для рфії.
Гарантією, що в майбутньому озброєна потужна Україна не піде на рашку за справедливим покаранням і поверненням свого у всіх виглядах військовим шляхом.

Щось вступ Туреччини в НАТО не спасло її сусідів
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Tolkien ще й Біблію написав?

Її писало десятки різних авторів протягом сотень, якщо не тисяч, років...
Дюрі-бачі
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