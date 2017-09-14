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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11755117561175711758>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 11:49

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:В Толковой Библии преемников Лопухина годом рождения Иисуса Христа назван 5 год до н. э. (749 год от основания Рима)

Ну вот...
Теперь до хрипоты будем спорить о годе основания Рима :)

Головне, щоб не до бійки чи війни.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 11:57

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:що прийняття України до НАТО є також гарантією для рфії.
Гарантією, що в майбутньому озброєна потужна Україна не піде на рашку за справедливим покаранням і поверненням свого у всіх виглядах військовим шляхом.

Щось вступ Туреччини в НАТО не спасло її сусідів



*Президент Франції Емманюель Макрон 6 січня закликав Україну бути «реалістичною» щодо територіальних питань у можливих майбутніх переговорах щодо припинення війни з Росією.

«Українці повинні вести реалістичні дискусії з територіальних питань», – сказав Макрон, виступаючи перед французькими послами, які зібралися в Єлисейському палаці. Він додав, що «такі переговори можуть вести лише самі українці».
https://www.radiosvoboda.org/a/news-mak ... 65211.html
Щось героїчного Макрона попустило...
Бо з дипломатичної мови оце означає -- українці повинні самі прийняти рішення про територіальні поступки.
Ще й грубо дипломатично висловився.
Фактично прямо.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

d44 написав:
  Faceless написав:Вже давно доведено що там не те що з днем, там з роком різдва помилилися,
Що, так прям довели що не тільки "народився", а і "конкретно" :D ?
Ну там мова скоріше про час подій, що описані, і відповідно рік ймовірного народження ймовірної історичної особи
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Фокс краще знає.. 😅


"І.Х." - ІПСО римської контррозвідки для боротьби з юдейським саботажем та тероризмом
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:07

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Фокс краще знає.. 😅


"І.Х." - ІПСО римської контррозвідки для боротьби з юдейським саботажем та тероризмом

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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Зе декілька разів підкреслив, що прийняття України до НАТО є також гарантією для рфії.
Гарантією, що в майбутньому озброєна потужна Україна не піде на рашку за справедливим покаранням і поверненням свого у всіх виглядах військовим шляхом.

Це як?


Це смішно, і це ганьба мамкиного шантажиста

Добре що він намагаеться щось виторгувати для України, але так непрофесійно то краще б вже не рипався
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Ісус Христос галичанин, це факт

З кривого рогу кажуть антропореконструктори

Зображення

це вже потім, через століття, його перемалювали в гало-кельта-арійця
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 08 січ, 2025 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Шо там у вас за акцизи? Український патріархат?)))) Чи турецький?
Та той же, що і у московського, від Вселенського патріархату. Ой, нова концепція для пастви - немає ніякого Вселенського, є "турецький" Так що там з вашими папірцями?
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:15

  Сибарит написав:
  Дюрі-бачі написав:під час народження Ісуса пастухи пасли овець на полі (Лука 2:8-12) - а це явно не зима, а скоріш осінь.

Он же не в Киеве родился :)
В тех местах дожди бывают только зимой - самое время пасти овец на поле.
Снегом там поля не засыпает.

Та вівці зара можно пасти і на запоріжжі. Діло не в тім.
Тут затіяли церковні реформи люди які до церкви не мають ніякого відношення. Хуйвейбіни юні. Патріотично налаштована молодь, геть азірова!
А хто керувати державою буде?
А шо там керувати? Любий і з нас чесних хай керує. Гірше не буде!
Хоть даж квнщик)
в державі порядок навели, тепер за церкву взялись.
А нащо їм церква?) Вони ж безбожники... он спитайте в них на коли початок посту перед різдвом в їхній церкві перенесли? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:16

  detroytred написав:
  fox767676 написав:
  tester7336 написав:фортеця коштом України?


Чому коштом України ? Но буде локалізація впк, тому ще це дешевше ніж праця золотих громадян ЄС. А щодо НАТО , то десь 5-10 країн на чолі з США відкрито проти. Фортеця не фортеця, головне питання чи можна буде організувати все так щоб не лячно було відкрити кордони для чоловіків . Бо закриті кордони як результат євроінтеграційних змагань це вибухівка під суспільство

Зе декілька разів підкреслив, що прийняття України до НАТО є також гарантією для рфії.
Гарантією, що в майбутньому озброєна потужна Україна не піде на рашку за справедливим покаранням і поверненням свого у всіх виглядах військовим шляхом.

Це як?
Тіпа НАТО має можливість стримувати своїх членів?

Та никак -- не ищите в его словах логику -- ее нет. Просто хочется в НАТО "хоть тушкой хоть чучелом".
Хотя ему уже даже не намекают -- прямо говорят
"Захід розуміє, що Україна не може бути в НАТО, я також це підтримую", – заявив Трамп.

https://tsn.ua/politika/ya-mozhu-zrozum ... 39207.html
_hunter
 
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