detroytred написав:що прийняття України до НАТО є також гарантією для рфії. Гарантією, що в майбутньому озброєна потужна Україна не піде на рашку за справедливим покаранням і поверненням свого у всіх виглядах військовим шляхом.
Щось вступ Туреччини в НАТО не спасло її сусідів
*Президент Франції Емманюель Макрон 6 січня закликав Україну бути «реалістичною» щодо територіальних питань у можливих майбутніх переговорах щодо припинення війни з Росією.
«Українці повинні вести реалістичні дискусії з територіальних питань», – сказав Макрон, виступаючи перед французькими послами, які зібралися в Єлисейському палаці. Він додав, що «такі переговори можуть вести лише самі українці». https://www.radiosvoboda.org/a/news-mak ... 65211.html Щось героїчного Макрона попустило... Бо з дипломатичної мови оце означає -- українці повинні самі прийняти рішення про територіальні поступки. Ще й грубо дипломатично висловився. Фактично прямо.
detroytred написав:Зе декілька разів підкреслив, що прийняття України до НАТО є також гарантією для рфії. Гарантією, що в майбутньому озброєна потужна Україна не піде на рашку за справедливим покаранням і поверненням свого у всіх виглядах військовим шляхом.
Це як?
Це смішно, і це ганьба мамкиного шантажиста
Добре що він намагаеться щось виторгувати для України, але так непрофесійно то краще б вже не рипався
Дюрі-бачі написав:під час народження Ісуса пастухи пасли овець на полі (Лука 2:8-12) - а це явно не зима, а скоріш осінь.
Он же не в Киеве родился В тех местах дожди бывают только зимой - самое время пасти овец на поле. Снегом там поля не засыпает.
Та вівці зара можно пасти і на запоріжжі. Діло не в тім. Тут затіяли церковні реформи люди які до церкви не мають ніякого відношення. Хуйвейбіни юні. Патріотично налаштована молодь, геть азірова! А хто керувати державою буде? А шо там керувати? Любий і з нас чесних хай керує. Гірше не буде! Хоть даж квнщик) в державі порядок навели, тепер за церкву взялись. А нащо їм церква?) Вони ж безбожники... он спитайте в них на коли початок посту перед різдвом в їхній церкві перенесли?
Чому коштом України ? Но буде локалізація впк, тому ще це дешевше ніж праця золотих громадян ЄС. А щодо НАТО , то десь 5-10 країн на чолі з США відкрито проти. Фортеця не фортеця, головне питання чи можна буде організувати все так щоб не лячно було відкрити кордони для чоловіків . Бо закриті кордони як результат євроінтеграційних змагань це вибухівка під суспільство
Зе декілька разів підкреслив, що прийняття України до НАТО є також гарантією для рфії. Гарантією, що в майбутньому озброєна потужна Україна не піде на рашку за справедливим покаранням і поверненням свого у всіх виглядах військовим шляхом.
Це як? Тіпа НАТО має можливість стримувати своїх членів?
Та никак -- не ищите в его словах логику -- ее нет. Просто хочется в НАТО "хоть тушкой хоть чучелом". Хотя ему уже даже не намекают -- прямо говорят
"Захід розуміє, що Україна не може бути в НАТО, я також це підтримую", – заявив Трамп.