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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 січ, 2025 12:31
d44 написав: Banderlog написав:
Шо там у вас за акцизи? Український патріархат?)))) Чи турецький?
Та той же, що і у московського, від Вселенського патріархату. Ой, нова концепція для пастви - немає ніякого Вселенського, є "турецький" Так що там з вашими папірцями?
З якими нашими папірцями? Конкретніше питайте )
з грошима? Все в порядку, купляєм доляри, в банківську систему не несем, складаєм під грушу.
До церкви вашої стамбульського патріархату теж не підем.
Хоть весь київ мінорами заставте і прогресивна молодь коло них хай колядує в знак єдності з усіма християнами а мож і дідуха коло мінори поставити можно
і капелани хай ляльки мотанки захисникам роздають щоб кожен християнин мав оберіг
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Додано: Сер 08 січ, 2025 12:41
tester7336 написав:
головна суть в тому що починати літочислення до свята народження трохи не той во.
і в церкві також є це літочислення - у них 1 січня коли настає?
почитайте для початку що означає Anno Domini (вивчіть матчастину)
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Додано: Сер 08 січ, 2025 12:42
Banderlog написав: d44 написав: Banderlog написав:
Шо там у вас за акцизи? Український патріархат?)))) Чи турецький?
Та той же, що і у московського, від Вселенського патріархату. Ой, нова концепція для пастви - немає ніякого Вселенського, є "турецький" Так що там з вашими папірцями?
З якими нашими папірцями? Конкретніше питайте )
з грошима? Все в порядку, купляєм доляри, в банківську систему не несем, складаєм під грушу.
До церкви вашої стамбульського патріархату теж не підем.
Хоть весь київ мінорами заставте і прогресивна молодь коло них хай колядує в знак єдності з усіма християнами а мож і дідуха коло мінори поставити можно
і капелани хай ляльки мотанки захисникам роздають щоб кожен християнин мав оберіг
так ви і так саме до "стамбульського патріархату" і ходите.
слідкуйте за ланцюжком варфоломій - кирюха- онуфрій. є щось заперечити? окрім стандартного потоку свідомості про "мінори" і подібне?
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Додано: Сер 08 січ, 2025 12:51
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
У меня такого желания нет.
prodigy и wild.tomcat, надеюсь, читаете?
читаю, но ваши посты на порядок умнее. вы на это намекаете?
лад виявся дуже обідічивим і злопамятним до тих, хто не віддає почесті його святості "свєточу" і самому розумному на форумі і не поклоняється його чсв
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Додано: Сер 08 січ, 2025 12:56
ЛАД написав: Banderlog написав: Сибарит написав:
Если пытаться пристегнуть к религии логику, из того факта, что летоисчисление мы ведем от рождества христова, должно следовать празднование рождества 1 января в 00:00
) не надо смущати людей)
взагалі забавна ця вся історія, люди яких можно назвати членами церкви з великою натяжкою. біснуються, що я з ними не хочу святкувати.
Якби сказав я не святкую, чи святкую хануку то питань б не було.
возмущєніє понятне, весь християнський світ жде санта клауса на оленях і грузовик з кокаколою а я з ними не хочу
Да как вы смеете отказываться от Санты!
А тем боле от кока-колы.
от дєд мароз со снєгурачкой і крем-содою і байкалом, це зовсім інша справа. як же ж від них можна відмовитися???
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Додано: Сер 08 січ, 2025 13:02
fox767676 написав:
Чому коштом України ? Но буде локалізація впк, тому ще це дешевше ніж праця золотих громадян ЄС.
та хоч і локалізація. хто її буде оплачувати?
якщо ми самі зі своїх податків - то це і буде фортеця коштом України.
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