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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11755117561175711758

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:31

  d44 написав:
  Banderlog написав:Шо там у вас за акцизи? Український патріархат?)))) Чи турецький?
Та той же, що і у московського, від Вселенського патріархату. Ой, нова концепція для пастви - немає ніякого Вселенського, є "турецький" Так що там з вашими папірцями?

З якими нашими папірцями? Конкретніше питайте )
з грошима? Все в порядку, купляєм доляри, в банківську систему не несем, складаєм під грушу.
До церкви вашої стамбульського патріархату теж не підем.
Хоть весь київ мінорами заставте і прогресивна молодь коло них хай колядує в знак єдності з усіма християнами а мож і дідуха коло мінори поставити можно :lol: і капелани хай ляльки мотанки захисникам роздають щоб кожен християнин мав оберіг :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:41

  tester7336 написав:головна суть в тому що починати літочислення до свята народження трохи не той во.
і в церкві також є це літочислення - у них 1 січня коли настає?

почитайте для початку що означає Anno Domini (вивчіть матчастину)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:42

  Banderlog написав:
  d44 написав:
  Banderlog написав:Шо там у вас за акцизи? Український патріархат?)))) Чи турецький?
Та той же, що і у московського, від Вселенського патріархату. Ой, нова концепція для пастви - немає ніякого Вселенського, є "турецький" Так що там з вашими папірцями?

З якими нашими папірцями? Конкретніше питайте )
з грошима? Все в порядку, купляєм доляри, в банківську систему не несем, складаєм під грушу.
До церкви вашої стамбульського патріархату теж не підем.
Хоть весь київ мінорами заставте і прогресивна молодь коло них хай колядує в знак єдності з усіма християнами а мож і дідуха коло мінори поставити можно :lol: і капелани хай ляльки мотанки захисникам роздають щоб кожен християнин мав оберіг :lol:


так ви і так саме до "стамбульського патріархату" і ходите. :mrgreen: слідкуйте за ланцюжком варфоломій - кирюха- онуфрій. є щось заперечити? окрім стандартного потоку свідомості про "мінори" і подібне? :D
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:51

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:У меня такого желания нет.
prodigy и wild.tomcat, надеюсь, читаете?
читаю, но ваши посты на порядок умнее. вы на это намекаете?



лад виявся дуже обідічивим і злопамятним до тих, хто не віддає почесті його святості "свєточу" і самому розумному на форумі і не поклоняється його чсв :mrgreen:
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:56

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  Сибарит написав:Если пытаться пристегнуть к религии логику, из того факта, что летоисчисление мы ведем от рождества христова, должно следовать празднование рождества 1 января в 00:00 :D

) не надо смущати людей)
взагалі забавна ця вся історія, люди яких можно назвати членами церкви з великою натяжкою. біснуються, що я з ними не хочу святкувати.
Якби сказав я не святкую, чи святкую хануку то питань б не було.
возмущєніє понятне, весь християнський світ жде санта клауса на оленях і грузовик з кокаколою а я з ними не хочу :lol:

Да как вы смеете отказываться от Санты!
А тем боле от кока-колы.


от дєд мароз со снєгурачкой і крем-содою і байкалом, це зовсім інша справа. як же ж від них можна відмовитися???
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 13:02

  fox767676 написав:Чому коштом України ? Но буде локалізація впк, тому ще це дешевше ніж праця золотих громадян ЄС.


та хоч і локалізація. хто її буде оплачувати?
якщо ми самі зі своїх податків - то це і буде фортеця коштом України.
tester7336
 
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