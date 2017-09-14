tester7336 написав: за кого из защитников нашей родины получивших увечья и ставшими инвалидами вы готовы выйти замуж? или ваше восхищение это только на расстоянии?
Почитать бы вообще за этот подвиг и не является ли он галлюцинацией после совместного с семинаристом пронюхивания свежепротухших вкусняшек? А так конечно неплохо б было бы ОЛЮ/юа-стм заставить принудительно после окончания войны поухаживать за десятком ветеранов-самоваров без возможности отказа и при совместном проживании в одном изолированном пространстве. Ну чтоб патриотично не сдёрнула на адриатику
до речі всі бачили відео як євреї під музику танцюють в Мукачеві в центрі міста, за 50 метрів від стендів з портретами загиблих мукачівців. Цікаво чи можна подібне провернути в Ізраїлі? раз мова пішла про "мінори" то є трохи марсіанських казочок щоб на обід краще спалось: закортіло якось одного поважного стоматолога з міста мільйонника переїхати в безракетний Ужгород, щоб зменшити рівень стресу у дружини та дітей. Гроші не проблема, вибрав гарну квартиру в новобудові, близько до центру, з ремонтом, закритий двір і т.д. але в результаті виявилось що для нього квартир там вже нема, всі "заброньовані". Довелось обламатись і купляти в іншому місці, не такому модному, ще й дешевше. Фокус в тому що цей закритий ЖК продавав квартири тільки для правильних людей у яких прізвища закінчуються на -ич, -баум, -манн, -штейн. Що пізніше підтвердили й різні плиточники та меблярі що працюють там. нєкто мільярдер Ровт (що родом з Мукачева) багато років тому обіцяв своїм сородичам блискучі перспективи на нашій території варто додати що у міжвоєнний час 1920-1940 кількість євреїв в Мукачеві доходило до 48% від всього населення
detroytred написав:*Президент Франції Емманюель Макрон 6 січня закликав Україну бути «реалістичною» щодо територіальних питань у можливих майбутніх переговорах щодо припинення війни з Росією.
«Українці повинні вести реалістичні дискусії з територіальних питань», – сказав Макрон, виступаючи перед французькими послами, які зібралися в Єлисейському палаці. Він додав, що «такі переговори можуть вести лише самі українці». https://www.radiosvoboda.org/a/news-mak ... 65211.html Щось героїчного Макрона попустило... Бо з дипломатичної мови оце означає -- українці повинні самі прийняти рішення про територіальні поступки. Ще й грубо дипломатично висловився. Фактично прямо.
Просто озвучив очевидні речі. 3 роки йде війна, але деякі(в точу числі Зе) надіяться на якесь чудо. Станеться чудо і ми чудесним способом переможемо.
andrijk777 написав:3 роки йде війна, але деякі(в точу числі Зе) надіяться на якесь чудо. Станеться чудо і ми чудесним способом переможемо.
надіються ще на 10-15 років війни з неперервним потоком мільярдів. Деякі експерти пишуть що в Україні переводиться в валютний кеш сума еквівалентна 50% річної допомоги. Це вже екзистенційна війна чи ще ні?))
detroytred написав:*Президент Франції Емманюель Макрон 6 січня закликав Україну бути «реалістичною» щодо територіальних питань у можливих майбутніх переговорах щодо припинення війни з Росією.
«Українці повинні вести реалістичні дискусії з територіальних питань», – сказав Макрон, виступаючи перед французькими послами, які зібралися в Єлисейському палаці. Він додав, що «такі переговори можуть вести лише самі українці». https://www.radiosvoboda.org/a/news-mak ... 65211.html Щось героїчного Макрона попустило... Бо з дипломатичної мови оце означає -- українці повинні самі прийняти рішення про територіальні поступки. Ще й грубо дипломатично висловився. Фактично прямо.
Просто озвучив очевидні речі. 3 роки йде війна, але деякі(в точу числі Зе) надіяться на якесь чудо. Станеться чудо і ми чудесним способом переможемо.
*Але на яку угоду може погодитися розумна Європа? Безумовно, не просту угоду, яка дозволить Москві оговтатися. Європа набагато сильніша, ніж вважають російські лідери. Росія набагато слабша, ніж думають багато європейців", – заявив він.
Він також підкреслив, що Україна "заслуговує на мир, потребує миру". Але, на його думку, це має бути мир на справедливих умовах, а не капітуляція.
"Ми погоджуємося, що без суверенної України не буде безпечної Європи. Україна може розраховувати на нашу підтримку, і її майбутнє – в ЄС. Можу запевнити вас, що ми будемо разом прагнути розширити зону стабільності і процвітання шляхом прискорення розширення Союзу як на схід, так і на південний схід", – сказав Сікорський, підкресливши, що "путінська Росія залишатиметься однією з найсерйозніших загроз безпеці".
fox767676 написав:Чому коштом України ? Но буде локалізація впк, тому ще це дешевше ніж праця золотих громадян ЄС.
та хоч і локалізація. хто її буде оплачувати? якщо ми самі зі своїх податків - то це і буде фортеця коштом України.
мені головне щоб була перспектива відкриття кордонів, починаючи з 2026 а то шо там бюджетники\оф.планктон через податкове навантаження менше будуть європами мандрувати та авто з прихованими плінтусами купувати, то невелика трагедія
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 08 січ, 2025 13:32, всього редагувалось 2 разів.
так ви і так саме до "стамбульського патріархату" і ходите. слідкуйте за ланцюжком варфоломій - кирюха- онуфрій. є щось заперечити? окрім стандартного потоку свідомості про "мінори" і подібне?
є . Ланцюжок вам хто малював? Як ви ставитесь до того що київський патріархат продовжує святкувати 7? Це не мій потік свідомості це реальність. Ви мінор не бачили на ваше різдво? Чи може вам ляльку мотанку від капелана зсу показати? Чи мож клопотенко в лаврі кулінарне шоу не знімав? Я розумію , що воно вас не задіває. Вам байдуже хоть там гейське порно будуть знімати) воно ж нічо такого, по європейськи все.