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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1175611757117581175911760>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 13:14

  барабашов написав:
  tester7336 написав:
за кого из защитников нашей родины получивших увечья и ставшими инвалидами вы готовы выйти замуж? или ваше восхищение это только на расстоянии?

Почитать бы вообще за этот подвиг и не является ли он галлюцинацией после совместного с семинаристом пронюхивания свежепротухших вкусняшек?
А так конечно неплохо б было бы ОЛЮ/юа-стм заставить принудительно после окончания войны поухаживать за десятком ветеранов-самоваров без возможности отказа и при совместном проживании в одном изолированном пространстве.
Ну чтоб патриотично не сдёрнула на адриатику

4.05 хотябы так, на камеру проявила солидарность.

Ядранске море не резиново
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 13:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не верю в проведение выборов в этом году, но очень хочу ошибаться, ведь это будет означать конец войны, — нардеп Ярослав Железняк

Ты Ярик и в победу Трампа не верил…

Как я писал. Убрать просрочку - значит закончить войну
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 13:19

до речі всі бачили відео як євреї під музику танцюють в Мукачеві в центрі міста, за 50 метрів від стендів з портретами загиблих мукачівців. Цікаво чи можна подібне провернути в Ізраїлі?
раз мова пішла про "мінори" то є трохи марсіанських казочок щоб на обід краще спалось:
закортіло якось одного поважного стоматолога з міста мільйонника переїхати в безракетний Ужгород, щоб зменшити рівень стресу у дружини та дітей. Гроші не проблема, вибрав гарну квартиру в новобудові, близько до центру, з ремонтом, закритий двір і т.д. але в результаті виявилось що для нього квартир там вже нема, всі "заброньовані".
Довелось обламатись і купляти в іншому місці, не такому модному, ще й дешевше.
Фокус в тому що цей закритий ЖК продавав квартири тільки для правильних людей у яких прізвища закінчуються на -ич, -баум, -манн, -штейн. Що пізніше підтвердили й різні плиточники та меблярі що працюють там.
нєкто мільярдер Ровт (що родом з Мукачева) багато років тому обіцяв своїм сородичам блискучі перспективи на нашій території
варто додати що у міжвоєнний час 1920-1940 кількість євреїв в Мукачеві доходило до 48% від всього населення
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 13:23

  detroytred написав:*Президент Франції Емманюель Макрон 6 січня закликав Україну бути «реалістичною» щодо територіальних питань у можливих майбутніх переговорах щодо припинення війни з Росією.

«Українці повинні вести реалістичні дискусії з територіальних питань», – сказав Макрон, виступаючи перед французькими послами, які зібралися в Єлисейському палаці. Він додав, що «такі переговори можуть вести лише самі українці».
https://www.radiosvoboda.org/a/news-mak ... 65211.html
Щось героїчного Макрона попустило...
Бо з дипломатичної мови оце означає -- українці повинні самі прийняти рішення про територіальні поступки.
Ще й грубо дипломатично висловився.
Фактично прямо.

Просто озвучив очевидні речі.
3 роки йде війна, але деякі(в точу числі Зе) надіяться на якесь чудо. Станеться чудо і ми чудесним способом переможемо.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 13:24

Як каже Віталя: «виїхати всім і залишити лише євреїв. Хай самі працюють один на одного, миють туалети і чистять взуття» 😅

А взагалі, якась незрозуміла ксенофобія)) Хай живуть де хочуть і як хочуть. Вони ж не асоціальні якісь..
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 13:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:3 роки йде війна, але деякі(в точу числі Зе) надіяться на якесь чудо. Станеться чудо і ми чудесним способом переможемо.

надіються ще на 10-15 років війни з неперервним потоком мільярдів.
Деякі експерти пишуть що в Україні переводиться в валютний кеш сума еквівалентна 50% річної допомоги. Це вже екзистенційна війна чи ще ні?))
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 13:30

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:*Президент Франції Емманюель Макрон 6 січня закликав Україну бути «реалістичною» щодо територіальних питань у можливих майбутніх переговорах щодо припинення війни з Росією.

«Українці повинні вести реалістичні дискусії з територіальних питань», – сказав Макрон, виступаючи перед французькими послами, які зібралися в Єлисейському палаці. Він додав, що «такі переговори можуть вести лише самі українці».
https://www.radiosvoboda.org/a/news-mak ... 65211.html
Щось героїчного Макрона попустило...
Бо з дипломатичної мови оце означає -- українці повинні самі прийняти рішення про територіальні поступки.
Ще й грубо дипломатично висловився.
Фактично прямо.

Просто озвучив очевидні речі.
3 роки йде війна, але деякі(в точу числі Зе) надіяться на якесь чудо. Станеться чудо і ми чудесним способом переможемо.


*Але на яку угоду може погодитися розумна Європа? Безумовно, не просту угоду, яка дозволить Москві оговтатися. Європа набагато сильніша, ніж вважають російські лідери. Росія набагато слабша, ніж думають багато європейців", – заявив він.

Він також підкреслив, що Україна "заслуговує на мир, потребує миру". Але, на його думку, це має бути мир на справедливих умовах, а не капітуляція.

"Ми погоджуємося, що без суверенної України не буде безпечної Європи. Україна може розраховувати на нашу підтримку, і її майбутнє – в ЄС. Можу запевнити вас, що ми будемо разом прагнути розширити зону стабільності і процвітання шляхом прискорення розширення Союзу як на схід, так і на південний схід", – сказав Сікорський, підкресливши, що "путінська Росія залишатиметься однією з найсерйозніших загроз безпеці".

Її метою, на жаль, залишається остаточне руйнування європейської архітектури безпеки, додав він.*
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7201962/

Краще було б, щоб українці допомагали полякам боротися з "путінської росією", а не навпаки - поляки нам.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 13:30

  tester7336 написав:
  fox767676 написав:Чому коштом України ? Но буде локалізація впк, тому ще це дешевше ніж праця золотих громадян ЄС.


та хоч і локалізація. хто її буде оплачувати?
якщо ми самі зі своїх податків - то це і буде фортеця коштом України.

мені головне щоб була перспектива відкриття кордонів, починаючи з 2026
а то шо там бюджетники\оф.планктон через податкове навантаження менше будуть європами мандрувати та авто з прихованими плінтусами купувати, то невелика трагедія
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 08 січ, 2025 13:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 13:31

  andrijk777 написав:3 роки йде війна, але деякі(в точу числі Зе) надіяться на якесь чудо. Станеться чудо і ми чудесним способом переможемо.

Якщо Наибулина піде у відставку, то переможемо.
Точніше, вони почнуть програвати.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 13:37

  wild.tomcat написав:

так ви і так саме до "стамбульського патріархату" і ходите. :mrgreen: слідкуйте за ланцюжком варфоломій - кирюха- онуфрій. є щось заперечити? окрім стандартного потоку свідомості про "мінори" і подібне? :D
є . Ланцюжок вам хто малював? Як ви ставитесь до того що київський патріархат продовжує святкувати 7? :lol:
Це не мій потік свідомості це реальність. Ви мінор не бачили на ваше різдво?
Чи може вам ляльку мотанку від капелана зсу показати? Чи мож клопотенко в лаврі кулінарне шоу не знімав?
Я розумію , що воно вас не задіває. Вам байдуже хоть там гейське порно будуть знімати)
воно ж нічо такого, по європейськи все.
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