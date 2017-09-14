Banderlog написав: взагалі забавна ця вся історія, люди яких можно назвати членами церкви з великою натяжкою. біснуються, що я з ними не хочу святкувати. Якби сказав я не святкую, чи святкую хануку то питань б не було. возмущєніє понятне, весь християнський світ жде санта клауса на оленях і грузовик з кокаколою а я з ними не хочу
А мені ще важче: вже рік майже не ходжу до церкви, адже слухати той бред, що несе православний піп нема жодного бажання, а святкувати в один день з мадярами - то зрадити своїх предків
Мне проще всех - праздную, что хочу и когда хочу. Помоложе был, при желании с ребятами и рамадан праздновали. И оба рождества, и Новый год. И три пасхи.
andrijk777 написав:3 роки йде війна, але деякі(в точу числі Зе) надіяться на якесь чудо. Станеться чудо і ми чудесним способом переможемо.
Не на чудо, а на те, що в москалів закінчаться гроші раніше, ніж у нас. І те, що вони почали закінчуватися - факт. Інакше б вони не вмикали друкарський верстат і не друкували 2 трн. дерев'яних в кінці 2024
так ви і так саме до "стамбульського патріархату" і ходите. слідкуйте за ланцюжком варфоломій - кирюха- онуфрій. є щось заперечити? окрім стандартного потоку свідомості про "мінори" і подібне?
є . Ланцюжок вам хто малював? Як ви ставитесь до того що київський патріархат продовжує святкувати 7? Це не мій потік свідомості це реальність. Ви мінор не бачили на ваше різдво? Чи може вам ляльку мотанку від капелана зсу показати? Чи мож клопотенко в лаврі кулінарне шоу не знімав? Я розумію , що воно вас не задіває. Вам байдуже хоть там гейське порно будуть знімати) воно ж нічо такого, по європейськи все.
тобто факт, що онуфрій підкоряється гундяю, а гундяй вселенському патріарху варфоломію, для вас потребує якихось додаткових, особливих для вашого сприйняття, доказів?
andrijk777 написав:3 роки йде війна, але деякі(в точу числі Зе) надіяться на якесь чудо. Станеться чудо і ми чудесним способом переможемо.
Не на чудо, а на те, що в москалів закінчаться гроші раніше, ніж у нас. І те, що вони почали закінчуватися - факт. Інакше б вони не вмикали друкарський верстат і не друкували 2 трн. дерев'яних в кінці 2024
Letusrock написав:А от в невеликих громадах є більш самостійні священники. Знаю одного з МП, який постійно проводить збори на військові потреби своїх воюючих односельчан (тепловізори та ін
Був в двох церквах в Ужгороді і в обох попи несли бред про те, що всі ми братья і повинні жити в мирі, а якщо нас вбивають - то це Бог послав випробування і треба їх смиренно прийняти. І не хочуть ховати героїв із ЗСУ
Проповедь, в общем-то, нормальная - соответствует учению, а вот то, что хоронить не хотят, цензурными словами не назовёшь.
Сибарит написав:Если пытаться пристегнуть к религии логику, из того факта, что летоисчисление мы ведем от рождества христова, должно следовать празднование рождества 1 января в 00:00
) не надо смущати людей) взагалі забавна ця вся історія, люди яких можно назвати членами церкви з великою натяжкою. біснуються, що я з ними не хочу святкувати. Якби сказав я не святкую, чи святкую хануку то питань б не було. возмущєніє понятне, весь християнський світ жде санта клауса на оленях і грузовик з кокаколою а я з ними не хочу
Да как вы смеете отказываться от Санты! А тем боле от кока-колы.
інша справа скрєпні дєд мароз со снєгурачкой і байкалом. як же від них то відмовитися???
*Священник ПЦУ Ярослав Ясенець закликав працівників ТЦК молитись святому Іоанну, щоб той допомагав у пошуку ухилянтів. Своє відеозвернення він опублікував у YouTube.
Безпосередньо про пораду ТЦК він сказав наступне: "Сьогодні я пропоную всім працівникам ТЦК молитися і просити святого Іоанна-воїна про те, щоб він допомагав шукати і відловлювати ухилянтів. Тому що ухилянти у нас дійсно є. З різних причин вони є. Це правда. Які поводяться в час великої війни дуже неправильно. Дуже хибно. І до них повинні бути застосовані певні засоби примусу, стримування для того, щоб з великою турботою і любов’ю направляти їх туди, де вони можуть принести максимальну користь". https://varta1.com.ua/news/sviashchenny ... 90095.html
* І до них повинні бути застосовані певні засоби примусу, стримування для того, щоб з великою турботою і любов’ю направляти їх туди, де вони можуть принести максимальну користь* --- геніально --- *з великою любов'ю та турботою.*
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 08 січ, 2025 14:05, всього редагувалось 2 разів.
............ Чому коштом України ? Но буде локалізація впк, тому ще це дешевше ніж праця золотих громадян ЄС. А щодо НАТО , то десь 5-10 країн на чолі з США відкрито проти. Фортеця не фортеця, головне питання чи можна буде організувати все так щоб не лячно було відкрити кордони для чоловіків . Бо закриті кордони як результат євроінтеграційних змагань це вибухівка під суспільство