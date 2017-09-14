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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11757117581175911760>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 13:48

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав: взагалі забавна ця вся історія, люди яких можно назвати членами церкви з великою натяжкою. біснуються, що я з ними не хочу святкувати.
Якби сказав я не святкую, чи святкую хануку то питань б не було.
возмущєніє понятне, весь християнський світ жде санта клауса на оленях і грузовик з кокаколою а я з ними не хочу :lol:

А мені ще важче: вже рік майже не ходжу до церкви, адже слухати той бред, що несе православний піп нема жодного бажання, а святкувати в один день з мадярами - то зрадити своїх предків

Мне проще всех - праздную, что хочу и когда хочу. Помоложе был, при желании с ребятами и рамадан праздновали. И оба рождества, и Новый год. И три пасхи. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:3 роки йде війна, але деякі(в точу числі Зе) надіяться на якесь чудо. Станеться чудо і ми чудесним способом переможемо.

Не на чудо, а на те, що в москалів закінчаться гроші раніше, ніж у нас.
І те, що вони почали закінчуватися - факт. Інакше б вони не вмикали друкарський верстат і не друкували 2 трн. дерев'яних в кінці 2024
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 13:56

  Banderlog написав:
  wild.tomcat написав:

так ви і так саме до "стамбульського патріархату" і ходите. :mrgreen: слідкуйте за ланцюжком варфоломій - кирюха- онуфрій. є щось заперечити? окрім стандартного потоку свідомості про "мінори" і подібне? :D
є . Ланцюжок вам хто малював? Як ви ставитесь до того що київський патріархат продовжує святкувати 7? :lol:
Це не мій потік свідомості це реальність. Ви мінор не бачили на ваше різдво?
Чи може вам ляльку мотанку від капелана зсу показати? Чи мож клопотенко в лаврі кулінарне шоу не знімав?
Я розумію , що воно вас не задіває. Вам байдуже хоть там гейське порно будуть знімати)
воно ж нічо такого, по європейськи все.



тобто факт, що онуфрій підкоряється гундяю, а гундяй вселенському патріарху варфоломію, для вас потребує якихось додаткових, особливих для вашого сприйняття, доказів?
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 13:58

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:3 роки йде війна, але деякі(в точу числі Зе) надіяться на якесь чудо. Станеться чудо і ми чудесним способом переможемо.

Не на чудо, а на те, що в москалів закінчаться гроші раніше, ніж у нас.
І те, що вони почали закінчуватися - факт. Інакше б вони не вмикали друкарський верстат і не друкували 2 трн. дерев'яних в кінці 2024

Так _свои_ -- давно закончились...
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 13:58

  Дюрі-бачі написав:...........
  Letusrock написав:А от в невеликих громадах є більш самостійні священники. Знаю одного з МП, який постійно проводить збори на військові потреби своїх воюючих односельчан (тепловізори та ін

Був в двох церквах в Ужгороді і в обох попи несли бред про те, що всі ми братья і повинні жити в мирі, а якщо нас вбивають - то це Бог послав випробування і треба їх смиренно прийняти. І не хочуть ховати героїв із ЗСУ

Проповедь, в общем-то, нормальная - соответствует учению, а вот то, что хоронить не хотят, цензурными словами не назовёшь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:01

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  Сибарит написав:Если пытаться пристегнуть к религии логику, из того факта, что летоисчисление мы ведем от рождества христова, должно следовать празднование рождества 1 января в 00:00 :D

) не надо смущати людей)
взагалі забавна ця вся історія, люди яких можно назвати членами церкви з великою натяжкою. біснуються, що я з ними не хочу святкувати.
Якби сказав я не святкую, чи святкую хануку то питань б не було.
возмущєніє понятне, весь християнський світ жде санта клауса на оленях і грузовик з кокаколою а я з ними не хочу :lol:

Да как вы смеете отказываться от Санты!
А тем боле от кока-колы.


інша справа скрєпні дєд мароз со снєгурачкой і байкалом. як же від них то відмовитися???
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:01

Ну якщо обговорення теми церкви, то є отаке:

*Священник ПЦУ Ярослав Ясенець закликав працівників ТЦК молитись святому Іоанну, щоб той допомагав у пошуку ухилянтів. Своє відеозвернення він опублікував у YouTube.

Безпосередньо про пораду ТЦК він сказав наступне: "Сьогодні я пропоную всім працівникам ТЦК молитися і просити святого Іоанна-воїна про те, щоб він допомагав шукати і відловлювати ухилянтів. Тому що ухилянти у нас дійсно є. З різних причин вони є. Це правда. Які поводяться в час великої війни дуже неправильно. Дуже хибно. І до них повинні бути застосовані певні засоби примусу, стримування для того, щоб з великою турботою і любов’ю направляти їх туди, де вони можуть принести максимальну користь".
https://varta1.com.ua/news/sviashchenny ... 90095.html

* І до них повинні бути застосовані певні засоби примусу, стримування для того, щоб з великою турботою і любов’ю направляти їх туди, де вони можуть принести максимальну користь* --- геніально --- *з великою любов'ю та турботою.*
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 08 січ, 2025 14:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:02

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:а соседи в какие церкви ходят?

Раніше 90% ходили до ГКЦ (Уніатську), 10% в УПЦ, зараз 40% продовжує ходити в ГКЦ, 20% перейшло до УПЦ і ще 40% в пошуку...
.........

А почему ушли из ГКЦ?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А почему ушли из ГКЦ?

Бо ГКЦ в Закарпатті перейшла на Григоріанський календар, навіть не Новоюліанський, як УГКЦ чи УПЦ, тобто навіть Пасху празнує мадярську
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:10

  fox767676 написав:
  tester7336 написав:фортеця коштом України?

............
Чому коштом України ? Но буде локалізація впк, тому ще це дешевше ніж праця золотих громадян ЄС. А щодо НАТО , то десь 5-10 країн на чолі з США відкрито проти. Фортеця не фортеця, головне питання чи можна буде організувати все так щоб не лячно було відкрити кордони для чоловіків . Бо закриті кордони як результат євроінтеграційних змагань це вибухівка під суспільство

Но в основном таки "коштом України".
ЛАД
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