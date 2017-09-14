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Напад росії і білорусі на Україну
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Wirująświatła
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Додано: Сер 08 січ, 2025 14:33
крутое видео по ссылке
там же
12 грудня ДОТ оголосив тендери на майже 75 тисяч бронежилетів і чохли. Учасники — знайомі фаворити й новачки. “Фортеця захисту”, яка ще недавно називалася “Кактус лімітед” і займалася переїздами, виграє 1,6 мільярда. Статутний капітал як 4 пачки цигарок- 500 грн. Документи? Не треба, достатньо листа про ізраїльського постачальника. Інший “щасливчик” — “Некстген ЛТД”, який лише кілька тижнів тому був дискваліфікований за відсутність документів. Але тепер він бере 600 млн на чохли, бо чому б і ні?
Ці новачки вразили навіть досвідчених гравців ринку. Демпінг ціни до 500$ за бронік 6 класу — це щось новеньке навіть для тендерних цирків.😏У результаті за весь 2024 рік фронт так і не отримав 75 тис нових бронежилетів. Національну локалізацію й підтримку виробників можна офіційно вважати міфом. І головне питання: чи хтось взагалі відповість за цей хаос?
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Додано: Сер 08 січ, 2025 14:36
UA написав: andrijk777 написав:
3 роки йде війна, але деякі(в точу числі Зе) надіяться на якесь чудо. Станеться чудо і ми чудесним способом переможемо.
Якщо Наибулина піде у відставку, то переможемо.
Точніше, вони почнуть програвати.
Чому? На Наибуліні тримається уся рос. оборона?
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Додано: Сер 08 січ, 2025 14:37
ЛАД написав:
України
А які альтернативи ? Чим більше Захід буде давати грошей на оборону тим більше буде вимагати бусифікаторського устрою , майже до заповітів Генерала - всі до зброї включно з жінками захищати Європу від Стамбула до Лапландії
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