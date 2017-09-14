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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11757117581175911760

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:21

календарь айтишника

  Дюрі-бачі написав:в Закарпатті перейшла на Григоріанський календар, навіть не Новоюліанський, як УГКЦ чи УПЦ, тобто навіть

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:33

крутое видео по ссылке
В Україну вже доставлено першу нову німецьку БМП KF41 Lynx — Rheinmetall
https://t.me/bochkala_war/21062

там же
12 грудня ДОТ оголосив тендери на майже 75 тисяч бронежилетів і чохли. Учасники — знайомі фаворити й новачки. “Фортеця захисту”, яка ще недавно називалася “Кактус лімітед” і займалася переїздами, виграє 1,6 мільярда. Статутний капітал як 4 пачки цигарок- 500 грн. Документи? Не треба, достатньо листа про ізраїльського постачальника. Інший “щасливчик” — “Некстген ЛТД”, який лише кілька тижнів тому був дискваліфікований за відсутність документів. Але тепер він бере 600 млн на чохли, бо чому б і ні?

Ці новачки вразили навіть досвідчених гравців ринку. Демпінг ціни до 500$ за бронік 6 класу — це щось новеньке навіть для тендерних цирків.😏У результаті за весь 2024 рік фронт так і не отримав 75 тис нових бронежилетів. Національну локалізацію й підтримку виробників можна офіційно вважати міфом. І головне питання: чи хтось взагалі відповість за цей хаос?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:36

  UA написав:
  andrijk777 написав:3 роки йде війна, але деякі(в точу числі Зе) надіяться на якесь чудо. Станеться чудо і ми чудесним способом переможемо.

Якщо Наибулина піде у відставку, то переможемо.
Точніше, вони почнуть програвати.

Чому? На Наибуліні тримається уся рос. оборона? :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:України

А які альтернативи ? Чим більше Захід буде давати грошей на оборону тим більше буде вимагати бусифікаторського устрою , майже до заповітів Генерала - всі до зброї включно з жінками захищати Європу від Стамбула до Лапландії
fox767676
 
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