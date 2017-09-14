Решение о постройке авиабазы было принято на Второй Каирской конференции в декабре 1943 года, но работы начались только после окончания второй мировой. Весной 1951 года инженерные войска начали строить базу. Вначале предполагалось, что она будет служить запасным аэродромом для средних и тяжёлых бомбардировщиков; а в декабре 1954 года было подписано соглашение о совместном использовании с турецкими ВВС. В феврале 1955 года база была официально названа «авиабаза Адана» и в ней дислоцировалась 7216-я эскадрилья, в 1958 переименована в базу Инджирлик.



Уже в первые годы стала ясна ценность базы как для разведывательных операций против Союза ССР, так и для быстрого реагирования на кризисы Ближнего Востока. Проект 119L, программа запуска метеорологических зондов ВВС США, служила прикрытием разведывательной деятельности. Программа была запущена в феврале 1956 года, и после нескольких запусков зондов американские U-2 начали полёты из Инджирлика на базы НАТО в северной Норвегии и обратно. Вдобавок, её использовали самолёты, совершавшие разведывательные полёты над акваториями Чёрного и Каспийского морей, такие как P4M-1Q Mercator и A3D-1Q Skywarrior (палубная авиация США) и Boeing B-47 Stratojet.



Ливанский кризис

В результате Ливанского кризиса 1958 года Эйзерхауэр отдал приказ о переброске нескольких эскадрилий, состоящих из F-100, B-57, F-101, B-66 в Инджирлик. В то же время авиабаза использовалась транспортными самолётами, перебрасывавшими в Ливан пехоту. После окончания кризиса тактическое командование США располагало в Инджирлике эскадроны F-100, сменявшиеся каждые 100 дней.



В 1970 турецкая сторона разрешила Командованию ВВС США в Европе использовать район Коньи, находящейся в 240 км к северо-западу от авиабазы, для испытаний ракет класса воздух-земля. В районе базы над Средиземным морем также испытывались ракеты класса воздух-воздух.



В 1970—1980 гг. в Инджирлике располагались самолёты различных типов, например F-4 Phantom II, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-111 Aardvark, A-10 Thunderbolt II, и C-130 Hercules.



Эмбарго

В 1974 году, в результате турецкого вторжения на Кипр, Конгресс США объявил Турции эмбарго на поставки оружия. В ответ в середине 1975 года правительство Турции объявило, что все базы ВВС США в Турции будут закрыты и перейдут в пользование турецкими ВВС; в соответствии с обязательствами перед НАТО продолжили действовать две из них — в Измире и Инджирлике, но лишь в объёме, который требовался договором.



После отмены эмбарго и восстановления американской военной помощи Турции в 1978 году, США возобновили военную активность в Турции, и 29 марта 1980 года был подписан «Договор о военном и экономическом сотрудничестве». После этого на авиабазе была существенно улучшена инфраструктура.