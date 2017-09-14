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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1175811759117601176111762>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:21

календарь айтишника

  Дюрі-бачі написав:в Закарпатті перейшла на Григоріанський календар, навіть не Новоюліанський, як УГКЦ чи УПЦ, тобто навіть

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:33

крутое видео по ссылке
В Україну вже доставлено першу нову німецьку БМП KF41 Lynx — Rheinmetall
https://t.me/bochkala_war/21062

там же
12 грудня ДОТ оголосив тендери на майже 75 тисяч бронежилетів і чохли. Учасники — знайомі фаворити й новачки. “Фортеця захисту”, яка ще недавно називалася “Кактус лімітед” і займалася переїздами, виграє 1,6 мільярда. Статутний капітал як 4 пачки цигарок- 500 грн. Документи? Не треба, достатньо листа про ізраїльського постачальника. Інший “щасливчик” — “Некстген ЛТД”, який лише кілька тижнів тому був дискваліфікований за відсутність документів. Але тепер він бере 600 млн на чохли, бо чому б і ні?

Ці новачки вразили навіть досвідчених гравців ринку. Демпінг ціни до 500$ за бронік 6 класу — це щось новеньке навіть для тендерних цирків.😏У результаті за весь 2024 рік фронт так і не отримав 75 тис нових бронежилетів. Національну локалізацію й підтримку виробників можна офіційно вважати міфом. І головне питання: чи хтось взагалі відповість за цей хаос?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:36

  UA написав:
  andrijk777 написав:3 роки йде війна, але деякі(в точу числі Зе) надіяться на якесь чудо. Станеться чудо і ми чудесним способом переможемо.

Якщо Наибулина піде у відставку, то переможемо.
Точніше, вони почнуть програвати.

Чому? На Наибуліні тримається уся рос. оборона? :D :D
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:України

А які альтернативи ? Чим більше Захід буде давати грошей на оборону тим більше буде вимагати бусифікаторського устрою , майже до заповітів Генерала - всі до зброї включно з жінками захищати Європу від Стамбула до Лапландії
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:39

  Banderlog написав:
  wild.tomcat написав:

так ви і так саме до "стамбульського патріархату" і ходите. :mrgreen: слідкуйте за ланцюжком варфоломій - кирюха- онуфрій. є щось заперечити? окрім стандартного потоку свідомості про "мінори" і подібне? :D
є . Ланцюжок вам хто малював? Як ви ставитесь до того що київський патріархат продовжує святкувати 7? :lol:
Це не мій потік свідомості це реальність. Ви мінор не бачили на ваше різдво?
Чи може вам ляльку мотанку від капелана зсу показати? Чи мож клопотенко в лаврі кулінарне шоу не знімав?
Я розумію , що воно вас не задіває. Вам байдуже хоть там гейське порно будуть знімати)
воно ж нічо такого, по європейськи все.

Banderlog вы упрямо пытаетесь доказать, что вам безбожники запретят лезть в полонку 19.01 и всунут вместо креста шестигранную звезду. Это не так. Принятый закон гласит что учредителем церкви (любой, даже Иеговы, Хари Кришна и т.д.) не может быть лицо связанное с оркостаном. Это прописывается в статуте. Понимаю что когда постишься до Статута церкви в которую ходишь добраться сложно. Но Статут любого есть доступная информация. Кто конечный бенифициар (отец основатель) вашей церкви? Всё. Если это не лицо и церковь связанная с московией нихрена через 9 месяцев от принятия закона для вас не поменяется. Да, у церкви тоже есть КВЕД, ЄДРПОУ, бухгалтерия и отчетность. Мне устати именно сейчас стало интересно, для физ.лиц есть религия в которой нумерация считается проявлением дьявола. Эти люди отказываются от кода налоговой в пользу серии номера паспорта по религиозным соображениям. Как нумеруются их церкви ЄДРПОУ (это как код человека для юридического лица любой формы собственности) теперь буду не спать и мучаться... )))
Востаннє редагувалось stm в Сер 08 січ, 2025 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.reuters.com/business/energy ... 025-01-07/
Китай послав москалські танкери на... А Захід і надалі мненться.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 08 січ, 2025 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:41

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:3 роки йде війна, але деякі(в точу числі Зе) надіяться на якесь чудо. Станеться чудо і ми чудесним способом переможемо.

Не на чудо, а на те, що в москалів закінчаться гроші раніше, ніж у нас.
І те, що вони почали закінчуватися - факт. Інакше б вони не вмикали друкарський верстат і не друкували 2 трн. дерев'яних в кінці 2024

В кожного своє "чудо". Я читаю цей форум більш-менш регулярно, тому ваше чудо що скоро рос. економіка загнеться чи "в москалів закінчаться гроші" я знаю.
Я тільки одного не розумію - як гроші можуть закінчитись якщо їх постійно друкують? :D :D :D Ось треба їм друкарський верстат поламати - ось тоді гроші закінчаться.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:42

stm это не вы в конце видео?
https://t.me/kindzadza_chat/61360

фейслесу, если бы этот парень в черном вдул перцовый балончик в салон, бусик бы полчаса никуда не ехал. еще можно ежи из гвоздей делать под колёса. Вот тут обсуждают

https://chipmaker.com.ua/index.php?/top ... %B3%D0%B0/

комент под видео (не мой)
Пусть начинают сейчас!
Получается тцк,менты,меня могут хуярить как резинового коня!.
А если Я начну их ебенить,то статья!
Не ребята,так не пойдет!
Значит найду ту силу,которая их уничтожат!думайте господа!
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 08 січ, 2025 14:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:48

  Wirująświatła написав:
  Дюрі-бачі написав:Був в двох церквах в Ужгороді і в обох попи несли бред про те, що всі ми братья і повинні жити в мирі, а якщо нас вбивають - то це Бог послав випробування і треба їх смиренно прийняти. І не хочуть ховати героїв із ЗСУ

а соседи в какие церкви ходят?


не знаю, як сьогодні у 2008 був в Мукачево, звертався до продавчині преси українською,
вона відповіла: не намагайтеся, кажіть російською...??? у нас українською мало кто говорить

церкви упц мп досі в більшость в Закарпатської області, та і по майде всій Україні (окрім 4 областей, процес подолання і переходи громад в лону ПЦУ йде повільно, щоб не сказати з 2022 майже зупинився)
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:55

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:що прийняття України до НАТО є також гарантією для рфії.
Гарантією, що в майбутньому озброєна потужна Україна не піде на рашку за справедливим покаранням і поверненням свого у всіх виглядах військовим шляхом.

Щось вступ Туреччини в НАТО не спасло її сусідів


це інше, ні Туреччина вступила до НАТО, а навпаки НАТО до Туреччині (потрібна була повітряна база)
База ВВС США Инджирлик
Решение о постройке авиабазы было принято на Второй Каирской конференции в декабре 1943 года, но работы начались только после окончания второй мировой. Весной 1951 года инженерные войска начали строить базу. Вначале предполагалось, что она будет служить запасным аэродромом для средних и тяжёлых бомбардировщиков; а в декабре 1954 года было подписано соглашение о совместном использовании с турецкими ВВС. В феврале 1955 года база была официально названа «авиабаза Адана» и в ней дислоцировалась 7216-я эскадрилья, в 1958 переименована в базу Инджирлик.

Уже в первые годы стала ясна ценность базы как для разведывательных операций против Союза ССР, так и для быстрого реагирования на кризисы Ближнего Востока. Проект 119L, программа запуска метеорологических зондов ВВС США, служила прикрытием разведывательной деятельности. Программа была запущена в феврале 1956 года, и после нескольких запусков зондов американские U-2 начали полёты из Инджирлика на базы НАТО в северной Норвегии и обратно. Вдобавок, её использовали самолёты, совершавшие разведывательные полёты над акваториями Чёрного и Каспийского морей, такие как P4M-1Q Mercator и A3D-1Q Skywarrior (палубная авиация США) и Boeing B-47 Stratojet.

Ливанский кризис
В результате Ливанского кризиса 1958 года Эйзерхауэр отдал приказ о переброске нескольких эскадрилий, состоящих из F-100, B-57, F-101, B-66 в Инджирлик. В то же время авиабаза использовалась транспортными самолётами, перебрасывавшими в Ливан пехоту. После окончания кризиса тактическое командование США располагало в Инджирлике эскадроны F-100, сменявшиеся каждые 100 дней.

В 1970 турецкая сторона разрешила Командованию ВВС США в Европе использовать район Коньи, находящейся в 240 км к северо-западу от авиабазы, для испытаний ракет класса воздух-земля. В районе базы над Средиземным морем также испытывались ракеты класса воздух-воздух.

В 1970—1980 гг. в Инджирлике располагались самолёты различных типов, например F-4 Phantom II, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-111 Aardvark, A-10 Thunderbolt II, и C-130 Hercules.

Эмбарго
В 1974 году, в результате турецкого вторжения на Кипр, Конгресс США объявил Турции эмбарго на поставки оружия. В ответ в середине 1975 года правительство Турции объявило, что все базы ВВС США в Турции будут закрыты и перейдут в пользование турецкими ВВС; в соответствии с обязательствами перед НАТО продолжили действовать две из них — в Измире и Инджирлике, но лишь в объёме, который требовался договором.

После отмены эмбарго и восстановления американской военной помощи Турции в 1978 году, США возобновили военную активность в Турции, и 29 марта 1980 года был подписан «Договор о военном и экономическом сотрудничестве». После этого на авиабазе была существенно улучшена инфраструктура.
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