12 грудня ДОТ оголосив тендери на майже 75 тисяч бронежилетів і чохли. Учасники — знайомі фаворити й новачки. “Фортеця захисту”, яка ще недавно називалася “Кактус лімітед” і займалася переїздами, виграє 1,6 мільярда. Статутний капітал як 4 пачки цигарок- 500 грн. Документи? Не треба, достатньо листа про ізраїльського постачальника. Інший “щасливчик” — “Некстген ЛТД”, який лише кілька тижнів тому був дискваліфікований за відсутність документів. Але тепер він бере 600 млн на чохли, бо чому б і ні?
Ці новачки вразили навіть досвідчених гравців ринку. Демпінг ціни до 500$ за бронік 6 класу — це щось новеньке навіть для тендерних цирків.😏У результаті за весь 2024 рік фронт так і не отримав 75 тис нових бронежилетів. Національну локалізацію й підтримку виробників можна офіційно вважати міфом. І головне питання: чи хтось взагалі відповість за цей хаос?
А які альтернативи ? Чим більше Захід буде давати грошей на оборону тим більше буде вимагати бусифікаторського устрою , майже до заповітів Генерала - всі до зброї включно з жінками захищати Європу від Стамбула до Лапландії
так ви і так саме до "стамбульського патріархату" і ходите. слідкуйте за ланцюжком варфоломій - кирюха- онуфрій. є щось заперечити? окрім стандартного потоку свідомості про "мінори" і подібне?
є . Ланцюжок вам хто малював? Як ви ставитесь до того що київський патріархат продовжує святкувати 7? Це не мій потік свідомості це реальність. Ви мінор не бачили на ваше різдво? Чи може вам ляльку мотанку від капелана зсу показати? Чи мож клопотенко в лаврі кулінарне шоу не знімав? Я розумію , що воно вас не задіває. Вам байдуже хоть там гейське порно будуть знімати) воно ж нічо такого, по європейськи все.
Banderlog вы упрямо пытаетесь доказать, что вам безбожники запретят лезть в полонку 19.01 и всунут вместо креста шестигранную звезду. Это не так. Принятый закон гласит что учредителем церкви (любой, даже Иеговы, Хари Кришна и т.д.) не может быть лицо связанное с оркостаном. Это прописывается в статуте. Понимаю что когда постишься до Статута церкви в которую ходишь добраться сложно. Но Статут любого есть доступная информация. Кто конечный бенифициар (отец основатель) вашей церкви? Всё. Если это не лицо и церковь связанная с московией нихрена через 9 месяцев от принятия закона для вас не поменяется. Да, у церкви тоже есть КВЕД, ЄДРПОУ, бухгалтерия и отчетность. Мне устати именно сейчас стало интересно, для физ.лиц есть религия в которой нумерация считается проявлением дьявола. Эти люди отказываются от кода налоговой в пользу серии номера паспорта по религиозным соображениям. Как нумеруются их церкви ЄДРПОУ (это как код человека для юридического лица любой формы собственности) теперь буду не спать и мучаться... )))
Востаннє редагувалось stm в Сер 08 січ, 2025 14:45, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:3 роки йде війна, але деякі(в точу числі Зе) надіяться на якесь чудо. Станеться чудо і ми чудесним способом переможемо.
Не на чудо, а на те, що в москалів закінчаться гроші раніше, ніж у нас. І те, що вони почали закінчуватися - факт. Інакше б вони не вмикали друкарський верстат і не друкували 2 трн. дерев'яних в кінці 2024
В кожного своє "чудо". Я читаю цей форум більш-менш регулярно, тому ваше чудо що скоро рос. економіка загнеться чи "в москалів закінчаться гроші" я знаю. Я тільки одного не розумію - як гроші можуть закінчитись якщо їх постійно друкують? Ось треба їм друкарський верстат поламати - ось тоді гроші закінчаться.
Пусть начинают сейчас! Получается тцк,менты,меня могут хуярить как резинового коня!. А если Я начну их ебенить,то статья! Не ребята,так не пойдет! Значит найду ту силу,которая их уничтожат!думайте господа!
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 08 січ, 2025 14:57, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі написав:Був в двох церквах в Ужгороді і в обох попи несли бред про те, що всі ми братья і повинні жити в мирі, а якщо нас вбивають - то це Бог послав випробування і треба їх смиренно прийняти. І не хочуть ховати героїв із ЗСУ
а соседи в какие церкви ходят?
не знаю, як сьогодні у 2008 був в Мукачево, звертався до продавчині преси українською, вона відповіла: не намагайтеся, кажіть російською...??? у нас українською мало кто говорить
церкви упц мп досі в більшость в Закарпатської області, та і по майде всій Україні (окрім 4 областей, процес подолання і переходи громад в лону ПЦУ йде повільно, щоб не сказати з 2022 майже зупинився)
detroytred написав:що прийняття України до НАТО є також гарантією для рфії. Гарантією, що в майбутньому озброєна потужна Україна не піде на рашку за справедливим покаранням і поверненням свого у всіх виглядах військовим шляхом.
Щось вступ Туреччини в НАТО не спасло її сусідів
це інше, ні Туреччина вступила до НАТО, а навпаки НАТО до Туреччині (потрібна була повітряна база) База ВВС США Инджирлик
Решение о постройке авиабазы было принято на Второй Каирской конференции в декабре 1943 года, но работы начались только после окончания второй мировой. Весной 1951 года инженерные войска начали строить базу. Вначале предполагалось, что она будет служить запасным аэродромом для средних и тяжёлых бомбардировщиков; а в декабре 1954 года было подписано соглашение о совместном использовании с турецкими ВВС. В феврале 1955 года база была официально названа «авиабаза Адана» и в ней дислоцировалась 7216-я эскадрилья, в 1958 переименована в базу Инджирлик.
Уже в первые годы стала ясна ценность базы как для разведывательных операций против Союза ССР, так и для быстрого реагирования на кризисы Ближнего Востока. Проект 119L, программа запуска метеорологических зондов ВВС США, служила прикрытием разведывательной деятельности. Программа была запущена в феврале 1956 года, и после нескольких запусков зондов американские U-2 начали полёты из Инджирлика на базы НАТО в северной Норвегии и обратно. Вдобавок, её использовали самолёты, совершавшие разведывательные полёты над акваториями Чёрного и Каспийского морей, такие как P4M-1Q Mercator и A3D-1Q Skywarrior (палубная авиация США) и Boeing B-47 Stratojet.
Ливанский кризис В результате Ливанского кризиса 1958 года Эйзерхауэр отдал приказ о переброске нескольких эскадрилий, состоящих из F-100, B-57, F-101, B-66 в Инджирлик. В то же время авиабаза использовалась транспортными самолётами, перебрасывавшими в Ливан пехоту. После окончания кризиса тактическое командование США располагало в Инджирлике эскадроны F-100, сменявшиеся каждые 100 дней.
В 1970 турецкая сторона разрешила Командованию ВВС США в Европе использовать район Коньи, находящейся в 240 км к северо-западу от авиабазы, для испытаний ракет класса воздух-земля. В районе базы над Средиземным морем также испытывались ракеты класса воздух-воздух.
В 1970—1980 гг. в Инджирлике располагались самолёты различных типов, например F-4 Phantom II, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-111 Aardvark, A-10 Thunderbolt II, и C-130 Hercules.
Эмбарго В 1974 году, в результате турецкого вторжения на Кипр, Конгресс США объявил Турции эмбарго на поставки оружия. В ответ в середине 1975 года правительство Турции объявило, что все базы ВВС США в Турции будут закрыты и перейдут в пользование турецкими ВВС; в соответствии с обязательствами перед НАТО продолжили действовать две из них — в Измире и Инджирлике, но лишь в объёме, который требовался договором.
После отмены эмбарго и восстановления американской военной помощи Турции в 1978 году, США возобновили военную активность в Турции, и 29 марта 1980 года был подписан «Договор о военном и экономическом сотрудничестве». После этого на авиабазе была существенно улучшена инфраструктура.