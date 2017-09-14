Letusrock написав:

до речі всі бачили відео як євреї під музику танцюють в Мукачеві в центрі міста, за 50 метрів від стендів з портретами загиблих мукачівців. Цікаво чи можна подібне провернути в Ізраїлі?раз мова пішла про "мінори" то є трохи марсіанських казочок щоб на обід краще спалось:закортіло якось одного поважного стоматолога з міста мільйонника переїхати в безракетний Ужгород, щоб зменшити рівень стресу у дружини та дітей. Гроші не проблема, вибрав гарну квартиру в новобудові, близько до центру, з ремонтом, закритий двір і т.д. але в результаті виявилось що для нього квартир там вже нема, всі "заброньовані".Довелось обламатись і купляти в іншому місці, не такому модному, ще й дешевше.Фокус в тому що цей закритий ЖК продавав квартири тільки для правильних людей у яких прізвища закінчуються на -ич, -баум, -манн, -штейн. Що пізніше підтвердили й різні плиточники та меблярі що працюють там.нєкто мільярдер Ровт (що родом з Мукачева) багато років тому обіцяв своїм сородичам блискучі перспективи на нашій територіїварто додати що у міжвоєнний час 1920-1940 кількість євреїв в