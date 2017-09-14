stm написав:Мне устати именно сейчас стало интересно, для физ.лиц есть религия в которой нумерация считается проявлением дьявола. Эти люди отказываются от кода налоговой в пользу серии номера паспорта по религиозным соображениям. Как нумеруются их церкви ЄДРПОУ (это как код человека для юридического лица любой формы собственности) теперь буду не спать и мучаться... )))
Я уже очень давно мучаюсь вопросом, чем в этом плане налоговый номер отличается от номера паспорта? Или 2 номера - это что-то сродни двоеженству?
Letusrock написав:до речі всі бачили відео як євреї під музику танцюють в Мукачеві в центрі міста, за 50 метрів від стендів з портретами загиблих мукачівців. Цікаво чи можна подібне провернути в Ізраїлі? раз мова пішла про "мінори" то є трохи марсіанських казочок щоб на обід краще спалось: закортіло якось одного поважного стоматолога з міста мільйонника переїхати в безракетний Ужгород, щоб зменшити рівень стресу у дружини та дітей. Гроші не проблема, вибрав гарну квартиру в новобудові, близько до центру, з ремонтом, закритий двір і т.д. але в результаті виявилось що для нього квартир там вже нема, всі "заброньовані". Довелось обламатись і купляти в іншому місці, не такому модному, ще й дешевше. Фокус в тому що цей закритий ЖК продавав квартири тільки для правильних людей у яких прізвища закінчуються на -ич, -баум, -манн, -штейн. Що пізніше підтвердили й різні плиточники та меблярі що працюють там. нєкто мільярдер Ровт (що родом з Мукачева) багато років тому обіцяв своїм сородичам блискучі перспективи на нашій території варто додати що у міжвоєнний час 1920-1940 кількість євреїв в Мукачеві доходило до 48% від всього населення
У 1959 р. в Україні налічувалося 840,3 тис. євреїв (2 % населення), що було приблизно на 1,7 млн менше ніж перед війною. Найбільше єврейське населення було у Києві (153,5 тис., 13,8 %) та Одесі (106,9 тис., 16,2 %) Найбільша питома вага євреїв у населенні серед найбільших міст була зафіксована у Чернівцях (25,6 %) та Могильові-Подільському (21,2 %). У Тульчині євреї становили 18,4 % населення, Коростені 17,9 %, Олевську 16,5 %, Овручі 16,2 %, Житомирі 13,9 %, Козятині (13,4 %), Вінниці (13,1 %), Новограді-Волинському (12,0 %), Бердичеві (11,8 %), Балті (11,2 %), Жмеринці (10,9 %), Славуті (10,9 %), Хмельницькому (10,4 %). Найменше євреїв (менше 1 %) було зафіксовано у західних та центрально-лівобережних областях[16].
У 1970 р. кількість євреїв зменшилась до 777,1 тис. (1,6 % населення), переважно внаслідок асиміляції та міграції в Москву-Ленінград. Їх кількість і питома вага зменшилась в усіх областях, особливо сильно у правобережних. У Києві кількість євреїв залишилась стабільною, але їх частка у населенні зменшилась з 13,9 % до 9,3 %. У Одесі їх частка зменшилась порівняно з 1959 р. з 16,3 % до 12,1 %, у Чернівцях з 25,6 % до 18,5 %. Містами з понад 10 % євреїв у населенні залишались Чернівці (18,5 %), Могилів (16,9 %), Томашпіль (16,3 %), Бершадь (15,8 %), Тульчин (13,7 %), Овруч (12,3 %), Коростень (11,1 %) та деякі інші менші населені пункти[16].
tester7336 написав:головна суть в тому що починати літочислення до свята народження трохи не той во. і в церкві також є це літочислення - у них 1 січня коли настає?
почитайте для початку що означає Anno Domini (вивчіть матчастину)
щось я не зрозумів про що ви. я мав на увазі що коли церква по юліанському календарю то в них сьогодні 26-12-2024 і вчора вони святкували Різдво 25-12-2024. по юліанському. церква так і пише в своїх документах? чи святкує по юліанськомі а доки пише по григоріанському?
ЛАД написав:............ Да как вы смеете отказываться от Санты! А тем боле от кока-колы.
інша справа скрєпні дєд мароз со снєгурачкой і байкалом. як же від них то відмовитися???
Я не против Санта-Клауса и кока-колы. Есть хорошие детские фильмы с Сантой, пусть дети и смотрят. Взрослые всё равно не верят ни в Санту, ни в Деда Мороза. Для меня раница между ними только в том, что Санта для нас совсем чужой персонаж + он всё-таки носит религиозный характер. Дед Мороз и Снегурочка больше фольклорные персонажи + привычные для нас - почти 100 лет зажигали ёлку. И подходят для всех конфессий как не несущие религиозной окраски. Даже для вуду, если такие появятся. Святой Николай с датой, не связанной ни с НГ, ни с рождеством, как-то ни туда и ни сюда. Если мы хотим полностью отказаться от празднования НГ и оставить детей без новогодних подарков, то флаг вам в руки. И если вас больше устраивает на рождество совершенно чужой для нас Санта, то пожалуйста. Или Дед Мороз на танке приезжает, а Снегурочка в бронежилете и с автоматом?
так ви і так саме до "стамбульського патріархату" і ходите. слідкуйте за ланцюжком варфоломій - кирюха- онуфрій. є щось заперечити? окрім стандартного потоку свідомості про "мінори" і подібне?
є . Ланцюжок вам хто малював? Як ви ставитесь до того що київський патріархат продовжує святкувати 7? Це не мій потік свідомості це реальність. Ви мінор не бачили на ваше різдво? Чи може вам ляльку мотанку від капелана зсу показати? Чи мож клопотенко в лаврі кулінарне шоу не знімав? Я розумію , що воно вас не задіває. Вам байдуже хоть там гейське порно будуть знімати) воно ж нічо такого, по європейськи все.
ну якщо вже аж так переживать то тоді відміняєм 998 об’явивши його окупацією.
stm написав:Мне устати именно сейчас стало интересно, для физ.лиц есть религия в которой нумерация считается проявлением дьявола. Эти люди отказываются от кода налоговой в пользу серии номера паспорта по религиозным соображениям. Как нумеруются их церкви ЄДРПОУ (это как код человека для юридического лица любой формы собственности) теперь буду не спать и мучаться... )))
Я уже очень давно мучаюсь вопросом, чем в этом плане налоговый номер отличается от номера паспорта? Или 2 номера - это что-то сродни двоеженству?
В паспорте ещё и буквы есть. Это, видимо, отвращает дьявола.
А які альтернативи ? Чим більше Захід буде давати грошей на оборону тим більше буде вимагати бусифікаторського устрою , майже до заповітів Генерала - всі до зброї включно з жінками захищати Європу від Стамбула до Лапландії
Альтернатив, к сожалению, нет, но деньги придётся тратить свои, а их и так не густо.
stm написав:Мне устати именно сейчас стало интересно, для физ.лиц есть религия в которой нумерация считается проявлением дьявола. Эти люди отказываются от кода налоговой в пользу серии номера паспорта по религиозным соображениям. Как нумеруются их церкви ЄДРПОУ (это как код человека для юридического лица любой формы собственности) теперь буду не спать и мучаться... )))
Я уже очень давно мучаюсь вопросом, чем в этом плане налоговый номер отличается от номера паспорта? Или 2 номера - это что-то сродни двоеженству?
Номер -- без серии -- не существует. Это как хлопок одной ладонью.
так ви і так саме до "стамбульського патріархату" і ходите. слідкуйте за ланцюжком варфоломій - кирюха- онуфрій. є щось заперечити? окрім стандартного потоку свідомості про "мінори" і подібне?
є . Ланцюжок вам хто малював? Як ви ставитесь до того що київський патріархат продовжує святкувати 7? Це не мій потік свідомості це реальність. Ви мінор не бачили на ваше різдво? Чи може вам ляльку мотанку від капелана зсу показати? Чи мож клопотенко в лаврі кулінарне шоу не знімав? Я розумію , що воно вас не задіває. Вам байдуже хоть там гейське порно будуть знімати) воно ж нічо такого, по європейськи все.
Banderlog вы упрямо пытаетесь доказать, что вам безбожники запретят лезть в полонку 19.01 и всунут вместо креста шестигранную звезду. Это не так. Принятый закон гласит что учредителем церкви (любой, даже Иеговы, Хари Кришна и т.д.) не может быть лицо связанное с оркостаном.
Та плювать на закон) я його не читав як і конституцію) і воінскій устав теж) ніхто нам нічого не заборонить. основатєль церкви- Христос, а ті всі коди придумали гомосексуалісти для тих хто тищу хоче од зеленського... Най приймають закон який зобовязує томосівців лізти в прорубь на водохреща, думаю ефективність його буде близька до конституції де написано що кожен зобовязаний захищати.