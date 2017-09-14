RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11759117601176111762>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 15:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Мне устати именно сейчас стало интересно, для физ.лиц есть религия в которой нумерация считается проявлением дьявола. Эти люди отказываются от кода налоговой в пользу серии номера паспорта по религиозным соображениям. Как нумеруются их церкви ЄДРПОУ (это как код человека для юридического лица любой формы собственности) теперь буду не спать и мучаться... )))

Я уже очень давно мучаюсь вопросом, чем в этом плане налоговый номер отличается от номера паспорта? Или 2 номера - это что-то сродни двоеженству? :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7647
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6404 раз.
Подякували: 21371 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 15:09

  Letusrock написав:до речі всі бачили відео як євреї під музику танцюють в Мукачеві в центрі міста, за 50 метрів від стендів з портретами загиблих мукачівців. Цікаво чи можна подібне провернути в Ізраїлі?
раз мова пішла про "мінори" то є трохи марсіанських казочок щоб на обід краще спалось:
закортіло якось одного поважного стоматолога з міста мільйонника переїхати в безракетний Ужгород, щоб зменшити рівень стресу у дружини та дітей. Гроші не проблема, вибрав гарну квартиру в новобудові, близько до центру, з ремонтом, закритий двір і т.д. але в результаті виявилось що для нього квартир там вже нема, всі "заброньовані".
Довелось обламатись і купляти в іншому місці, не такому модному, ще й дешевше.
Фокус в тому що цей закритий ЖК продавав квартири тільки для правильних людей у яких прізвища закінчуються на -ич, -баум, -манн, -штейн. Що пізніше підтвердили й різні плиточники та меблярі що працюють там.
нєкто мільярдер Ровт (що родом з Мукачева) багато років тому обіцяв своїм сородичам блискучі перспективи на нашій території
варто додати що у міжвоєнний час 1920-1940 кількість євреїв в Мукачеві доходило до 48% від всього населення


У 1959 р. в Україні налічувалося 840,3 тис. євреїв (2 % населення), що було приблизно на 1,7 млн менше ніж перед війною. Найбільше єврейське населення було у Києві (153,5 тис., 13,8 %) та Одесі (106,9 тис., 16,2 %) Найбільша питома вага євреїв у населенні серед найбільших міст була зафіксована у Чернівцях (25,6 %) та Могильові-Подільському (21,2 %). У Тульчині євреї становили 18,4 % населення, Коростені 17,9 %, Олевську 16,5 %, Овручі 16,2 %, Житомирі 13,9 %, Козятині (13,4 %), Вінниці (13,1 %), Новограді-Волинському (12,0 %), Бердичеві (11,8 %), Балті (11,2 %), Жмеринці (10,9 %), Славуті (10,9 %), Хмельницькому (10,4 %). Найменше євреїв (менше 1 %) було зафіксовано у західних та центрально-лівобережних областях[16].

У 1970 р. кількість євреїв зменшилась до 777,1 тис. (1,6 % населення), переважно внаслідок асиміляції та міграції в Москву-Ленінград. Їх кількість і питома вага зменшилась в усіх областях, особливо сильно у правобережних. У Києві кількість євреїв залишилась стабільною, але їх частка у населенні зменшилась з 13,9 % до 9,3 %. У Одесі їх частка зменшилась порівняно з 1959 р. з 16,3 % до 12,1 %, у Чернівцях з 25,6 % до 18,5 %. Містами з понад 10 % євреїв у населенні залишались Чернівці (18,5 %), Могилів (16,9 %), Томашпіль (16,3 %), Бершадь (15,8 %), Тульчин (13,7 %), Овруч (12,3 %), Коростень (11,1 %) та деякі інші менші населені пункти[16].



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%B5%D1%97
prodigy
 
Повідомлень: 11573
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3272 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 15:09

  flyman написав:
  tester7336 написав:головна суть в тому що починати літочислення до свята народження трохи не той во.
і в церкві також є це літочислення - у них 1 січня коли настає?

почитайте для початку що означає Anno Domini (вивчіть матчастину)


щось я не зрозумів про що ви.
я мав на увазі що коли церква по юліанському календарю то в них сьогодні 26-12-2024
і вчора вони святкували Різдво 25-12-2024. по юліанському.
церква так і пише в своїх документах? чи святкує по юліанськомі а доки пише по григоріанському? :lol:
tester7336
 
Повідомлень: 863
З нами з: 30.06.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 15:10

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:............
Да как вы смеете отказываться от Санты!
А тем боле от кока-колы.


інша справа скрєпні дєд мароз со снєгурачкой і байкалом. як же від них то відмовитися???

Я не против Санта-Клауса и кока-колы. Есть хорошие детские фильмы с Сантой, пусть дети и смотрят. Взрослые всё равно не верят ни в Санту, ни в Деда Мороза.
Для меня раница между ними только в том, что Санта для нас совсем чужой персонаж + он всё-таки носит религиозный характер. Дед Мороз и Снегурочка больше фольклорные персонажи + привычные для нас - почти 100 лет зажигали ёлку. И подходят для всех конфессий как не несущие религиозной окраски. Даже для вуду, если такие появятся.
Святой Николай с датой, не связанной ни с НГ, ни с рождеством, как-то ни туда и ни сюда.
Если мы хотим полностью отказаться от празднования НГ и оставить детей без новогодних подарков, то флаг вам в руки. И если вас больше устраивает на рождество совершенно чужой для нас Санта, то пожалуйста.
Или Дед Мороз на танке приезжает, а Снегурочка в бронежилете и с автоматом?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32341
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 15:18

  Banderlog написав:
  wild.tomcat написав:

так ви і так саме до "стамбульського патріархату" і ходите. :mrgreen: слідкуйте за ланцюжком варфоломій - кирюха- онуфрій. є щось заперечити? окрім стандартного потоку свідомості про "мінори" і подібне? :D
є . Ланцюжок вам хто малював? Як ви ставитесь до того що київський патріархат продовжує святкувати 7? :lol:
Це не мій потік свідомості це реальність. Ви мінор не бачили на ваше різдво?
Чи може вам ляльку мотанку від капелана зсу показати? Чи мож клопотенко в лаврі кулінарне шоу не знімав?
Я розумію , що воно вас не задіває. Вам байдуже хоть там гейське порно будуть знімати)
воно ж нічо такого, по європейськи все.


ну якщо вже аж так переживать то тоді відміняєм 998 об’явивши його окупацією.
tester7336
 
Повідомлень: 863
З нами з: 30.06.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 15:18

  Сибарит написав:
  stm написав:Мне устати именно сейчас стало интересно, для физ.лиц есть религия в которой нумерация считается проявлением дьявола. Эти люди отказываются от кода налоговой в пользу серии номера паспорта по религиозным соображениям. Как нумеруются их церкви ЄДРПОУ (это как код человека для юридического лица любой формы собственности) теперь буду не спать и мучаться... )))

Я уже очень давно мучаюсь вопросом, чем в этом плане налоговый номер отличается от номера паспорта? Или 2 номера - это что-то сродни двоеженству? :)

В паспорте ещё и буквы есть. Это, видимо, отвращает дьявола. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32341
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 15:21

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:України

А які альтернативи ? Чим більше Захід буде давати грошей на оборону тим більше буде вимагати бусифікаторського устрою , майже до заповітів Генерала - всі до зброї включно з жінками захищати Європу від Стамбула до Лапландії

Альтернатив, к сожалению, нет, но деньги придётся тратить свои, а их и так не густо.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32341
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 15:23

  tester7336 написав:...............
ну якщо вже аж так переживать то тоді відміняєм 998 об’явивши його окупацією.

998 или 988?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32341
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 15:24

  Сибарит написав:
  stm написав:Мне устати именно сейчас стало интересно, для физ.лиц есть религия в которой нумерация считается проявлением дьявола. Эти люди отказываются от кода налоговой в пользу серии номера паспорта по религиозным соображениям. Как нумеруются их церкви ЄДРПОУ (это как код человека для юридического лица любой формы собственности) теперь буду не спать и мучаться... )))

Я уже очень давно мучаюсь вопросом, чем в этом плане налоговый номер отличается от номера паспорта? Или 2 номера - это что-то сродни двоеженству? :)

Номер -- без серии -- не существует. Это как хлопок одной ладонью.
_hunter
 
Повідомлень: 8955
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 15:30

  stm написав:
  Banderlog написав:
  wild.tomcat написав:

так ви і так саме до "стамбульського патріархату" і ходите. :mrgreen: слідкуйте за ланцюжком варфоломій - кирюха- онуфрій. є щось заперечити? окрім стандартного потоку свідомості про "мінори" і подібне? :D
є . Ланцюжок вам хто малював? Як ви ставитесь до того що київський патріархат продовжує святкувати 7? :lol:
Це не мій потік свідомості це реальність. Ви мінор не бачили на ваше різдво?
Чи може вам ляльку мотанку від капелана зсу показати? Чи мож клопотенко в лаврі кулінарне шоу не знімав?
Я розумію , що воно вас не задіває. Вам байдуже хоть там гейське порно будуть знімати)
воно ж нічо такого, по європейськи все.

Banderlog вы упрямо пытаетесь доказать, что вам безбожники запретят лезть в полонку 19.01 и всунут вместо креста шестигранную звезду. Это не так. Принятый закон гласит что учредителем церкви (любой, даже Иеговы, Хари Кришна и т.д.) не может быть лицо связанное с оркостаном.

Та плювать на закон) я його не читав як і конституцію) і воінскій устав теж)
ніхто нам нічого не заборонить. основатєль церкви- Христос, а ті всі коди придумали гомосексуалісти для тих хто тищу хоче од зеленського...
Най приймають закон який зобовязує томосівців лізти в прорубь на водохреща, думаю ефективність його буде близька до конституції де написано що кожен зобовязаний захищати.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1674
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11759117601176111762>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła, ЛАД і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80690
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 254380
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 897390
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7215)
08.01.2025 14:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.