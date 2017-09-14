stm написав:Мне устати именно сейчас стало интересно, для физ.лиц есть религия в которой нумерация считается проявлением дьявола. Эти люди отказываются от кода налоговой в пользу серии номера паспорта по религиозным соображениям. Как нумеруются их церкви ЄДРПОУ (это как код человека для юридического лица любой формы собственности) теперь буду не спать и мучаться... )))
Я уже очень давно мучаюсь вопросом, чем в этом плане налоговый номер отличается от номера паспорта? Или 2 номера - это что-то сродни двоеженству?
Я ответила только то, что сталкивалась. Я ж антихрист. Человек отказался от кода по религиозным соображениям. Я ж поинтересовалась типа серия и номер, тоже ж номер. Но серия спасает. Более мы не виделись, поклонников такой же религии с айди паспортом я не встречала. Паспорт-книжка вродь уже и не выдают. Померла ли религия с вводом государства таких жёстких правил, не скажу.
ЛАД написав:Это было не редкостью, но далеко не "майже всі".
спитаю прямо, ви хрещений?
Отвечу прямо - нет. А вот дочкв крещёная. Года в 1,5 у неё началась сильная аллергия вплоть до задыхания, дважды попадала в больницу. Лечить это пока не научились, только приступ снимают. Жене кто-то посоветовал сходить к бабке, но для этого ребёнок почему-то обязательно должен быть крещёный (жена была не то, чтобы верующая, скорее, слегка суеверная, в церковь не ходила, да и до сих пор не ходит). То, что я буду против, она понимала и даже не заговаривала об этом. Вот как-то я выхожу с работы, сажусь в троллейбус ехать домой, а передо мной заходит жена с дочкой на руках. "Вы откуда???" Засмущалась: "Дома расскажу". Оказалось, ездила в церковь крестить. Так что я узнал чисто случайно, не попали бы в один троллейбус и не знал бы. Так бывало довольно часто. Ещё чаще крестили тайком бабушки. Хотя, признАю, не всегда тайком. Часто об этом знали, а бабушку использовали для отговорки.
P.s. Самое интересное, что к бабке, насколько знаю, так и не сходила.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 08 січ, 2025 16:04, всього редагувалось 2 разів.
Banderlog написав:Та плювать на закон) я його не читав як і конституцію) і воінскій устав теж) ніхто нам нічого не заборонить. основатєль церкви- Христос, а ті всі коди придумали гомосексуалісти для тих хто тищу хоче од зеленського... Най приймають закон який зобовязує томосівців лізти в прорубь на водохреща, думаю ефективність його буде близька до конституції де написано що кожен зобовязаний захищати.
Та понятно что на закон плевать, не первый год же ))) статут читали? Он же есть, я понимаю что любопытство больше свойственно женской натуре. Но всё же. Может норм статут и можно уже за своё счастье в проруби не переживать 100%, но нет. Лёгких путей мы никогда не ищем )))
Letusrock написав:варто додати що у міжвоєнний час 1920-1940 кількість євреїв в Мукачеві доходило до 48% від всього населення
У 1959 р. в Україні налічувалося 840,3 тис. євреїв (2 % населення), що було приблизно на 1,7 млн менше ніж перед війною. Найбільше єврейське населення було у Києві (153,5 тис., 13,8 %) та Одесі (106,9 тис., 16,2 %) Найбільша питома вага євреїв у населенні серед найбільших міст була зафіксована у Чернівцях (25,6 %) та Могильові-Подільському (21,2 %). У Тульчині євреї становили 18,4 % населення, Коростені 17,9 %, Олевську 16,5 %, Овручі 16,2 %, Житомирі 13,9 %, Козятині (13,4 %), Вінниці (13,1 %), Новограді-Волинському (12,0 %), Бердичеві (11,8 %), Балті (11,2 %), Жмеринці (10,9 %), Славуті (10,9 %), Хмельницькому (10,4 %). Найменше євреїв (менше 1 %) було зафіксовано у західних та центрально-лівобережних областях[16]. У 1970 р. кількість євреїв зменшилась до 777,1 тис. (1,6 % населення), переважно внаслідок асиміляції та міграції в Москву-Ленінград. Їх кількість і питома вага зменшилась в усіх областях, особливо сильно у правобережних. У Києві кількість євреїв залишилась стабільною, але їх частка у населенні зменшилась з 13,9 % до 9,3 %. У Одесі їх частка зменшилась порівняно з 1959 р. з 16,3 % до 12,1 %, у Чернівцях з 25,6 % до 18,5 %. Містами з понад 10 % євреїв у населенні залишались Чернівці (18,5 %), Могилів (16,9 %), Томашпіль (16,3 %), Бершадь (15,8 %), Тульчин (13,7 %), Овруч (12,3 %), Коростень (11,1 %) та деякі інші менші населені пункти[16].
Banderlog написав:Та плювать на закон) я його не читав як і конституцію) і воінскій устав теж) ніхто нам нічого не заборонить. основатєль церкви- Христос
примите глубокий респект от стаи макак резусов проживающих в священном храме Гальта. Ни одна макака не читала конституцию и устава, но 10 заповедей знает, не сотвори себе кумира, уважай другую макаку и свою стаю (а некоторых люби), не обижай маленьких, не убий.
Красть можно, потому что собственности нет, и если макака украла у вас смартфон суд мудрейших макак будет на её стороне.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 08 січ, 2025 16:07, всього редагувалось 1 раз.