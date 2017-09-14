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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 117591176011761117621176311764>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 15:18

  Сибарит написав:
  stm написав:Мне устати именно сейчас стало интересно, для физ.лиц есть религия в которой нумерация считается проявлением дьявола. Эти люди отказываются от кода налоговой в пользу серии номера паспорта по религиозным соображениям. Как нумеруются их церкви ЄДРПОУ (это как код человека для юридического лица любой формы собственности) теперь буду не спать и мучаться... )))

Я уже очень давно мучаюсь вопросом, чем в этом плане налоговый номер отличается от номера паспорта? Или 2 номера - это что-то сродни двоеженству? :)

В паспорте ещё и буквы есть. Это, видимо, отвращает дьявола. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 15:21

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:України

А які альтернативи ? Чим більше Захід буде давати грошей на оборону тим більше буде вимагати бусифікаторського устрою , майже до заповітів Генерала - всі до зброї включно з жінками захищати Європу від Стамбула до Лапландії

Альтернатив, к сожалению, нет, но деньги придётся тратить свои, а их и так не густо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 15:23

  tester7336 написав:...............
ну якщо вже аж так переживать то тоді відміняєм 998 об’явивши його окупацією.

998 или 988?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 15:24

  Сибарит написав:
  stm написав:Мне устати именно сейчас стало интересно, для физ.лиц есть религия в которой нумерация считается проявлением дьявола. Эти люди отказываются от кода налоговой в пользу серии номера паспорта по религиозным соображениям. Как нумеруются их церкви ЄДРПОУ (это как код человека для юридического лица любой формы собственности) теперь буду не спать и мучаться... )))

Я уже очень давно мучаюсь вопросом, чем в этом плане налоговый номер отличается от номера паспорта? Или 2 номера - это что-то сродни двоеженству? :)

Номер -- без серии -- не существует. Это как хлопок одной ладонью.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 15:30

  stm написав:
  Banderlog написав:
  wild.tomcat написав:

так ви і так саме до "стамбульського патріархату" і ходите. :mrgreen: слідкуйте за ланцюжком варфоломій - кирюха- онуфрій. є щось заперечити? окрім стандартного потоку свідомості про "мінори" і подібне? :D
є . Ланцюжок вам хто малював? Як ви ставитесь до того що київський патріархат продовжує святкувати 7? :lol:
Це не мій потік свідомості це реальність. Ви мінор не бачили на ваше різдво?
Чи може вам ляльку мотанку від капелана зсу показати? Чи мож клопотенко в лаврі кулінарне шоу не знімав?
Я розумію , що воно вас не задіває. Вам байдуже хоть там гейське порно будуть знімати)
воно ж нічо такого, по європейськи все.

Banderlog вы упрямо пытаетесь доказать, что вам безбожники запретят лезть в полонку 19.01 и всунут вместо креста шестигранную звезду. Это не так. Принятый закон гласит что учредителем церкви (любой, даже Иеговы, Хари Кришна и т.д.) не может быть лицо связанное с оркостаном.

Та плювать на закон) я його не читав як і конституцію) і воінскій устав теж)
ніхто нам нічого не заборонить. основатєль церкви- Христос, а ті всі коди придумали гомосексуалісти для тих хто тищу хоче од зеленського...
Най приймають закон який зобовязує томосівців лізти в прорубь на водохреща, думаю ефективність його буде близька до конституції де написано що кожен зобовязаний захищати.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 15:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В паспорте ещё и буквы есть. Это, видимо, отвращает дьявола.

Хіба? Вже давно нема https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... 016%29.jpg
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 15:44

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:В паспорте ещё и буквы есть. Это, видимо, отвращает дьявола.

Хіба? Вже давно нема https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... 016%29.jpg

Спасибо, не знал.
У меня ещё книжка.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 16:00

  Сибарит написав:
  stm написав:Мне устати именно сейчас стало интересно, для физ.лиц есть религия в которой нумерация считается проявлением дьявола. Эти люди отказываются от кода налоговой в пользу серии номера паспорта по религиозным соображениям. Как нумеруются их церкви ЄДРПОУ (это как код человека для юридического лица любой формы собственности) теперь буду не спать и мучаться... )))

Я уже очень давно мучаюсь вопросом, чем в этом плане налоговый номер отличается от номера паспорта? Или 2 номера - это что-то сродни двоеженству? :)

Я ответила только то, что сталкивалась. Я ж антихрист. Человек отказался от кода по религиозным соображениям. Я ж поинтересовалась типа серия и номер, тоже ж номер. Но серия спасает. Более мы не виделись, поклонников такой же религии с айди паспортом я не встречала. Паспорт-книжка вродь уже и не выдают. Померла ли религия с вводом государства таких жёстких правил, не скажу.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 16:03

  Banderlog написав:Та плювать на закон) я його не читав як і конституцію) і воінскій устав теж)
ніхто нам нічого не заборонить. основатєль церкви- Христос, а ті всі коди придумали гомосексуалісти для тих хто тищу хоче од зеленського...
Най приймають закон який зобовязує томосівців лізти в прорубь на водохреща, думаю ефективність його буде близька до конституції де написано що кожен зобовязаний захищати.

Та понятно что на закон плевать, не первый год же ))) статут читали? Он же есть, я понимаю что любопытство больше свойственно женской натуре. Но всё же. Может норм статут и можно уже за своё счастье в проруби не переживать 100%, но нет. Лёгких путей мы никогда не ищем )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 16:03

  prodigy написав:
  Letusrock написав:варто додати що у міжвоєнний час 1920-1940 кількість євреїв в Мукачеві доходило до 48% від всього населення


У 1959 р. в Україні налічувалося 840,3 тис. євреїв (2 % населення), що було приблизно на 1,7 млн менше ніж перед війною. Найбільше єврейське населення було у Києві (153,5 тис., 13,8 %) та Одесі (106,9 тис., 16,2 %) Найбільша питома вага євреїв у населенні серед найбільших міст була зафіксована у Чернівцях (25,6 %) та Могильові-Подільському (21,2 %). У Тульчині євреї становили 18,4 % населення, Коростені 17,9 %, Олевську 16,5 %, Овручі 16,2 %, Житомирі 13,9 %, Козятині (13,4 %), Вінниці (13,1 %), Новограді-Волинському (12,0 %), Бердичеві (11,8 %), Балті (11,2 %), Жмеринці (10,9 %), Славуті (10,9 %), Хмельницькому (10,4 %). Найменше євреїв (менше 1 %) було зафіксовано у західних та центрально-лівобережних областях[16].
У 1970 р. кількість євреїв зменшилась до 777,1 тис. (1,6 % населення), переважно внаслідок асиміляції та міграції в Москву-Ленінград. Їх кількість і питома вага зменшилась в усіх областях, особливо сильно у правобережних. У Києві кількість євреїв залишилась стабільною, але їх частка у населенні зменшилась з 13,9 % до 9,3 %. У Одесі їх частка зменшилась порівняно з 1959 р. з 16,3 % до 12,1 %, у Чернівцях з 25,6 % до 18,5 %. Містами з понад 10 % євреїв у населенні залишались Чернівці (18,5 %), Могилів (16,9 %), Томашпіль (16,3 %), Бершадь (15,8 %), Тульчин (13,7 %), Овруч (12,3 %), Коростень (11,1 %) та деякі інші менші населені пункти[16].

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%B5%D1%97

для чого мені це?
дивіться нижче
1891 року в Мукачеві проживало 5049 євреїв (47,9 % населення), у 1910 — 7675 (44 %), у 1921 — 10 012 (48 %), у 1930 — 11 241 єврей (43 %).

P.S. І не забувайте - до 1945р Мукачево не входило до складу України
Letusrock
 
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