Banderlog написав:Та плювать на закон) я його не читав як і конституцію) і воінскій устав теж) ніхто нам нічого не заборонить. основатєль церкви- Христос
примите глубокий респект от стаи макак резусов проживающих в священном храме Гальта. Ни одна макака не читала конституцию и устава, но 10 заповедей знает, не сотвори себе кумира, уважай другую макаку и свою стаю (а некоторых люби), не обижай маленьких, не убий.
Красть можно, потому что собственности нет, и если макака украла у вас смартфон суд мудрейших макак будет на её стороне.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 08 січ, 2025 16:07, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:А мені ще важче: вже рік майже не ходжу до церкви, адже слухати той бред, що несе православний піп нема жодного бажання, а святкувати в один день з мадярами - то зрадити своїх предків
Так вроді ж основна різниця між православними і католиками - це "filioque", а не то, в який день святкувати Різдво чи з якого тіста просфорки пекти))) Взагалі не розумію звідки стільки срачу стосовно дати. Ну подобається Бандерлогу святкувати 7го - його право. Значна частина православних святкує таки Юліанському календарю. І те, що він був введений язичником Юлієм Цезарем років за 40 до Різдва Христового - нікого не турбує. З іншого боку - навіть частина моспатріархії святкує по новоюлінському стилю. Нах зараз розганяти зраду? Календарна реформа була потрібна щоб відмежуватися від москалів ще однією лінією, показати що ми не такі як вони. ІМХО, це було недоречно.
prodigy написав:не знаю, як сьогодні у 2008 був в Мукачево, звертався до продавчині преси українською, вона відповіла: не намагайтеся, кажіть російською...??? у нас українською мало кто говорить
знову? ми вже дискутували на цю тему два роки тому. Вішаєте ярлики на цілий регіон по кількасекундній розмові з одною людиною. Закарпаття не мало жодного відношення до України та Росії до 1945 року, як воно може бути російськомовним? Я приводив статистику 1980-х що в Ужгороді питамова вага україномовних шкіл на 100тис населення була найбільша в Україні і випереджала навіть Львів По російські розмовляли тільки сімї військових з рф/азії, сімї молодих спеціалістів з тої ж рф чи казахстану та ламаною російською місцеві етнічні угорці Ви напевно тоді напоролись на якусь дочку товариша майора з Тамбова P.S. По аналогії теж можу заявити що всі моряки світу живуть в Одесі та слухають групу prodigy)) P.S.2 Можливо мадам мала на увазі що всі розмовляють на діалекті який ви не зрозумієте. тоді більш близько до правди
Вам не надоело поднимать мовні питання? Ни к чему эта дискуссия не ведёт. Одна сторона хочет поделить людей по мовному признаку, другая хочет чтобы соблюдались элементарные права человека на язык и культуру. Почему-то ссср после войны учил в школах немецкий и никто не говорил, что это язык гитлера.
Не удивлен. Реальных кандидатур больше нет, а выбирая между потужним и зализнонепридатним даже я выберу потужного.Храни нас,Господи,от военных у власти-толку не будет, но вот утилизация пойдет куда быстрее. Хотя таких как Успих,Бандерлог-таких можно и нужно вл власть. А не дай бог ,вот к примеру, отот крикливый пан с нецензурным ником бы президентом стал? Отак бы всем форумом и уехали на ноль
Letusrock написав:.......... По російські розмовляли тільки сімї військових з рф/азії, сімї молодих спеціалістів з тої ж рф чи казахстану та ламаною російською місцеві етнічні угорці Ви напевно тоді напоролись на якусь дочку товариша майора з Тамбова P.S. По аналогії теж можу заявити що всі моряки світу живуть в Одесі та слухають групу prodigy)) P.S.2 Можливо мадам мала на увазі що всі розмовляють на діалекті який ви не зрозумієте. тоді більш близько до правди
По-русски, может, и не говорили, но диалект сильно отличался от литературного украинского языка. Особенно, произношением.