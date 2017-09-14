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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1176011761117621176311764>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 16:06

  Banderlog написав:Та плювать на закон) я його не читав як і конституцію) і воінскій устав теж)
ніхто нам нічого не заборонить. основатєль церкви- Христос
примите глубокий респект от стаи макак резусов проживающих в священном храме Гальта. Ни одна макака не читала конституцию и устава, но 10 заповедей знает, не сотвори себе кумира, уважай другую макаку и свою стаю (а некоторых люби), не обижай маленьких, не убий.

Красть можно, потому что собственности нет, и если макака украла у вас смартфон суд мудрейших макак будет на её стороне.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 08 січ, 2025 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 16:07

  Letusrock написав:
  prodigy написав:.............
У 1959 р. [b]в Україні налічувалося 840,3 тис. євреїв (2 % населення), що було приблизно на 1,7 млн менше ніж перед війною. .........

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%B5%D1%97

для чого мені це?
дивіться нижче
1891 року в Мукачеві проживало 5049 євреїв (47,9 % населення), у 1910 — 7675 (44 %), у 1921 — 10 012 (48 %), у 1930 — 11 241 єврей (43 %).

P.S. І не забувайте - до 1945р Мукачево не входило до складу України

А сегодня сколько?
Пара сотен ещё осталось? :)
євреї - 40,3 - 5,8 - 1,5 - 0,4

Это в % ко всему населению города, соответственно, в 1930, 1959, 1989 и 2001 гг.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 08 січ, 2025 16:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 16:08

выборы выборы...

❗️Зеленський має шанси на перемогу на виборах, тож рішення про другий строк прийнято, – Телеграф з посиланням на джерела в оточені Президента.

Головний конкурент – Залужний, пише видання. Сам посол в Британії відповів на питання про політичні плани: «Спочатку ми збережемо державність. А тоді вже поговоримо».

https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... odnu-umovu
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 16:12

  Xenon написав:выборы выборы...

❗️Зеленський має шанси на перемогу на виборах, тож рішення про другий строк прийнято, – Телеграф з посиланням на джерела в оточені Президента.

Головний конкурент – Залужний, пише видання. Сам посол в Британії відповів на питання про політичні плани: «Спочатку ми збережемо державність. А тоді вже поговоримо».

https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... odnu-umovu



Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:А мені ще важче: вже рік майже не ходжу до церкви, адже слухати той бред, що несе православний піп нема жодного бажання, а святкувати в один день з мадярами - то зрадити своїх предків

Так вроді ж основна різниця між православними і католиками - це "filioque", а не то, в який день святкувати Різдво чи з якого тіста просфорки пекти)))
Взагалі не розумію звідки стільки срачу стосовно дати. Ну подобається Бандерлогу святкувати 7го - його право. Значна частина православних святкує таки Юліанському календарю. І те, що він був введений язичником Юлієм Цезарем років за 40 до Різдва Христового - нікого не турбує. З іншого боку - навіть частина моспатріархії святкує по новоюлінському стилю. Нах зараз розганяти зраду?
Календарна реформа була потрібна щоб відмежуватися від москалів ще однією лінією, показати що ми не такі як вони. ІМХО, це було недоречно.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 16:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:не знаю, як сьогодні у 2008 був в Мукачево, звертався до продавчині преси українською,
вона відповіла: не намагайтеся, кажіть російською...??? у нас українською мало кто говорить

знову? ми вже дискутували на цю тему два роки тому.
Вішаєте ярлики на цілий регіон по кількасекундній розмові з одною людиною.
Закарпаття не мало жодного відношення до України та Росії до 1945 року, як воно може бути російськомовним?
Я приводив статистику 1980-х що в Ужгороді питамова вага україномовних шкіл на 100тис населення була найбільша в Україні і випереджала навіть Львів
По російські розмовляли тільки сімї військових з рф/азії, сімї молодих спеціалістів з тої ж рф чи казахстану та ламаною російською місцеві етнічні угорці
Ви напевно тоді напоролись на якусь дочку товариша майора з Тамбова
P.S. По аналогії теж можу заявити що всі моряки світу живуть в Одесі та слухають групу prodigy))
P.S.2 Можливо мадам мала на увазі що всі розмовляють на діалекті який ви не зрозумієте. тоді більш близько до правди
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 16:30

Вам не надоело поднимать мовні питання? Ни к чему эта дискуссия не ведёт. Одна сторона хочет поделить людей по мовному признаку, другая хочет чтобы соблюдались элементарные права человека на язык и культуру. Почему-то ссср после войны учил в школах немецкий и никто не говорил, что это язык гитлера.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А сегодня сколько?
Пара сотен ещё осталось?

я за сьогодні нічого й не писав.
у 40-х більшість були вивезені в Аушвіц, а ті хто вижив то переважно виїхали в Ізраїль
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 16:35

  Xenon написав:выборы выборы...

❗️Зеленський має шанси на перемогу на виборах, тож рішення про другий строк прийнято, – Телеграф з посиланням на джерела в оточені Президента.

Головний конкурент – Залужний, пише видання. Сам посол в Британії відповів на питання про політичні плани: «Спочатку ми збережемо державність. А тоді вже поговоримо».

https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... odnu-umovu


Не удивлен. Реальных кандидатур больше нет, а выбирая между потужним и зализнонепридатним даже я выберу потужного.Храни нас,Господи,от военных у власти-толку не будет, но вот утилизация пойдет куда быстрее. Хотя таких как Успих,Бандерлог-таких можно и нужно вл власть. А не дай бог ,вот к примеру, отот крикливый пан с нецензурным ником бы президентом стал? Отак бы всем форумом и уехали на ноль :(
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 16:36

  Letusrock написав:..........
По російські розмовляли тільки сімї військових з рф/азії, сімї молодих спеціалістів з тої ж рф чи казахстану та ламаною російською місцеві етнічні угорці
Ви напевно тоді напоролись на якусь дочку товариша майора з Тамбова
P.S. По аналогії теж можу заявити що всі моряки світу живуть в Одесі та слухають групу prodigy))
P.S.2 Можливо мадам мала на увазі що всі розмовляють на діалекті який ви не зрозумієте. тоді більш близько до правди

По-русски, может, и не говорили, но диалект сильно отличался от литературного украинского языка. Особенно, произношением.
ЛАД
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