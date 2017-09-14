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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 січ, 2025 16:39
ЛАД написав: Letusrock написав:
..........
По російські розмовляли тільки сімї військових з рф/азії, сімї молодих спеціалістів з тої ж рф чи казахстану та ламаною російською місцеві етнічні угорці
Ви напевно тоді напоролись на якусь дочку товариша майора з Тамбова
P.S. По аналогії теж можу заявити що всі моряки світу живуть в Одесі та слухають групу prodigy))
P.S.2 Можливо мадам мала на увазі що всі розмовляють на діалекті який ви не зрозумієте. тоді більш близько до правди
По-русски, может, и не говорили, но диалект сильно отличался от литературного украинского языка. Особенно, произношением.
само собою. навіть в різних районах області діалекти сильно відрізнялись. Але до чого тут російськомовність. Це як написати що в Харкові говорять по польські
Востаннє редагувалось Letusrock
в Сер 08 січ, 2025 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 16:40
ЛАД пак як мож ни рузуміти де є русский язык, а де - наш місный русинськый?
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Додано: Сер 08 січ, 2025 16:43
Letusrock написав: ЛАД написав:
А сегодня сколько?
Пара сотен ещё осталось?
я за сьогодні нічого й не писав.
у 40-х більшість були вивезені в Аушвіц, а ті хто вижив то переважно виїхали в Ізраїль
Потому и задал вопрос, что не понял, к чему эти воспоминания о нацсоставе 50-100-летней давности. Что ваши, что prodigy
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Додано: Сер 08 січ, 2025 16:44
Господар Вельзевула написав:
Храни нас,Господи,от военных у власти-толку не будет, но вот утилизация пойдет куда быстрее.
бабулі виберуть непридатного і почнеться епоха Піночета по-парагвайські
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Додано: Сер 08 січ, 2025 16:45
Letusrock написав:
P.S. По аналогії теж можу заявити що всі моряки світу живуть в Одесі та слухають групу prodigy))
P.S.2 Можливо мадам мала на увазі що всі розмовляють на діалекті який ви не зрозумієте. тоді більш близько до правди
ок, а вас зрозумів, як би мені трапився поляк-вирішив що у вас поляки мешкають, ладно забейте.
ніколи не слухай групу prodigy (на мій смак після Штрауса, Шопена, Моцарта, Вівальді, Бетховена, Scorpions, Queen, A-ha і ще сотні дві виконавців, це якесь непорозуміння мяко кажучі)
мій нік від назви судна перше слово N-- дуге Prodigy ( в компанії були у середині 2000х всі судна на P: Prominence, Progress, Provider, Prodigy, Promoter.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 16:48
Letusrock написав: ЛАД написав: Letusrock написав:
..........
По російські розмовляли тільки сімї військових з рф/азії, сімї молодих спеціалістів з тої ж рф чи казахстану та ламаною російською місцеві етнічні угорці
Ви напевно тоді напоролись на якусь дочку товариша майора з Тамбова
P.S. По аналогії теж можу заявити що всі моряки світу живуть в Одесі та слухають групу prodigy))
P.S.2 Можливо мадам мала на увазі що всі розмовляють на діалекті який ви не зрозумієте. тоді більш близько до правди
По-русски, может, и не говорили, но диалект сильно отличался от литературного украинского языка. Особенно, произношением.
само собою. навіть в різних районах області діалекти сильно відрізнялись. Але до чого тут російськомовність. Чи як написати що в Харкові говорять по польські
російськомовність тут ні до чого.
Просто та продавщица, возможно, имела ввиду: "Не напрягайтесь, говорите по-русски. Вас поймут и вы ответ тоже легче поймёте (чем на местном диалекте)".
В Харькове по-польски точно не говорят.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 16:49
Letusrock написав: Господар Вельзевула написав:
Храни нас,Господи,от военных у власти-толку не будет, но вот утилизация пойдет куда быстрее.
бабулі виберуть непридатного і почнеться епоха Піночета по-парагвайські
Цікаво що з кордонами, бо ті хто на волі можуть наобирати запертим піночетів з рабіновичами
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Додано: Сер 08 січ, 2025 16:52
Господар Вельзевула написав:
е удивлен. Реальных кандидатур больше нет, а выбирая между потужним и зализнонепридатним даже я выберу потужного.Храни нас,Господи,от военных у власти-толку не будет, но вот утилизация пойдет куда быстрее. Хотя таких как Успих,Бандерлог-таких можно и нужно вл власть. А не дай бог ,вот к примеру, отот крикливый пан с нецензурным ником бы президентом стал? Отак бы всем форумом и уехали на ноль
Ось так ми і перетворююмось на північні болота...
Наш вова молода копія ху..ла, йому також треба або триматись за владу, або йти під суд. Конкурентів знищать дуроскопом (телевізором), а пересічні будуть знов радіти якійсь 1000 грн від найвеличнішого.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 16:54
Трамп дає задню(про 24години)
Напередодні новообраний президент США Дональд Трамп дав великий брифінг. Під час нього він зробив ряд заяв які стосуються й України. Зокрема він висловив надію, що війна в Україні закінчиться протягом шести місяців. Водночас він різко висловився проти членства України в НАТО, а також повідомив про бажання Путіна зустрітися з ним.
Трамп під час брифінгу заявив, що "може зрозуміти почуття Росії" щодо членства України в НАТО. Чи можемо ми вважати цю заяву крапкою у питанні членства Києва в Північноатлантичному альянсі?
Ще одна заява Трампа стосується завершення війни. Він сказав, що планує закінчити її протягом перших шести місяців при владі. Куди поділися його обіцянки щодо "миру протягом доби"? Чи можливо на практиці реалізувати новий термін у пів року?
Він вже заявляв, що це питання виявилося складнішим. І тому за добу вирішити його не зможе. Крім того, він відмовився від ідеї зустрічі з Путіним до дати інавгурації. Адже це було б не дуже вірним підходом.
Нова заява Трампа щодо цього була доволі двозначна. Він скоріше мав на увазі, що протягом цього часу він хоче зустрітися з Путіним та обговорити питання завершення війни. Чи зустрінеться він з Путіним, чи вийде дійти певних домовленостей, які вони будуть – усього цього ми не можемо знати.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 16:55
У Європі активно обговорюють наміри новообраного президента США Дональда Трампа отримати контроль над Гренландією. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що ЄС не дасть змоги республіканцю вторгнутися на острів, повідомляє Politico.
"Не може бути й мови про те, що Європейський Союз дозволить іншим країнам атакувати свої суверенні кордони, ким би вони не були", - сказав він в ефірі французького радіо.
Барро наголосив, що не вірить у те, що Трамп дійсно вторгнеться до Гренландії.
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