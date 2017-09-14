Додано: Сер 08 січ, 2025 17:38

adeges написав: дуже мрачна стаття про майбутнє України, і про марність сподівань на Трампа.

https://www.theatlantic.com/internation ... ar/681228/ дуже мрачна стаття про майбутнє України, і про марність сподівань на Трампа.

збранный вице-президент Дж. Д. Вэнс однажды сказал, что ему все равно, что будет с Украиной. Скоро мы узнаем, разделяет ли американский народ его безразличие, потому что если в ближайшее время не будет новой крупной помощи от Соединенных Штатов, Украина, скорее всего, проиграет войну в течение следующих 12-18 месяцев. Украина не проиграет по-хорошему, путем переговоров, с принесением в жертву жизненно важных территорий, но независимой Украиной, сохраняющей свою жизнь, суверенной и защищенной западными гарантиями безопасности. Вместо этого ее ждет полное поражение, потеря суверенитета и полный контроль России.



Это создает немедленную проблему для Дональда Трампа. Он обещал быстро урегулировать войну после вступления в должность, но теперь сталкивается с суровой реальностью, что Владимир Путин не заинтересован в урегулировании путем переговоров, которое оставит Украину нетронутой как суверенное государство. Путин также видит возможность нанести сокрушительный удар по американской глобальной мощи. Теперь Трамп должен выбрать между принятием унизительного стратегического поражения на мировой арене и немедленным удвоением американской поддержки Украины, пока еще есть время. Выбор, который он сделает в ближайшие несколько недель, определит не только судьбу Украины, но и успех его президентства.



Конец независимой Украины есть и всегда был целью Путина. Пока комментаторы внешней политики плетут теории о том, какую сделку Путин может принять, сколько территории он может потребовать и какие гарантии безопасности, демилитаризованные зоны и иностранную помощь он может разрешить, сам Путин никогда не проявлял интереса ни к чему, кроме полной капитуляции Украины. До вторжения России многие не могли поверить, что Путин действительно хотел всю Украину. Его первоначальной целью было обезглавить правительство в Киеве, заменить его правительством, подчиненным Москве, и через это правительство контролировать всю страну. Вскоре после начала вторжения, когда российские войска все еще продвигались на Украину, Путин мог бы согласиться на украинское предложение уступить территорию России, но даже тогда он отверг любые гарантии безопасности Украины. Сегодня, после почти трех лет борьбы, цели Путина не изменились: он хочет все.

Заявленные Путиным условия урегулирования были последовательны на протяжении всей войны: смена правительства в Киеве в пользу пророссийского режима; «денацификация», его любимый эвфемизм для искоренения украинского национализма; демилитаризация, или оставление Украины без боевой мощи, достаточной для защиты от еще одного российского нападения; и «нейтралитет», что означает отсутствие связей с западными организациями, такими как НАТО или ЕС, и никаких западных программ помощи, направленных на укрепление украинской независимости. Западные эксперты, заполняющие страницы статей и журналов идеями по обеспечению безопасности Украины после урегулирования, вели переговоры сами с собой. Путин никогда не соглашался на создание демилитаризованной зоны, иностранные войска на украинской земле, продолжение украинских военных отношений с Западом любого рода или сохранение правительства Владимира Зеленского или любого прозападного правительства в Киеве.



Некоторые оптимисты утверждают, что Путин будет более гибким, как только начнутся переговоры. Но это основано на ошибочном предположении, что Путин считает, что ему нужна передышка от боевых действий. Это не так. Да, российская экономика страдает. Да, российские потери на фронте остаются ошеломляюще высокими. Да, у Путина не хватает рабочей силы как для ведения боевых действий, так и для производства жизненно важного оружия, и он не хочет рисковать политическими потрясениями, вводя полномасштабный призыв. Если бы война затянулась еще на два года или больше, эти проблемы могли бы в конечном итоге заставить Путина искать некоего перемирия, возможно, даже такого соглашения, о котором размышляют американцы. Но Путин думает, что победит раньше, и он верит, что русские могут выдержать свои нынешние трудности достаточно долго, чтобы добиться победы.

Так ли мы уверены, что он неправ? Оказались ли американские прогнозы о неспособности России выдержать «парализующие» санкции верными до сих пор? Западные санкции заставили россиян адаптироваться и приспосабливаться, искать обходные пути в торговле, нефти и финансировании, но хотя эти корректировки были болезненными, они были в значительной степени успешными. ВВП России вырос более чем на 3 процента в 2023 году и, как ожидается, вырастет еще более чем на 3 процента в 2024 году, что обусловлено большими военными расходами. Прогнозы МВФ на 2025 год ниже, но все равно предполагают положительный рост. Путин ресоветизировал экономику : вводил рыночный и ценовой контроль, экспроприировал частные активы и переключал внимание на военное производство, а не на нужды потребителей. Это может быть неэффективной долгосрочной экономической стратегией, но в долгосрочной перспективе мы все мертвы. Путин считает, что Россия может продержаться достаточно долго, чтобы выиграть эту войну.

перекладСовершенно не ясно, стремится ли Путин вообще к возвращению к нормальной жизни, которое принесет мир на Украине. В декабре он увеличил расходы на оборону до рекордных 126 миллиардов долларов, что составляет 32,5 процента всех государственных расходов, чтобы удовлетворить потребности войны на Украине. В следующем году расходы на оборону, по прогнозам, достигнут 40 процентов российского бюджета. (Для сравнения, самая сильная военная держава мира, США, тратит 16 процентов своего общего бюджета на оборону.) Путин перестроил российскую систему образования, чтобы привить военные ценности от начальной школы до университета. Он назначил ветеранов войны на высокие должности в правительстве в рамках усилий по формированию новой российской элиты, состоящей, как говорит Путин , исключительно из «тех, кто служит России, трудолюбивых и [военных]». Он воскресил Сталина как героя. Сегодняшняя Россия внешне похожа на Россию времен Великой Отечественной войны, с бурно развивающимся национализмом и жестоким подавлением малейшего инакомыслия.Все это лишь временная реакция на войну или это также направление, в котором Путин хочет направить российское общество? Он говорит о подготовке России к грядущим глобальным битвам . Продолжающийся конфликт оправдывает продолжающиеся жертвы и продолжающиеся репрессии. Включать и выключать такие преобразования общества, как выключатель света, — как это было бы необходимо, если бы Путин согласился на перемирие, а затем, через пару лет, возобновил свое наступление — не так-то просто. Может ли он потребовать такого же уровня жертв во время долгой мирной интерлюдии? Для Путина заставить россиян идти вперед сквозь боль, чтобы добиться победы на поле боя, может быть более легким путем. Русский народ исторически демонстрировал замечательную способность к жертвам под двойным стимулом патриотизма и террора. Было бы глупо предполагать, что Россия не сможет поддерживать эту военную экономику достаточно долго, чтобы пережить украинцев. Еще один год может быть все, что нужно. Россия сталкивается с проблемами, даже серьезными проблемами, но Путин считает, что без существенной новой помощи проблемы Украины приведут ее к краху раньше, чем Россию.Вот ключевой момент: Путин видит, что сроки работают в его пользу. Российские войска могут начать испытывать нехватку военной техники осенью 2025 года, но к тому времени Украина может быть уже близка к краху. Украина не сможет продолжать войну еще год без нового пакета помощи от Соединенных Штатов. Украинские войска уже страдают от нехватки солдат, национального истощения и падения морального духа. Уровень потерь в России выше, чем в Украине, но россиян больше, чем украинцев, и Путин нашел способ продолжать пополнять ряды, в том числе за счет иностранных бойцов. Как недавно заметил один из ведущих генералов Украины , «численность российских войск постоянно увеличивается». В этом году, по его оценкам, на украинскую землю было дополнительно переброшено 100 000 российских солдат. Между тем, нехватка техники не позволяет Украине оснащать резервные подразделения.Украинский моральный дух уже падает под ударами российских ракет и беспилотников и затянувшейся неопределенностью относительно того, продолжится ли жизненно важная и незаменимая поддержка Соединенных Штатов. Что произойдет, если эта неопределенность станет определенностью, если в ближайшие пару месяцев станет ясно, что Соединенные Штаты не собираются предоставлять новый пакет помощи? Одного этого может быть достаточно, чтобы вызвать полный крах украинского морального духа в армии и на внутреннем фронте. Но у Украины есть и другая проблема. Ее оборонительные линии сейчас настолько неглубоки, что если российские войска прорвутся, они смогут двинуться на запад в сторону Киева.Путин верит, что побеждает. «Ситуация кардинально меняется», — заметил он на недавней пресс-конференции. «Мы каждый день продвигаемся по всей линии фронта». Его начальник внешней разведки Сергей Нарышкин недавно заявил: «Мы близки к достижению наших целей, в то время как вооруженные силы Украины находятся на грани краха». Возможно, это преувеличение на данный момент, но важно то, что Путин в это верит. Как подтверждают комментарии Нарышкина, сегодня Путин видит победу в пределах своей досягаемости, больше, чем когда-либо с начала вторжения.Читайте: Единственный способ положить конец войне на УкраинеСейчас Путину может быть тяжело, но Россия прошла долгий путь с первого года войны. Катастрофический провал его первоначального вторжения оставил его войска в ловушке и обездвижил их, их линии снабжения были открыты и уязвимы, в то время как Запад действовал в унисон, чтобы противостоять ему и оказать помощь потрясающе эффективному украинскому контрнаступлению. Тот первый год войны ознаменовал пиковый момент американского лидерства и солидарности альянса и низшую точку для Путина. В течение многих месяцев он эффективно сражался со всем миром с небольшой помощью от кого-либо еще. Должно быть, были моменты, когда он думал, что проиграет, хотя даже тогда он не отказался от своих максималистских целей.Но он прорвался назад, и сегодня обстоятельства гораздо более благоприятны для России, как на Украине, так и на международном уровне. Его силы на местах добиваются устойчивого прогресса — ужасающей ценой, но Путин готов платить ее, пока русские это терпят, и он верит, что победа уже близка.Между тем, спасательный круг Украины в США и на Запад никогда не был так под угрозой. После трех лет работы с американской администрацией, пытающейся помочь Украине защитить себя, у Путина вскоре будет американский президент и команда по внешней политике, которые последовательно выступали против дальнейшей помощи Украине. Трансатлантический альянс, некогда столь единый, находится в смятении, а европейские союзники Америки в панике, что Трамп выйдет из НАТО или ослабит их экономику тарифами, или и то, и другое. Сама Европа находится на низком уровне; политические потрясения в Германии и Франции оставили вакуум лидерства , который не будет заполнен в лучшем случае в течение нескольких месяцев. Если Трамп прекратит или сократит помощь Украине, как он недавно предполагал , то не только Украина рухнет, но и разногласия между США и их союзниками, а также между самими европейцами углубятся и умножатся. Путин ближе к своей цели расколоть Запад, чем когда-либо за четверть века с момента прихода к власти.Стоит ли ожидать, что Путин договорится о мирном соглашении? Перемирие дало бы украинцам время передохнуть и восстановить свою поврежденную инфраструктуру, а также свою поврежденную психику. Это позволило бы им перевооружиться, не расходуя уже имеющееся у них оружие. Это уменьшило бы разногласия между администрацией Трампа и ее европейскими союзниками. Это избавило бы Трампа от необходимости решать, просить ли пакет помощи для Украины, и позволило бы ему сосредоточиться на тех частях мира, где Россия более уязвима, например, на пост-Асадовском Ближнем Востоке. Сегодня у Путина есть импульс на его стороне в том, что он справедливо считает решающим главным театром. Если он победит на Украине, его поражение в Сирии покажется незначительным по сравнению с этим. Если он не моргнул после почти трех лет страданий, трудностей и почти поражения, почему он моргнет сейчас, когда он обоснованно считает, что находится на грани такой крупной победы?це тільки половина, багато моментів, з якими не згоден (частково, або повністю)починайте коментувати))