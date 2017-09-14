обеда России означает конец Украины . Цель Путина — не независимая, хотя и меньшая Украина, нейтральная Украина или даже автономная Украина в сфере влияния России. Его цель — отсутствие Украины. «Современная Украина», — сказал он , — «является полностью продуктом советской эпохи». Путин не просто хочет разорвать отношения Украины с Западом. Он стремится искоренить саму идею Украины, стереть ее как политическую и культурную сущность. Это не новая российская цель. Как и его досоветские предшественники, Путин рассматривает украинский национализм как историческую угрозу, которая предшествовала «цветным революциям» начала 2000-х годов и расширению НАТО в 1990-х годах — даже предшествовала Американской революции. По мнению Путина , угроза, исходящая от украинского национализма, восходит к эксплуатации украинцев Речью Посполитой в 15-м и 16-м веках, к махинациям Австрийской империи в 18-м и 19-м веках и к использованию немцами украинской националистической ненависти к России во время Второй мировой войны. Поэтому призыв Путина к «денацификации» — это не просто устранение правительства Зеленского, но и попытка искоренить все следы независимой украинской политической и культурной идентичности. Читайте: Путин не борется за землю на Украине Активная русификация, которую путинские силы навязывают в Крыму, Донбассе и других завоеванных украинских территориях, свидетельствует о смертельной серьезности его намерений. Международные правозащитные организации и журналисты, пишущие в The New York Times , задокументировали создание на оккупированной Украине «высокоинституционализированной, бюрократической и часто жестокой системы репрессий, управляемой Москвой», включающей «ГУЛАГ из более чем 100 тюрем, следственных изоляторов, неформальных лагерей и подвалов» на территории размером примерно с Огайо. Согласно отчету Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за июнь 2023 года, почти все украинцы, освобожденные из этого ГУЛАГа, сообщили, что подвергались систематическим пыткам и жестокому обращению со стороны российских властей. Пытки варьировались от «ударов и порезов задержанных, засовывания острых предметов под ногти, ударов дубинками и прикладами винтовок, удушения, пыток водой, электрошока, длительного нахождения в стрессовых положениях, воздействия низких температур или горячего ящика, лишения воды и пищи, а также имитации казней или угроз». Большая часть насилия была сексуальной, когда женщин и мужчин насиловали или угрожали изнасилованием. Были задокументированы сотни казней без суда и следствия, и, вероятно, их будет больше — многие из гражданских лиц, задержанных Россией, до сих пор не были замечены. Беглецы из оккупированной Россией Украины говорят о «тюремном обществе», в котором любой человек с проукраинскими взглядами рискует быть отправленным «в подвал», где его ждут пытки и возможная смерть. Это притеснение вышло далеко за рамки военного обоснования выявления потенциальных угроз российским оккупационным силам. «Большинство жертв», по данным Госдепартамента, были «действующими или бывшими местными должностными лицами, правозащитниками, активистами гражданского общества, журналистами и работниками СМИ». По данным УВКПЧ, «российские военные и их доверенные лица часто задерживали гражданских лиц из-за подозрений относительно их политических взглядов, особенно связанных с проукраинскими настроениями». Путин постановил, что все люди на оккупированных территориях должны отказаться от украинского гражданства и стать гражданами России или подвергнуться депортации. Российское гражданство необходимо для того, чтобы отправлять детей в школу, регистрировать транспортное средство, получать медицинскую помощь и пенсии. Люди без российского паспорта не могут владеть сельскохозяйственными угодьями, голосовать, баллотироваться на выборах или регистрировать религиозную общину. В школах на оккупированных Россией территориях ученики изучают российскую учебную программу и проходят российскую «программу патриотического воспитания» и раннюю военную подготовку, все это преподают учителя, присланные из Российской Федерации. Родители, которые возражают против этой русификации, рискуют, что их детей заберут и отправят в школы-интернаты в России или оккупированном Крыму, где, как постановил Путин, их могут усыновить граждане России. К концу 2023 года украинские чиновники проверили имена 19 000 детей, перемещенных в школы и лагеря в России или на оккупированную Россие й территорию. Как выразился в 2023 году бывший министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли , «насильственная депортация Россией невинных украинских детей является систематической попыткой стереть будущее Украины». Как и российские усилия по искоренению любой явно украинской религии. В Крыму российские власти систематически нападали на Украинскую православную церковь, преследовали ее членов и заставляли церковь отказаться от своих земель. Крупнейшая украинская православная община в Крыму закрылась в 2019 году после указа оккупационных властей о том, что ее собор в Симферополе должен быть «возвращен государству». Эти ужасы ждут остальную часть Украины, если победит Путин. Представьте, как это будет выглядеть. Более 1 миллиона украинцев подняли оружие против России с февраля 2022 года. Что будет с ними, если, когда боевые действия прекратятся, Россия получит контроль над всей страной? Что будет с политиками, журналистами, работниками НПО и активистами по правам человека, которые бесчисленными способами помогали бороться с российскими оккупантами? Что будет с миллионами украинцев, которые в ответ на нападение России приняли свою украинскую идентичность, приняли украинский язык, возродили украинские (и неизменно антироссийские) исторические повествования и создали зарождающееся возрождение украинской культуры? Российские оккупационные власти будут стремиться искоренить это возрождение украинского национализма по всей стране. Сотни тысяч украинцев побегут, что создаст огромную нагрузку на соседей Украины на западе. Но еще тысячи окажутся в тюрьмах, где их будут пытать или убивать. Некоторые комментаторы утверждают , что было бы лучше позволить Украине проиграть быстро, потому что это, по крайней мере, положит конец страданиям. Однако для многих миллионов украинцев поражение станет лишь началом их страданий. Вот куда движется Украина, если что-то не изменится, и как можно скорее. У Путина в данный момент нет стимула заключать какую-либо сделку, которая оставит хотя бы часть Украины нетронутой и независимой. Только перспектива резкого, краткосрочного изменения его военной удачи может заставить Путина занять более сговорчивый курс. Ему придется поверить, что время не на его стороне, что Украина не падет в течение 12 месяцев: что вместо этого ее будут снабжать и оснащать, чтобы она могла сражаться столько, сколько потребуется, и что она может рассчитывать на постоянную поддержку со стороны Соединенных Штатов и их союзников. Трудно понять, почему что-то меньшее этого заставит Путина отклониться от своего решительного стремления к победе.

Что приводит нас к избранному президенту Дональду Трампу , который теперь оказался в ловушке, которую он сам лишь отчасти придумал. Когда Трамп во время своей кампании заявил, что может закончить войну за 24 часа, он, по-видимому, верил в то, во что верило большинство наблюдателей: что Путину нужна передышка, что он готов предложить мир в обмен на территорию и что сделка будет включать в себя некую гарантию безопасности для всего, что останется от Украины. Поскольку мирное предложение Трампа в то время считалось настолько плохой сделкой для Киева, большинство предполагало, что Путин ее одобрит. Они и не подозревали, что сделка была далеко не настолько плохой, чтобы Путин ее принял. Так что теперь Трамп оказался в положении, когда он пообещал мирную сделку, которую он, возможно, не сможет получить, не заставив Путина пересмотреть свои расчеты.





Основной просчет Трампа усугубляется мифологией Трампа как сильного человека. Немалую часть ауры и политического успеха Трампа составляло то, что многие ожидают, что другие мировые лидеры будут выполнять его приказы. Когда он недавно вызвал осажденного премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Мар-а-Лаго и продолжил унижать его как «губернатора» «51-го штата» Америки, сторонники Трампа в СМИ радовались его способности «проецировать силу как лидера США, заставляя Трюдо выглядеть слабым». Многие люди, и не только сторонники Трампа, также предполагали, что одного лишь избрания Трампа будет достаточно, чтобы заставить Путина согласиться на мирное соглашение. Имидж Трампа как крутого парня и его мастерство в заключении сделок якобы давали ему, по мнению одного бывшего чиновника Министерства обороны, «власть и доверие к Путину, чтобы сказать ему, что он должен заключить справедливый, прочный мир».



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Опасно верить в собственные выдумки. Сам Трамп, похоже, считал, что одного его избрания будет достаточно, чтобы убедить Путина, что пришло время заключить сделку. В своих дебатах с Камалой Харрис Трамп сказал, что он «урегулирует» войну еще до того, как станет президентом, что как избранный президент он соберет Путина и Зеленского, чтобы заключить соглашение. Он мог это сделать, потому что «они уважают меня; они не уважают Байдена». Первые шаги Трампа после 5 ноября излучали уверенность в том, что Путин примет нового шерифа в городе. Через два дня после выборов, в телефонном разговоре с Путиным, который сотрудники Трампа передали прессе, Трамп, как сообщается, «посоветовал российскому президенту не обострять войну на Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе». Помимо этих завуалированных угроз, Трамп, похоже, думает, что что-то вроде дружбы, высокого уважения или лояльности облегчит заключение сделок.



Трудно поверить, что Трамп, самый деловой из людей, мог действительно поверить, что Путина тронут такие чувства. Через несколько дней после телефонного разговора, в котором Трамп «посоветовал» ему не обострять ситуацию, Путин запустил гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности, способную нести ядерный заряд, по Украине, и с тех пор он продолжает обострять ситуацию. Он также заставил своих пресс-секретарей отрицать, что какой-либо телефонный разговор имел место. Даже сегодня Путин настаивает, что они с Трампом не разговаривали с момента выборов.





Путин также ясно дал понять, что он не заинтересован в мире. Как он заметил в дни перед запуском ракеты, «На протяжении веков истории человечество привыкло решать споры силой. Да, это тоже случается. Сила всегда права, и этот принцип тоже работает». В сообщении, явно направленном на претензии Трампа на власть, Путин предложил Западу провести «рациональную оценку событий и собственных возможностей». Его представители неоднократно заявляли , что Путин не заинтересован в «замораживании конфликта», и что любой, кто считает, что Москва готова пойти на уступки, либо «имеет короткую память, либо недостаточно разбирается в предмете». Они также предупредили , что американо-российские отношения «балансируют на грани разрыва», с явным намеком на то, что именно Трамп должен исправить ущерб. Путин особенно разгневан на президента Джо Байдена за то, что тот наконец снял некоторые ограничения на использование Украиной американских ракет большой дальности ATACMS против российских целей, пригрозив в ответ запустить баллистические ракеты средней дальности по целям США и их союзников.



С тех пор Трамп отступил. Когда его спросили о телефонном звонке, Трамп в эти дни не подтвердил, что он когда-либо имел место: «Я не хочу ничего говорить об этом, потому что я не хочу делать ничего, что могло бы помешать переговорам». Что еще более важно, он начал делать упреждающие уступки в надежде заставить Путина начать переговоры. Он заявил, что Украине не позволят вступить в НАТО. Он предположил , что Украина получит меньше помощи, чем она получала от Соединенных Штатов. И он раскритиковал решение Байдена разрешить Украине использовать американские ATACMS для ударов по российской территории. Путин просто прикарманил все эти уступки и ничего не предложил взамен, кроме готовности говорить «без предварительных условий». Теперь начинайте переговоры о начале переговоров, пока часы тикают, определяя способность Киева выдержать.



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Вот вам и идея, что Путин просто сдастся и примет мирное соглашение, как только увидит Дональда Трампа у власти. Но что Трамп может сделать сейчас?



На самом деле, довольно много. Путина можно заставить принять меньше, чем его максимальные цели, особенно если американский президент готов играть по-настоящему жестко. Упоминание Трампом в его телефонном звонке превосходства американской мощи и ее многочисленных войск и объектов в Европе было, очевидно, рассчитано на то, чтобы привлечь внимание Путина, и могло бы привлечь, если бы Путин думал, что Трамп действительно готов вложить всю эту мощь в уравнение. Больше всего Путин боялся и старался изо всех сил избегать провокаций, так это прямого участия Соединенных Штатов и НАТО в конфликте. Он, должно быть, был в панике, когда его войска увязли и терпели поражения на Украине, уязвимые для воздушных и ракетных ударов НАТО. Но администрация Байдена отказалась даже угрожать прямым участием, как когда она знала о военных планах Путина за несколько месяцев вперед, так и после первоначального вторжения, когда войска Путина были уязвимы. Сторонники Трампа любят хвастаться, что одной из его сильных сторон в борьбе с противниками является его опасная непредсказуемость. Намек на то, что американские войска будут напрямую вовлечены, как, как сообщается, сделал Трамп во время своего разговора с Путиным, безусловно, подтвердил бы эту репутацию. Но Путин, как можно предположить, не склонен воспринимать такие угрозы всерьез, не увидев реальных действий в их поддержку. В конце концов, он знает все о блефе — он парализовал администрацию Байдена с помощью него большую часть трех лет.



У Трампа проблемы с доверием, отчасти из-за неудач администрации Байдена, но отчасти из-за его собственного. Путин знает то, что мы все знаем: Трамп хочет уйти из Украины. Он не хочет владеть войной, не хочет провести свой первый срок в конфронтации с Россией, не хочет тесного сотрудничества с НАТО и другими союзниками, которое потребуется для продолжения поддержки Украины, и, прежде всего, не хочет тратить первые месяцы своего нового срока на проталкивание пакета помощи Украине через Конгресс после того, как он выступил против этой помощи. Путин также знает, что даже если Трамп в конечном итоге передумает, возможно, из-за разочарования медлительностью Путина, будет слишком поздно. Пройдут месяцы, прежде чем законопроект о помощи пройдет через обе палаты, и оружие начнет поступать на поле боя. Путин наблюдал за тем, как этот процесс шел в гору в прошлом году, и он хорошо использовал это время. Он может позволить себе подождать. В конце концов, если через восемь месяцев Путин почувствует, что ситуация на войне вот-вот обернется против него, он сможет заключить ту же сделку, которую Трамп хотел бы, чтобы он заключил сейчас. Тем временем он может продолжать избивать деморализованных украинцев, выводя из строя остатки их энергосистемы и сокращая территорию, находящуюся под контролем Киева.





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Нет, чтобы изменить расчеты Путина, Трампу придется сделать именно то, чего он не хотел делать до сих пор: ему придется немедленно возобновить помощь украинцам, причем в достаточном количестве и качестве, чтобы изменить траекторию на поле боя. Ему также придется убедительно показать, что он готов продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Путин либо не согласится на разумную сделку, либо не столкнется с крахом своей армии. Такие действия Трампа изменят сроки в достаточной степени, чтобы дать Путину повод для беспокойства. Без этого у российского президента нет никаких оснований говорить об условиях мира. Ему нужно только дождаться краха Украины.



Путину все равно, кто президент Соединенных Штатов. Его целью на протяжении более двух десятилетий было ослабить США и разрушить их глобальную гегемонию и лидерство в «либеральном мировом порядке», чтобы Россия могла вернуть себе то, что он считает своим законным местом в качестве великой европейской державы и империи с мировым влиянием. У Путина есть много непосредственных причин хотеть подчинить Украину, но он также считает, что победа положит начало распаду восьми десятилетий американского мирового господства и репрессивного, возглавляемого Америкой либерального мирового порядка. Подумайте, чего он может добиться, доказав через завоевание Украины, что даже крутой парень Америки № 1, человек, который «сделает Америку снова великой», который получил поддержку большинства американских избирателей-мужчин, бессилен остановить его и предотвратить значительный удар по американской мощи и влиянию. Другими словами, подумайте, что будет означать для Америки Дональда Трампа проигрыш. Путин не только не хочет помогать Трампу, он получает выгоду, унижая его. Это не будет личным. В этом «суровом» и «циничном» мире это был бы сугубо деловой подход .



Ракета запускается ночью над полями пшеницы.

Курахово, Донецк. 2023 год. Артиллерийское подразделение 59-й бригады запускает ракету. (Chien-Chi Chang / Magnum)

Трамп сталкивается с парадоксом . Он и многие из его наиболее красноречивых советников и сторонников разделяют враждебность Путина к американскому порядку, центральным столпом которого является НАТО. Некоторые даже разделяют его мнение о том, что роль Америки в поддержании этого порядка является формой империализма, а также ставкой на неудачу для среднего американца. Старое движение «Америка прежде всего» начала 1940-х годов пыталось помешать Соединенным Штатам стать мировой державой с глобальной ответственностью. Цель нового движения «Америка прежде всего» — вывести Соединенные Штаты из бизнеса глобальной ответственности. Именно здесь сходятся трамповские правые и некоторые части американских левых, и именно поэтому некоторые левые предпочитают Трампа его «неолиберальным» и «неоконсервативным» оппонентам. Сам Трамп не является идеологом, но его симпатии явно принадлежат тем людям во всем мире, которые разделяют ненависть к тому, что они считают репрессивным и издевательским либеральным мировым порядком, таким людям, как Виктор Орбан, Найджел Фарадж, Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин.





Проблема Трампа, однако, в том, что в отличие от его попутчиков в антилиберализме, он вскоре станет президентом Соединенных Штатов. Либеральный мировой порядок неотделим от американской мощи, и не только потому, что он зависит от американской мощи. Сама Америка не была бы столь могущественной без альянсов и открытой международной экономической и политической системы, которые она построила после Второй мировой войны для защиты своих долгосрочных интересов. Трамп не может перестать защищать либеральный мировой порядок, не уступив значительно большее влияние России и Китаю. Как и Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Али Хаменеи считают ослабление Америки необходимым условием для своих собственных амбиций. Трамп может разделять их враждебность к либеральному порядку, но разделяет ли он также их желание ослабить Америку и, как следствие, себя?



К несчастью для Трампа, Украина — это то место, где ведется эта титаническая борьба. Сегодня не только Путин, но и Си, Ким, Хаменеи и другие, которых американцы обычно считают противниками, считают, что победа России на Украине нанесет серьезный урон американской мощи повсюду. Вот почему они вливают в битву деньги, оружие и, в случае с Северной Кореей, даже собственных солдат. Какую бы краткосрочную выгоду они ни получали от помощи России, большая выгода, к которой они стремятся, — это смертельный удар по американской мощи и влиянию, которые ограничивали их десятилетиями.



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Более того, союзники Америки по всему миру согласны. Они также считают, что победа России на Украине, помимо угрозы непосредственной безопасности европейских государств, разрушит возглавляемую Америкой систему безопасности, от которой они зависят. Вот почему даже азиатские союзники, далекие от места войны, вносят свой вклад в борьбу.



Если Трамп не поддержит Украину, ему грозит неприятная перспектива председательствовать при крупном стратегическом поражении. Исторически это никогда не было хорошо для политического положения лидера. Джимми Картер выглядел слабым, когда Советский Союз вторгся в Афганистан, что имело гораздо меньшее стратегическое значение, чем Украина. Генри Киссинджер, несмотря на свою Нобелевскую премию, был выбит из Республиканской партии в середине 1970-х годов в немалой степени из-за провала Америки во Вьетнаме и восприятия того, что Советский Союз был на марше во время его пребывания у власти. Джо Байден закончил непопулярную войну в Афганистане, только чтобы заплатить за это политическую цену. Барак Обама, который принял меры по увеличению американских войск в Афганистане, так и не заплатил политическую цену за продление войны. Байден заплатил эту цену отчасти потому, что выход из Афганистана был, мягко говоря, грязным. Падение Украины будет гораздо грязнее — и лучше транслироваться по телевидению. Трамп создал и лелеял ауру силы и жесткости, но она может быстро исчезнуть. Когда наступит падение Украины, это будет трудно представить иначе, как поражение Соединенных Штатов и их президента.





Это не то, что имел в виду Трамп, когда говорил, что может заключить мирное соглашение на Украине. Он, несомненно, представлял, что его будут восхвалять как государственного деятеля, который убедил Путина заключить соглашение, спасая мир от ужасов еще одной бесконечной войны. Его власть и престиж укрепятся. Он станет победителем. В его планы не входит быть отвергнутым, сломленным и, по мнению большинства мирового сообщества, побежденным.



Сможет ли Трамп понять, куда приведет его нынешний путь, это проверка его инстинктов. Он не на пути к славе. И если он быстро не переключится, его выбор определит гораздо больше, чем будущее Украины.



Об авторе

Роберт Каган