Slon_Nosov написав: Ось так ми і перетворююмось на північні болота... Наш вова молода копія ху..ла, йому також треба або триматись за владу, або йти під суд. Конкурентів знищать дуроскопом (телевізором), а пересічні будуть знов радіти якійсь 1000 грн від найвеличнішого.
Все так.Но "из двух зол выбирай меньшее". Боневтик Найпотужниший Херпиду мне кажется меньшим злом. Могу ошибаться.
Влада Фінляндії визнала затриманий танкер Eagle S, який входить до складу так званого "тіньового флоту" РФ, непридатним для плавання. Про це повідомляє фінська агенція транспорту Traficom.
Судно Eagle S, яке минулого місяця пошкодило підводні кабелі в Балтійському морі, мало 32 несправності.
Три несправності виявились досить серйозними та могли призвести до повної зупинки судна. Вони стосуються пожежної безпеки, навігаційного обладнання та вентиляції в насосному відділенні.
О це я вважаю, законний спосіб зупинити тіньовий флот путіна (на Балтійському морі однозначно). На момент, існує стільки різних вимог по трьом головним конвенціям: SOLAS74, MARPOL73/78, ILO2006 що на будь-якому судні (а тим паче старому танкері) можна знайти 100-200 deficiencies. Зупиняти в тереторіальних водах, проводити інспекції і судно втрачає документи. Тобто, класіфікаційна асоціація (Lloyd, GL, Bureau Veritas) позбавляє судно документів до моменту усуненнея всіх недоліків. Згідно з законодавством сперше detention (на 72 години),якщо достатньо часу для ремонту, то судно має предявити при повторній інспеції -що більшість недоліків усунено, але якщо щось не усунули(і це не загрожує довкіллю, то надаєеться час усунути за тиждень, два, або місяць), якщо нічого не усунуто- суд має прийняти рішення про арешт судна.
Господар Вельзевула написав:Трамп обещает шабаш в течении полугода. Не 24 часа, но чего не сболтнешь в предвыборной гонке- потужный соврать не даст. Полгода меня устраивает.Потерплю,больше ждали. Кстати,полгода уже ближе к реальности. Инерционность масс,знаете ли.
На Пасху перестанут стрелять, на Конституцию 28.06 оформят рамочное соглашение и дорожную карту. Как я и закладывался 2й квартал 2025
Уже был "вангователь", что 30.12 перестанут стрелять )
Сперва трампофилы с пеной у рта доказывали, что Трамп закончит войну за 24 часа после избрания.
Потом, доказывали, что за 24 часа после инаугурации
Теперь, за 6 месяцев
- Рабинович, Вы когда-нибудь уклонялись от линии партии? - Нет, я колебался вместе с линией.
А по факту, Трамп сказал, что будет встреча с Путиным в течении 6 месяцев. Это ничего не означает. Даже не факт, что встреча состоится
Трампофилы также продолжат, с пеной у рта, доказывать, что Трамп всё порешает.
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 08 січ, 2025 17:16, всього редагувалось 1 раз.
Господар Вельзевула написав:е удивлен. Реальных кандидатур больше нет, а выбирая между потужним и зализнонепридатним даже я выберу потужного.Храни нас,Господи,от военных у власти-толку не будет, но вот утилизация пойдет куда быстрее. Хотя таких как Успих,Бандерлог-таких можно и нужно вл власть. А не дай бог ,вот к примеру, отот крикливый пан с нецензурным ником бы президентом стал? Отак бы всем форумом и уехали на ноль
Ось так ми і перетворююмось на північні болота... Наш вова молода копія ху..ла, йому також треба або триматись за владу, або йти під суд. Конкурентів знищать дуроскопом (телевізором), а пересічні будуть знов радіти якійсь 1000 грн від найвеличнішого.
Slon_Nosov написав: Ось так ми і перетворююмось на північні болота... Наш вова молода копія ху..ла, йому також треба або триматись за владу, або йти під суд. Конкурентів знищать дуроскопом (телевізором), а пересічні будуть знов радіти якійсь 1000 грн від найвеличнішого.
Все так.Но "из двух зол выбирай меньшее". Боневтик Найпотужниший Херпиду мне кажется меньшим злом. Могу ошибаться.
Біда в тому, що персонаж сам нічого не вирішує, він як логотип "компанії". А якість "компанії" як у шалмані + відверті вороги. Дивно що населенню навіть сьогодні так важко зрозуміти що вони привели до влади і які наслідки нас ще очікують.
збранный вице-президент Дж. Д. Вэнс однажды сказал, что ему все равно, что будет с Украиной. Скоро мы узнаем, разделяет ли американский народ его безразличие, потому что если в ближайшее время не будет новой крупной помощи от Соединенных Штатов, Украина, скорее всего, проиграет войну в течение следующих 12-18 месяцев. Украина не проиграет по-хорошему, путем переговоров, с принесением в жертву жизненно важных территорий, но независимой Украиной, сохраняющей свою жизнь, суверенной и защищенной западными гарантиями безопасности. Вместо этого ее ждет полное поражение, потеря суверенитета и полный контроль России.
Это создает немедленную проблему для Дональда Трампа. Он обещал быстро урегулировать войну после вступления в должность, но теперь сталкивается с суровой реальностью, что Владимир Путин не заинтересован в урегулировании путем переговоров, которое оставит Украину нетронутой как суверенное государство. Путин также видит возможность нанести сокрушительный удар по американской глобальной мощи. Теперь Трамп должен выбрать между принятием унизительного стратегического поражения на мировой арене и немедленным удвоением американской поддержки Украины, пока еще есть время. Выбор, который он сделает в ближайшие несколько недель, определит не только судьбу Украины, но и успех его президентства.
Конец независимой Украины есть и всегда был целью Путина. Пока комментаторы внешней политики плетут теории о том, какую сделку Путин может принять, сколько территории он может потребовать и какие гарантии безопасности, демилитаризованные зоны и иностранную помощь он может разрешить, сам Путин никогда не проявлял интереса ни к чему, кроме полной капитуляции Украины. До вторжения России многие не могли поверить, что Путин действительно хотел всю Украину. Его первоначальной целью было обезглавить правительство в Киеве, заменить его правительством, подчиненным Москве, и через это правительство контролировать всю страну. Вскоре после начала вторжения, когда российские войска все еще продвигались на Украину, Путин мог бы согласиться на украинское предложение уступить территорию России, но даже тогда он отверг любые гарантии безопасности Украины. Сегодня, после почти трех лет борьбы, цели Путина не изменились: он хочет все.
Заявленные Путиным условия урегулирования были последовательны на протяжении всей войны: смена правительства в Киеве в пользу пророссийского режима; «денацификация», его любимый эвфемизм для искоренения украинского национализма; демилитаризация, или оставление Украины без боевой мощи, достаточной для защиты от еще одного российского нападения; и «нейтралитет», что означает отсутствие связей с западными организациями, такими как НАТО или ЕС, и никаких западных программ помощи, направленных на укрепление украинской независимости. Западные эксперты, заполняющие страницы статей и журналов идеями по обеспечению безопасности Украины после урегулирования, вели переговоры сами с собой. Путин никогда не соглашался на создание демилитаризованной зоны, иностранные войска на украинской земле, продолжение украинских военных отношений с Западом любого рода или сохранение правительства Владимира Зеленского или любого прозападного правительства в Киеве.
Некоторые оптимисты утверждают, что Путин будет более гибким, как только начнутся переговоры. Но это основано на ошибочном предположении, что Путин считает, что ему нужна передышка от боевых действий. Это не так. Да, российская экономика страдает. Да, российские потери на фронте остаются ошеломляюще высокими. Да, у Путина не хватает рабочей силы как для ведения боевых действий, так и для производства жизненно важного оружия, и он не хочет рисковать политическими потрясениями, вводя полномасштабный призыв. Если бы война затянулась еще на два года или больше, эти проблемы могли бы в конечном итоге заставить Путина искать некоего перемирия, возможно, даже такого соглашения, о котором размышляют американцы. Но Путин думает, что победит раньше, и он верит, что русские могут выдержать свои нынешние трудности достаточно долго, чтобы добиться победы.
Так ли мы уверены, что он неправ? Оказались ли американские прогнозы о неспособности России выдержать «парализующие» санкции верными до сих пор? Западные санкции заставили россиян адаптироваться и приспосабливаться, искать обходные пути в торговле, нефти и финансировании, но хотя эти корректировки были болезненными, они были в значительной степени успешными. ВВП России вырос более чем на 3 процента в 2023 году и, как ожидается, вырастет еще более чем на 3 процента в 2024 году, что обусловлено большими военными расходами. Прогнозы МВФ на 2025 год ниже, но все равно предполагают положительный рост. Путин ресоветизировал экономику : вводил рыночный и ценовой контроль, экспроприировал частные активы и переключал внимание на военное производство, а не на нужды потребителей. Это может быть неэффективной долгосрочной экономической стратегией, но в долгосрочной перспективе мы все мертвы. Путин считает, что Россия может продержаться достаточно долго, чтобы выиграть эту войну.
Совершенно не ясно, стремится ли Путин вообще к возвращению к нормальной жизни, которое принесет мир на Украине. В декабре он увеличил расходы на оборону до рекордных 126 миллиардов долларов, что составляет 32,5 процента всех государственных расходов, чтобы удовлетворить потребности войны на Украине. В следующем году расходы на оборону, по прогнозам, достигнут 40 процентов российского бюджета. (Для сравнения, самая сильная военная держава мира, США, тратит 16 процентов своего общего бюджета на оборону.) Путин перестроил российскую систему образования, чтобы привить военные ценности от начальной школы до университета. Он назначил ветеранов войны на высокие должности в правительстве в рамках усилий по формированию новой российской элиты, состоящей, как говорит Путин , исключительно из «тех, кто служит России, трудолюбивых и [военных]». Он воскресил Сталина как героя. Сегодняшняя Россия внешне похожа на Россию времен Великой Отечественной войны, с бурно развивающимся национализмом и жестоким подавлением малейшего инакомыслия. Все это лишь временная реакция на войну или это также направление, в котором Путин хочет направить российское общество? Он говорит о подготовке России к грядущим глобальным битвам . Продолжающийся конфликт оправдывает продолжающиеся жертвы и продолжающиеся репрессии. Включать и выключать такие преобразования общества, как выключатель света, — как это было бы необходимо, если бы Путин согласился на перемирие, а затем, через пару лет, возобновил свое наступление — не так-то просто. Может ли он потребовать такого же уровня жертв во время долгой мирной интерлюдии? Для Путина заставить россиян идти вперед сквозь боль, чтобы добиться победы на поле боя, может быть более легким путем. Русский народ исторически демонстрировал замечательную способность к жертвам под двойным стимулом патриотизма и террора. Было бы глупо предполагать, что Россия не сможет поддерживать эту военную экономику достаточно долго, чтобы пережить украинцев. Еще один год может быть все, что нужно. Россия сталкивается с проблемами, даже серьезными проблемами, но Путин считает, что без существенной новой помощи проблемы Украины приведут ее к краху раньше, чем Россию.
Вот ключевой момент: Путин видит, что сроки работают в его пользу. Российские войска могут начать испытывать нехватку военной техники осенью 2025 года, но к тому времени Украина может быть уже близка к краху. Украина не сможет продолжать войну еще год без нового пакета помощи от Соединенных Штатов. Украинские войска уже страдают от нехватки солдат, национального истощения и падения морального духа. Уровень потерь в России выше, чем в Украине, но россиян больше, чем украинцев, и Путин нашел способ продолжать пополнять ряды, в том числе за счет иностранных бойцов. Как недавно заметил один из ведущих генералов Украины , «численность российских войск постоянно увеличивается». В этом году, по его оценкам, на украинскую землю было дополнительно переброшено 100 000 российских солдат. Между тем, нехватка техники не позволяет Украине оснащать резервные подразделения. Украинский моральный дух уже падает под ударами российских ракет и беспилотников и затянувшейся неопределенностью относительно того, продолжится ли жизненно важная и незаменимая поддержка Соединенных Штатов. Что произойдет, если эта неопределенность станет определенностью, если в ближайшие пару месяцев станет ясно, что Соединенные Штаты не собираются предоставлять новый пакет помощи? Одного этого может быть достаточно, чтобы вызвать полный крах украинского морального духа в армии и на внутреннем фронте. Но у Украины есть и другая проблема. Ее оборонительные линии сейчас настолько неглубоки, что если российские войска прорвутся, они смогут двинуться на запад в сторону Киева.
Путин верит, что побеждает. «Ситуация кардинально меняется», — заметил он на недавней пресс-конференции. «Мы каждый день продвигаемся по всей линии фронта». Его начальник внешней разведки Сергей Нарышкин недавно заявил: «Мы близки к достижению наших целей, в то время как вооруженные силы Украины находятся на грани краха». Возможно, это преувеличение на данный момент, но важно то, что Путин в это верит. Как подтверждают комментарии Нарышкина, сегодня Путин видит победу в пределах своей досягаемости, больше, чем когда-либо с начала вторжения.
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Сейчас Путину может быть тяжело, но Россия прошла долгий путь с первого года войны. Катастрофический провал его первоначального вторжения оставил его войска в ловушке и обездвижил их, их линии снабжения были открыты и уязвимы, в то время как Запад действовал в унисон, чтобы противостоять ему и оказать помощь потрясающе эффективному украинскому контрнаступлению. Тот первый год войны ознаменовал пиковый момент американского лидерства и солидарности альянса и низшую точку для Путина. В течение многих месяцев он эффективно сражался со всем миром с небольшой помощью от кого-либо еще. Должно быть, были моменты, когда он думал, что проиграет, хотя даже тогда он не отказался от своих максималистских целей. Но он прорвался назад, и сегодня обстоятельства гораздо более благоприятны для России, как на Украине, так и на международном уровне. Его силы на местах добиваются устойчивого прогресса — ужасающей ценой, но Путин готов платить ее, пока русские это терпят, и он верит, что победа уже близка.
Между тем, спасательный круг Украины в США и на Запад никогда не был так под угрозой. После трех лет работы с американской администрацией, пытающейся помочь Украине защитить себя, у Путина вскоре будет американский президент и команда по внешней политике, которые последовательно выступали против дальнейшей помощи Украине. Трансатлантический альянс, некогда столь единый, находится в смятении, а европейские союзники Америки в панике, что Трамп выйдет из НАТО или ослабит их экономику тарифами, или и то, и другое. Сама Европа находится на низком уровне; политические потрясения в Германии и Франции оставили вакуум лидерства , который не будет заполнен в лучшем случае в течение нескольких месяцев. Если Трамп прекратит или сократит помощь Украине, как он недавно предполагал , то не только Украина рухнет, но и разногласия между США и их союзниками, а также между самими европейцами углубятся и умножатся. Путин ближе к своей цели расколоть Запад, чем когда-либо за четверть века с момента прихода к власти. Стоит ли ожидать, что Путин договорится о мирном соглашении? Перемирие дало бы украинцам время передохнуть и восстановить свою поврежденную инфраструктуру, а также свою поврежденную психику. Это позволило бы им перевооружиться, не расходуя уже имеющееся у них оружие. Это уменьшило бы разногласия между администрацией Трампа и ее европейскими союзниками. Это избавило бы Трампа от необходимости решать, просить ли пакет помощи для Украины, и позволило бы ему сосредоточиться на тех частях мира, где Россия более уязвима, например, на пост-Асадовском Ближнем Востоке. Сегодня у Путина есть импульс на его стороне в том, что он справедливо считает решающим главным театром. Если он победит на Украине, его поражение в Сирии покажется незначительным по сравнению с этим. Если он не моргнул после почти трех лет страданий, трудностей и почти поражения, почему он моргнет сейчас, когда он обоснованно считает, что находится на грани такой крупной победы?
це тільки половина, багато моментів, з якими не згоден (частково, або повністю) починайте коментувати))
У Європі активно обговорюють наміри новообраного президента США Дональда Трампа отримати контроль над Гренландією. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що ЄС не дасть змоги республіканцю вторгнутися на острів, повідомляє Politico.
"Не може бути й мови про те, що Європейський Союз дозволить іншим країнам атакувати свої суверенні кордони, ким би вони не були", - сказав він в ефірі французького радіо.
Барро наголосив, що не вірить у те, що Трамп дійсно вторгнеться до Гренландії.
Но цель достигнута, вместо войны Европа обсуждает Гренландию которая трампу накуй не впала. И которую аннексировать никто не собирался.
А с обещанием закончить войну он обосрался. Зачем ждать 6 месяцев и что в течении этого периода должно произойти, чего нет сейчас? Может боневтик устанет и уйдет или пуй сдохнет.
Обычная уловка когда хочешь отказать переносишь ожидаемое событие на позже.
prodigy написав:Совершенно не ясно, стремится ли Путин вообще к возвращению к нормальной жизни, которое принесет мир на Украине
когда хотят договориться ведут себя иначе. Выдвигают приемлимые для оппонента требования и готовы в чем то тоже уступить. Ни того ни другого мы не наблюдаем.
Боюсь что 4 области - не предел и получив их путин захочет весь юг и восток.
Хуже диктатора только диктатор победоносец.
За трампом 2 варианта 1й отморозиться, сказать что Украина проект Байдена, а война междусобойчик. Либо начать наращивать помощь.
Если Трамп не поддержит Украину, ему грозит неприятная перспектива председательствовать при крупном стратегическом поражении
большое заблуждение. До 1го пакета помощи от Трампа ещё можно сказать "не знаю никакой Украины" и отморозиться.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 08 січ, 2025 17:57, всього редагувалось 3 разів.
обеда России означает конец Украины . Цель Путина — не независимая, хотя и меньшая Украина, нейтральная Украина или даже автономная Украина в сфере влияния России. Его цель — отсутствие Украины. «Современная Украина», — сказал он , — «является полностью продуктом советской эпохи». Путин не просто хочет разорвать отношения Украины с Западом. Он стремится искоренить саму идею Украины, стереть ее как политическую и культурную сущность.
Это не новая российская цель. Как и его досоветские предшественники, Путин рассматривает украинский национализм как историческую угрозу, которая предшествовала «цветным революциям» начала 2000-х годов и расширению НАТО в 1990-х годах — даже предшествовала Американской революции. По мнению Путина , угроза, исходящая от украинского национализма, восходит к эксплуатации украинцев Речью Посполитой в 15-м и 16-м веках, к махинациям Австрийской империи в 18-м и 19-м веках и к использованию немцами украинской националистической ненависти к России во время Второй мировой войны. Поэтому призыв Путина к «денацификации» — это не просто устранение правительства Зеленского, но и попытка искоренить все следы независимой украинской политической и культурной идентичности.
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Активная русификация, которую путинские силы навязывают в Крыму, Донбассе и других завоеванных украинских территориях, свидетельствует о смертельной серьезности его намерений. Международные правозащитные организации и журналисты, пишущие в The New York Times , задокументировали создание на оккупированной Украине «высокоинституционализированной, бюрократической и часто жестокой системы репрессий, управляемой Москвой», включающей «ГУЛАГ из более чем 100 тюрем, следственных изоляторов, неформальных лагерей и подвалов» на территории размером примерно с Огайо. Согласно отчету Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за июнь 2023 года, почти все украинцы, освобожденные из этого ГУЛАГа, сообщили, что подвергались систематическим пыткам и жестокому обращению со стороны российских властей. Пытки варьировались от «ударов и порезов задержанных, засовывания острых предметов под ногти, ударов дубинками и прикладами винтовок, удушения, пыток водой, электрошока, длительного нахождения в стрессовых положениях, воздействия низких температур или горячего ящика, лишения воды и пищи, а также имитации казней или угроз». Большая часть насилия была сексуальной, когда женщин и мужчин насиловали или угрожали изнасилованием. Были задокументированы сотни казней без суда и следствия, и, вероятно, их будет больше — многие из гражданских лиц, задержанных Россией, до сих пор не были замечены. Беглецы из оккупированной Россией Украины говорят о «тюремном обществе», в котором любой человек с проукраинскими взглядами рискует быть отправленным «в подвал», где его ждут пытки и возможная смерть.
Это притеснение вышло далеко за рамки военного обоснования выявления потенциальных угроз российским оккупационным силам. «Большинство жертв», по данным Госдепартамента, были «действующими или бывшими местными должностными лицами, правозащитниками, активистами гражданского общества, журналистами и работниками СМИ». По данным УВКПЧ, «российские военные и их доверенные лица часто задерживали гражданских лиц из-за подозрений относительно их политических взглядов, особенно связанных с проукраинскими настроениями».
Путин постановил, что все люди на оккупированных территориях должны отказаться от украинского гражданства и стать гражданами России или подвергнуться депортации. Российское гражданство необходимо для того, чтобы отправлять детей в школу, регистрировать транспортное средство, получать медицинскую помощь и пенсии. Люди без российского паспорта не могут владеть сельскохозяйственными угодьями, голосовать, баллотироваться на выборах или регистрировать религиозную общину. В школах на оккупированных Россией территориях ученики изучают российскую учебную программу и проходят российскую «программу патриотического воспитания» и раннюю военную подготовку, все это преподают учителя, присланные из Российской Федерации. Родители, которые возражают против этой русификации, рискуют, что их детей заберут и отправят в школы-интернаты в России или оккупированном Крыму, где, как постановил Путин, их могут усыновить граждане России. К концу 2023 года украинские чиновники проверили имена 19 000 детей, перемещенных в школы и лагеря в России или на оккупированную Россией территорию. Как выразился в 2023 году бывший министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли , «насильственная депортация Россией невинных украинских детей является систематической попыткой стереть будущее Украины».
Как и российские усилия по искоренению любой явно украинской религии. В Крыму российские власти систематически нападали на Украинскую православную церковь, преследовали ее членов и заставляли церковь отказаться от своих земель. Крупнейшая украинская православная община в Крыму закрылась в 2019 году после указа оккупационных властей о том, что ее собор в Симферополе должен быть «возвращен государству».
Эти ужасы ждут остальную часть Украины, если победит Путин. Представьте, как это будет выглядеть. Более 1 миллиона украинцев подняли оружие против России с февраля 2022 года. Что будет с ними, если, когда боевые действия прекратятся, Россия получит контроль над всей страной? Что будет с политиками, журналистами, работниками НПО и активистами по правам человека, которые бесчисленными способами помогали бороться с российскими оккупантами? Что будет с миллионами украинцев, которые в ответ на нападение России приняли свою украинскую идентичность, приняли украинский язык, возродили украинские (и неизменно антироссийские) исторические повествования и создали зарождающееся возрождение украинской культуры? Российские оккупационные власти будут стремиться искоренить это возрождение украинского национализма по всей стране. Сотни тысяч украинцев побегут, что создаст огромную нагрузку на соседей Украины на западе. Но еще тысячи окажутся в тюрьмах, где их будут пытать или убивать. Некоторые комментаторы утверждают , что было бы лучше позволить Украине проиграть быстро, потому что это, по крайней мере, положит конец страданиям. Однако для многих миллионов украинцев поражение станет лишь началом их страданий.
Вот куда движется Украина, если что-то не изменится, и как можно скорее. У Путина в данный момент нет стимула заключать какую-либо сделку, которая оставит хотя бы часть Украины нетронутой и независимой. Только перспектива резкого, краткосрочного изменения его военной удачи может заставить Путина занять более сговорчивый курс. Ему придется поверить, что время не на его стороне, что Украина не падет в течение 12 месяцев: что вместо этого ее будут снабжать и оснащать, чтобы она могла сражаться столько, сколько потребуется, и что она может рассчитывать на постоянную поддержку со стороны Соединенных Штатов и их союзников. Трудно понять, почему что-то меньшее этого заставит Путина отклониться от своего решительного стремления к победе.
Что приводит нас к избранному президенту Дональду Трампу , который теперь оказался в ловушке, которую он сам лишь отчасти придумал. Когда Трамп во время своей кампании заявил, что может закончить войну за 24 часа, он, по-видимому, верил в то, во что верило большинство наблюдателей: что Путину нужна передышка, что он готов предложить мир в обмен на территорию и что сделка будет включать в себя некую гарантию безопасности для всего, что останется от Украины. Поскольку мирное предложение Трампа в то время считалось настолько плохой сделкой для Киева, большинство предполагало, что Путин ее одобрит. Они и не подозревали, что сделка была далеко не настолько плохой, чтобы Путин ее принял. Так что теперь Трамп оказался в положении, когда он пообещал мирную сделку, которую он, возможно, не сможет получить, не заставив Путина пересмотреть свои расчеты.
Основной просчет Трампа усугубляется мифологией Трампа как сильного человека. Немалую часть ауры и политического успеха Трампа составляло то, что многие ожидают, что другие мировые лидеры будут выполнять его приказы. Когда он недавно вызвал осажденного премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Мар-а-Лаго и продолжил унижать его как «губернатора» «51-го штата» Америки, сторонники Трампа в СМИ радовались его способности «проецировать силу как лидера США, заставляя Трюдо выглядеть слабым». Многие люди, и не только сторонники Трампа, также предполагали, что одного лишь избрания Трампа будет достаточно, чтобы заставить Путина согласиться на мирное соглашение. Имидж Трампа как крутого парня и его мастерство в заключении сделок якобы давали ему, по мнению одного бывшего чиновника Министерства обороны, «власть и доверие к Путину, чтобы сказать ему, что он должен заключить справедливый, прочный мир».
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Опасно верить в собственные выдумки. Сам Трамп, похоже, считал, что одного его избрания будет достаточно, чтобы убедить Путина, что пришло время заключить сделку. В своих дебатах с Камалой Харрис Трамп сказал, что он «урегулирует» войну еще до того, как станет президентом, что как избранный президент он соберет Путина и Зеленского, чтобы заключить соглашение. Он мог это сделать, потому что «они уважают меня; они не уважают Байдена». Первые шаги Трампа после 5 ноября излучали уверенность в том, что Путин примет нового шерифа в городе. Через два дня после выборов, в телефонном разговоре с Путиным, который сотрудники Трампа передали прессе, Трамп, как сообщается, «посоветовал российскому президенту не обострять войну на Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе». Помимо этих завуалированных угроз, Трамп, похоже, думает, что что-то вроде дружбы, высокого уважения или лояльности облегчит заключение сделок.
Трудно поверить, что Трамп, самый деловой из людей, мог действительно поверить, что Путина тронут такие чувства. Через несколько дней после телефонного разговора, в котором Трамп «посоветовал» ему не обострять ситуацию, Путин запустил гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности, способную нести ядерный заряд, по Украине, и с тех пор он продолжает обострять ситуацию. Он также заставил своих пресс-секретарей отрицать, что какой-либо телефонный разговор имел место. Даже сегодня Путин настаивает, что они с Трампом не разговаривали с момента выборов.
Путин также ясно дал понять, что он не заинтересован в мире. Как он заметил в дни перед запуском ракеты, «На протяжении веков истории человечество привыкло решать споры силой. Да, это тоже случается. Сила всегда права, и этот принцип тоже работает». В сообщении, явно направленном на претензии Трампа на власть, Путин предложил Западу провести «рациональную оценку событий и собственных возможностей». Его представители неоднократно заявляли , что Путин не заинтересован в «замораживании конфликта», и что любой, кто считает, что Москва готова пойти на уступки, либо «имеет короткую память, либо недостаточно разбирается в предмете». Они также предупредили , что американо-российские отношения «балансируют на грани разрыва», с явным намеком на то, что именно Трамп должен исправить ущерб. Путин особенно разгневан на президента Джо Байдена за то, что тот наконец снял некоторые ограничения на использование Украиной американских ракет большой дальности ATACMS против российских целей, пригрозив в ответ запустить баллистические ракеты средней дальности по целям США и их союзников.
С тех пор Трамп отступил. Когда его спросили о телефонном звонке, Трамп в эти дни не подтвердил, что он когда-либо имел место: «Я не хочу ничего говорить об этом, потому что я не хочу делать ничего, что могло бы помешать переговорам». Что еще более важно, он начал делать упреждающие уступки в надежде заставить Путина начать переговоры. Он заявил, что Украине не позволят вступить в НАТО. Он предположил , что Украина получит меньше помощи, чем она получала от Соединенных Штатов. И он раскритиковал решение Байдена разрешить Украине использовать американские ATACMS для ударов по российской территории. Путин просто прикарманил все эти уступки и ничего не предложил взамен, кроме готовности говорить «без предварительных условий». Теперь начинайте переговоры о начале переговоров, пока часы тикают, определяя способность Киева выдержать.
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Вот вам и идея, что Путин просто сдастся и примет мирное соглашение, как только увидит Дональда Трампа у власти. Но что Трамп может сделать сейчас?
На самом деле, довольно много. Путина можно заставить принять меньше, чем его максимальные цели, особенно если американский президент готов играть по-настоящему жестко. Упоминание Трампом в его телефонном звонке превосходства американской мощи и ее многочисленных войск и объектов в Европе было, очевидно, рассчитано на то, чтобы привлечь внимание Путина, и могло бы привлечь, если бы Путин думал, что Трамп действительно готов вложить всю эту мощь в уравнение. Больше всего Путин боялся и старался изо всех сил избегать провокаций, так это прямого участия Соединенных Штатов и НАТО в конфликте. Он, должно быть, был в панике, когда его войска увязли и терпели поражения на Украине, уязвимые для воздушных и ракетных ударов НАТО. Но администрация Байдена отказалась даже угрожать прямым участием, как когда она знала о военных планах Путина за несколько месяцев вперед, так и после первоначального вторжения, когда войска Путина были уязвимы. Сторонники Трампа любят хвастаться, что одной из его сильных сторон в борьбе с противниками является его опасная непредсказуемость. Намек на то, что американские войска будут напрямую вовлечены, как, как сообщается, сделал Трамп во время своего разговора с Путиным, безусловно, подтвердил бы эту репутацию. Но Путин, как можно предположить, не склонен воспринимать такие угрозы всерьез, не увидев реальных действий в их поддержку. В конце концов, он знает все о блефе — он парализовал администрацию Байдена с помощью него большую часть трех лет.
У Трампа проблемы с доверием, отчасти из-за неудач администрации Байдена, но отчасти из-за его собственного. Путин знает то, что мы все знаем: Трамп хочет уйти из Украины. Он не хочет владеть войной, не хочет провести свой первый срок в конфронтации с Россией, не хочет тесного сотрудничества с НАТО и другими союзниками, которое потребуется для продолжения поддержки Украины, и, прежде всего, не хочет тратить первые месяцы своего нового срока на проталкивание пакета помощи Украине через Конгресс после того, как он выступил против этой помощи. Путин также знает, что даже если Трамп в конечном итоге передумает, возможно, из-за разочарования медлительностью Путина, будет слишком поздно. Пройдут месяцы, прежде чем законопроект о помощи пройдет через обе палаты, и оружие начнет поступать на поле боя. Путин наблюдал за тем, как этот процесс шел в гору в прошлом году, и он хорошо использовал это время. Он может позволить себе подождать. В конце концов, если через восемь месяцев Путин почувствует, что ситуация на войне вот-вот обернется против него, он сможет заключить ту же сделку, которую Трамп хотел бы, чтобы он заключил сейчас. Тем временем он может продолжать избивать деморализованных украинцев, выводя из строя остатки их энергосистемы и сокращая территорию, находящуюся под контролем Киева.
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Нет, чтобы изменить расчеты Путина, Трампу придется сделать именно то, чего он не хотел делать до сих пор: ему придется немедленно возобновить помощь украинцам, причем в достаточном количестве и качестве, чтобы изменить траекторию на поле боя. Ему также придется убедительно показать, что он готов продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Путин либо не согласится на разумную сделку, либо не столкнется с крахом своей армии. Такие действия Трампа изменят сроки в достаточной степени, чтобы дать Путину повод для беспокойства. Без этого у российского президента нет никаких оснований говорить об условиях мира. Ему нужно только дождаться краха Украины.
Путину все равно, кто президент Соединенных Штатов. Его целью на протяжении более двух десятилетий было ослабить США и разрушить их глобальную гегемонию и лидерство в «либеральном мировом порядке», чтобы Россия могла вернуть себе то, что он считает своим законным местом в качестве великой европейской державы и империи с мировым влиянием. У Путина есть много непосредственных причин хотеть подчинить Украину, но он также считает, что победа положит начало распаду восьми десятилетий американского мирового господства и репрессивного, возглавляемого Америкой либерального мирового порядка. Подумайте, чего он может добиться, доказав через завоевание Украины, что даже крутой парень Америки № 1, человек, который «сделает Америку снова великой», который получил поддержку большинства американских избирателей-мужчин, бессилен остановить его и предотвратить значительный удар по американской мощи и влиянию. Другими словами, подумайте, что будет означать для Америки Дональда Трампа проигрыш. Путин не только не хочет помогать Трампу, он получает выгоду, унижая его. Это не будет личным. В этом «суровом» и «циничном» мире это был бы сугубо деловой подход .
Ракета запускается ночью над полями пшеницы. Курахово, Донецк. 2023 год. Артиллерийское подразделение 59-й бригады запускает ракету. (Chien-Chi Chang / Magnum) Трамп сталкивается с парадоксом . Он и многие из его наиболее красноречивых советников и сторонников разделяют враждебность Путина к американскому порядку, центральным столпом которого является НАТО. Некоторые даже разделяют его мнение о том, что роль Америки в поддержании этого порядка является формой империализма, а также ставкой на неудачу для среднего американца. Старое движение «Америка прежде всего» начала 1940-х годов пыталось помешать Соединенным Штатам стать мировой державой с глобальной ответственностью. Цель нового движения «Америка прежде всего» — вывести Соединенные Штаты из бизнеса глобальной ответственности. Именно здесь сходятся трамповские правые и некоторые части американских левых, и именно поэтому некоторые левые предпочитают Трампа его «неолиберальным» и «неоконсервативным» оппонентам. Сам Трамп не является идеологом, но его симпатии явно принадлежат тем людям во всем мире, которые разделяют ненависть к тому, что они считают репрессивным и издевательским либеральным мировым порядком, таким людям, как Виктор Орбан, Найджел Фарадж, Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин.
Проблема Трампа, однако, в том, что в отличие от его попутчиков в антилиберализме, он вскоре станет президентом Соединенных Штатов. Либеральный мировой порядок неотделим от американской мощи, и не только потому, что он зависит от американской мощи. Сама Америка не была бы столь могущественной без альянсов и открытой международной экономической и политической системы, которые она построила после Второй мировой войны для защиты своих долгосрочных интересов. Трамп не может перестать защищать либеральный мировой порядок, не уступив значительно большее влияние России и Китаю. Как и Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Али Хаменеи считают ослабление Америки необходимым условием для своих собственных амбиций. Трамп может разделять их враждебность к либеральному порядку, но разделяет ли он также их желание ослабить Америку и, как следствие, себя?
К несчастью для Трампа, Украина — это то место, где ведется эта титаническая борьба. Сегодня не только Путин, но и Си, Ким, Хаменеи и другие, которых американцы обычно считают противниками, считают, что победа России на Украине нанесет серьезный урон американской мощи повсюду. Вот почему они вливают в битву деньги, оружие и, в случае с Северной Кореей, даже собственных солдат. Какую бы краткосрочную выгоду они ни получали от помощи России, большая выгода, к которой они стремятся, — это смертельный удар по американской мощи и влиянию, которые ограничивали их десятилетиями.
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Более того, союзники Америки по всему миру согласны. Они также считают, что победа России на Украине, помимо угрозы непосредственной безопасности европейских государств, разрушит возглавляемую Америкой систему безопасности, от которой они зависят. Вот почему даже азиатские союзники, далекие от места войны, вносят свой вклад в борьбу.
Если Трамп не поддержит Украину, ему грозит неприятная перспектива председательствовать при крупном стратегическом поражении. Исторически это никогда не было хорошо для политического положения лидера. Джимми Картер выглядел слабым, когда Советский Союз вторгся в Афганистан, что имело гораздо меньшее стратегическое значение, чем Украина. Генри Киссинджер, несмотря на свою Нобелевскую премию, был выбит из Республиканской партии в середине 1970-х годов в немалой степени из-за провала Америки во Вьетнаме и восприятия того, что Советский Союз был на марше во время его пребывания у власти. Джо Байден закончил непопулярную войну в Афганистане, только чтобы заплатить за это политическую цену. Барак Обама, который принял меры по увеличению американских войск в Афганистане, так и не заплатил политическую цену за продление войны. Байден заплатил эту цену отчасти потому, что выход из Афганистана был, мягко говоря, грязным. Падение Украины будет гораздо грязнее — и лучше транслироваться по телевидению. Трамп создал и лелеял ауру силы и жесткости, но она может быстро исчезнуть. Когда наступит падение Украины, это будет трудно представить иначе, как поражение Соединенных Штатов и их президента.
Это не то, что имел в виду Трамп, когда говорил, что может заключить мирное соглашение на Украине. Он, несомненно, представлял, что его будут восхвалять как государственного деятеля, который убедил Путина заключить соглашение, спасая мир от ужасов еще одной бесконечной войны. Его власть и престиж укрепятся. Он станет победителем. В его планы не входит быть отвергнутым, сломленным и, по мнению большинства мирового сообщества, побежденным.
Сможет ли Трамп понять, куда приведет его нынешний путь, это проверка его инстинктов. Он не на пути к славе. И если он быстро не переключится, его выбор определит гораздо больше, чем будущее Украины.
Об авторе Роберт Каган
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 08 січ, 2025 17:57, всього редагувалось 1 раз.