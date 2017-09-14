|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 08 січ, 2025 18:04
💅 Илон Маск назвал канадского премьера «девочкой»
«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что не важно, что ты говоришь», — так Маск ответил премьеру Канады Трюдо на его твит о том, что Канада не присоединится к США.
отпизд×××т трюдо маска или проглотит? Демократия блть
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26978
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3401 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Сер 08 січ, 2025 18:10
Wirująświatła
а шо он может сделать? тем более, он таки не премьер уже, а своего твиттера у него нет
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 541
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 08 січ, 2025 18:12
smdtranz написав:Wirująświatła
а шо он может сделать? тем более, он таки не премьер уже
, а своего твиттера у него нет
Таки ещё премьер
Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади лідера Ліберальної партії, але залишиться прем'єр-міністром до обрання нового очільника партії.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10951
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 08 січ, 2025 18:12
Чого це "дуже мрачна"? Якщо ви живете в світі ілюзій, то напевне для вас "дуже мрачна".
В мене 2 зауваження до статті:
1.В кінці статті написано ключове. Поразка України неприпустима для США(та і для світу). Але Трампу правити 4 роки! Якщо він зменшить допомогу, то через 4 роки Україні гаплик. І Трамп ввійде в історію як невдаха. Гадаю він не такий, він має знайти вихід.
2.Ми самі до цього(цієї ситуації) прийшли. Я вже писав. Для нас оптимальний шлях був - шлях Фінляндії: "Коротка кровопролитна війна.Уступки.Мир." Ми(більше влада) не готувались до війни, не готові до уступок і відповідно мир нам не світить поки що.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5940
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 08 січ, 2025 18:13
smdtranz написав:Wirująświatła
а шо он может сделать? тем более, он таки не премьер уже, а своего твиттера у него нет
Написать ответ на самом высоком здании Торонто
Вообще смешно. Канада не хочет, а Украине такое почему-то не предлагают. Предлагали бы тем кто хочет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 08 січ, 2025 18:19, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26978
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3401 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Сер 08 січ, 2025 18:14
Почти все последнее десятилетие вопрос преследовал, а иногда и поглощал американскую политику: почему Дональд Трамп и его приспешники так почтительно восхваляют Владимира Путина? Вопрос рожден из неверия. Поклонение российскому лидеру, который убивает своих внутренних оппонентов, похищает тысячи украинских детей и вмешивается в американские президентские выборы, настолько трудно понять, что его можно объяснить только корыстными мотивами — отсюда поиски предполагаемого компромата, который Кремль держит в своих руках на Трампа, или компрометирующие деловые сделки, которые Трамп проводил в Москве.
Но есть более глубокая, более гнусная правда о ошеломляющем нежелании людей справа критиковать Кремль: они на самом деле разделяют его мировоззрение. Поклонение Путину — это даже не отклонение в истории консерватизма, а всего лишь последний пример давней традиции восхищения иностранными диктаторами. За последнее столетие, ни разу не покраснев, американские правые аналогичным образом восхваляли таких, как Адольф Гитлер, Франсиско Франко и почти каждую латиноамериканскую военную хунту, которая называла себя антикоммунистической.
Востаннє редагувалось prodigy
в Сер 08 січ, 2025 18:15, всього редагувалось 1 раз.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11585
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3272 раз.
- Подякували: 3318 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 08 січ, 2025 18:15
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1489
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 08 січ, 2025 18:16
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11585
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3272 раз.
- Подякували: 3318 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 08 січ, 2025 18:19
andrijk777 написав:
2.Ми самі до цього(цієї ситуації) прийшли. Я вже писав. Для нас оптимальний шлях був - шлях Фінляндії: "Коротка кровопролитна війна.Уступки.Мир." Ми(більше влада) не готувались до війни, не готові до уступок і відповідно мир нам не світить поки що.
От як воно в одній голові вміщаються тези "Турчинов здав Крим" - це погано і "Уступки.Мир" - це добре
Яка Фінляндія, які поступки ?
Путін хоче всю Україну, частиною він не задовольниться
Ми самі до цього(цієї ситуації) прийшли
Не кажи за всіх.
Бо перша ознака психічних розладів - це казати за всіх
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10951
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 08 січ, 2025 18:22
stm написав: Banderlog написав: wild.tomcat написав:
так ви і так саме до "стамбульського патріархату" і ходите.
слідкуйте за ланцюжком варфоломій - кирюха- онуфрій. є щось заперечити? окрім стандартного потоку свідомості про "мінори" і подібне?
є . Ланцюжок вам хто малював? Як ви ставитесь до того що київський патріархат продовжує святкувати 7?
Це не мій потік свідомості це реальність. Ви мінор не бачили на ваше різдво?
Чи може вам ляльку мотанку від капелана зсу показати? Чи мож клопотенко в лаврі кулінарне шоу не знімав?
Я розумію , що воно вас не задіває. Вам байдуже хоть там гейське порно будуть знімати)
воно ж нічо такого, по європейськи все.
Banderlog вы упрямо пытаетесь доказать, что вам безбожники запретят лезть в полонку 19.01 и всунут вместо креста шестигранную звезду. Это не так. Принятый закон гласит что учредителем церкви (любой, даже Иеговы, Хари Кришна и т.д.) не может быть лицо связанное с оркостаном. Это прописывается в статуте. Понимаю что когда постишься до Статута церкви в которую ходишь добраться сложно. Но Статут любого есть доступная информация. Кто конечный бенифициар (отец основатель) вашей церкви? Всё. Если это не лицо и церковь связанная с московией нихрена через 9 месяцев от принятия закона для вас не поменяется. Да, у церкви тоже есть КВЕД, ЄДРПОУ, бухгалтерия и отчетность. Мне устати именно сейчас стало интересно, для физ.лиц есть религия в которой нумерация считается проявлением дьявола. Эти люди отказываются от кода налоговой в пользу серии номера паспорта по религиозным соображениям. Как нумеруются их церкви ЄДРПОУ (это как код человека для юридического лица любой формы собственности) теперь буду не спать и мучаться... )))
Також цікаво чим номер паспорта кращий в плані "нечисловості" ніж податковий. По факту всі схеми відмови від ІПН з "релігійних мотивів" це суцільна дурня і було великою помилкою
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35875
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1462 раз.
- Подякували: 8113 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|27
|80694
|
|
|1493
|254387
|
|
|6076
|897395
|
|