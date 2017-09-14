stm написав:

Banderlog написав: wild.tomcat написав:



так ви і так саме до "стамбульського патріархату" і ходите. слідкуйте за ланцюжком варфоломій - кирюха- онуфрій. є щось заперечити? окрім стандартного потоку свідомості про "мінори" і подібне? так ви і так саме до "стамбульського патріархату" і ходите.слідкуйте за ланцюжком варфоломій - кирюха- онуфрій. є щось заперечити? окрім стандартного потоку свідомості про "мінори" і подібне? є . Ланцюжок вам хто малював? Як ви ставитесь до того що київський патріархат продовжує святкувати 7?

Це не мій потік свідомості це реальність. Ви мінор не бачили на ваше різдво?

Чи може вам ляльку мотанку від капелана зсу показати? Чи мож клопотенко в лаврі кулінарне шоу не знімав?

Я розумію , що воно вас не задіває. Вам байдуже хоть там гейське порно будуть знімати)

воно ж нічо такого, по європейськи все. є . Ланцюжок вам хто малював? Як ви ставитесь до того що київський патріархат продовжує святкувати 7?Це не мій потік свідомості це реальність. Ви мінор не бачили на ваше різдво?Чи може вам ляльку мотанку від капелана зсу показати? Чи мож клопотенко в лаврі кулінарне шоу не знімав?Я розумію , що воно вас не задіває. Вам байдуже хоть там гейське порно будуть знімати)воно ж нічо такого, по європейськи все.

Banderlog вы упрямо пытаетесь доказать, что вам безбожники запретят лезть в полонку 19.01 и всунут вместо креста шестигранную звезду. Это не так. Принятый закон гласит что учредителем церкви (любой, даже Иеговы, Хари Кришна и т.д.) не может быть лицо связанное с оркостаном. Это прописывается в статуте. Понимаю что когда постишься до Статута церкви в которую ходишь добраться сложно. Но Статут любого есть доступная информация. Кто конечный бенифициар (отец основатель) вашей церкви? Всё. Если это не лицо и церковь связанная с московией нихрена через 9 месяцев от принятия закона для вас не поменяется. Да, у церкви тоже есть КВЕД, ЄДРПОУ, бухгалтерия и отчетность. Мне устати именно сейчас стало интересно, для физ.лиц есть религия в которой нумерация считается проявлением дьявола. Эти люди отказываются от кода налоговой в пользу серии номера паспорта по религиозным соображениям. Как нумеруются их церкви ЄДРПОУ (это как код человека для юридического лица любой формы собственности) теперь буду не спать и мучаться... )))